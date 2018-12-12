时代杂志2018风云人物：捍卫真相的新闻人

图片版权 Time Image caption 卡舒吉（左）与《首都报》的职员。

《时代》杂志以四个不同封面，呈现今年成为攻击或杀害目标的记者，其中包括在沙特阿拉伯大使馆遭杀害的记者卡舒吉（Jamal Khashoggi）、因为报导缅甸屠杀穆斯林而入狱的缅甸记者瓦隆（Wa Lone）及觉梭（Kyaw Soe Oo）的妻子、菲律宾新闻网站Rappler创办人玛丽亚‧瑞萨（Maria Ressa）及马里兰州《首都报》（Capital Gazette）的员工。

《时代》杂志表示，这些新闻从业人员为了揭露真相，不畏恐惧，勇于向世界传递事实。

获选的“新闻守护者”是谁？

图片版权 Time Image caption 路透社缅甸记者的妻子（左）与玛丽亚‧瑞萨

卡舒吉

卡舒吉是著名的沙特阿拉伯记者及政治评论家，专注报导沙国王室。今年10月，他进入沙国驻伊斯坦堡尔大使馆后就人间蒸发。

沙国当局表示，他们已承认卡舒吉是在大使馆内遭到情报人员杀害，但国际社会普遍认为下令杀害卡舒吉的幕后黑手，是经常遭到卡舒吉批评的沙特阿拉伯王储，穆罕默德‧萨勒曼。

事实上，卡舒吉早以流亡美国，并为美国媒体《华盛顿邮报》撰写专栏，当时到沙国驻伊斯坦堡大使馆，是为了取得正式结婚所需要的文件。

卡舒吉遭杀害事件，引发世界各国对沙国强烈谴责，但美国总统特朗普却在国际一片谴责声中，执意维护沙特阿拉伯。虽然美国中央情报局对此事的调查已经结束，认定沙国王储萨勒曼，就是筹划谋杀案的幕后主使者，但特朗普的的女婿库许纳却告诉美国福克斯新闻台，美国中央情报局对卡舒吉遭杀害事件，仍在调查中。

美国马里兰州《首都报》

今年6月28日，一名枪手走进美国马里兰州《首都报》的办公室，开枪射杀五名新闻编辑人员。案件调查人员表示，枪手2012年曾控告《首都报》诽谤，但案件后来遭驳回，因此长期对该报社感到怨恨。

虽然这起恐怖的枪击案就发生在报社内，但该报记者尽忠职守，仍在停车场编辑写稿，报纸隔天正常出刊，并放上五位丧生记者与编辑的照片。但当天的言论版则一片空白，悼念罹难的同事。

图片版权 AFP Image caption 虽然这起恐怖的枪击案就发生在报社内，但该报记者尽忠职守，仍在停车场编辑写稿。

玛丽亚‧瑞萨

玛丽亚‧瑞萨曾经担任CNN记者，2012年创办了菲律宾新闻网站Rappler，专门进行调查报导，揭露政府及官员的贪腐行为。该网站曾发表多篇文章，公开批评菲律宾总统杜特尔特，并质疑与“打击毒品”有关的相关发言。

杜特尔特称该网站的新闻扭曲事实，并禁止其记者进入总统办公室采访。今年1月，Rappler被撤销执照，在菲律宾引发新闻自由的争议，11月时，玛丽亚‧瑞萨与该网站被控逃税，瑞萨表示，这是政府对于媒体持续的威吓和骚扰。

图片版权 EPA Image caption 瑞萨表示，政府对于媒体持续威吓和骚扰。

路透社记者瓦隆及觉梭

路透社缅甸记者瓦隆与觉梭，被控反政府机密法，今年9月遭逮补入狱，判处七年徒刑。

这两名记者2017年9月针对10名罗兴亚人遭缅甸军方杀害事件进行调查，去年12月遭到逮捕，被控违反政府机密法（Official Secrets Act），并在今年9月3日被判处7年徒刑。

瓦隆与觉梭自始自终表示清白，并称他们是遭到警方设计。该事件被视为对缅甸新闻自由的考验。

缅甸国务资政昂山素季曾被视为人权和民主的灯塔，因此案她受到国际社会的谴责。 她坚称两人违法、判决结果与言论自由无关。

图片版权 AFP Image caption 瓦隆（右）与觉梭自始自终表示清白，并称他们是遭到警方设计。

过去有谁是《时代》杂志的年度风云人物？

《时代》杂志自1927年起，每年都会在年底选出当年对世界有巨大影响的人物，去年的风云人物是“打破沉默者”，是一群揭露社会上存在的性骚扰和性侵事件的人。

今年读者票选冠军是韩国组合防弹少年团（BTS）。

2014年的风云人物，是勇敢对抗伊波拉疫情的医护人员。2011年则是一名阿拉伯之春革命的示威者。

1950年《时代》杂志宣布，获选年度风云人物的可以是个人、团体，或者也可能是事件与物品。因此隔年1956年匈牙利革命后，一群“匈牙利自由斗士”获选当年风云人物，还有像是1966年的“25岁以下世代”，2006年则以电脑镜面萤幕作为封面，风云人物是“你”，代表资讯时代的每个使用者。