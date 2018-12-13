加州男子被困烟囱两日 浑身油脂险丧命

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美国加州警方称，一名29岁的男子日前被困在当地一家空置的中餐馆烟囱中两天后终于被救出。

在接到关于在旧金山湾区有“微弱的呼救声”的报告后，救援人员紧急出动，前往救援。

据称，这名男子被救时已经筋疲力尽并患有脱水症，但预计他会完全康复。

图片版权 Alameda County Sheriff Image caption 紧急救援人员使用梯子爬上屋顶后，找到了这名全身被油脂和油覆盖的男子。

警方称，该男子可能是擅自进入餐厅，但目前还不清楚男子是否试图入室盗窃。

当地时间大约09:30，警察和消防员到达奥克兰附近的圣洛伦佐（San Lorenzo）现场时听到了呼救声，随后发现呼救来自餐馆的烟囱。

阿拉米达县（Alameda）警长办公室在一份声明中说，他们使用梯子爬上屋顶后，找到了这名全身被油脂和油覆盖的男子，他被困在烟囱里无法动弹。

图片版权 Alameda County Sheriff Image caption 警察称，在这种环境下，他再困一天可能就没命了。

声明称，警察和消防员花了差不多一个小时才把这名男子“拔出来”，随后该男子被送往当地医院接受治疗。

警方称，目前正在调查这名男子是否擅自闯入或意图破坏或偷窃财产。

警方称，他们非常感谢消防员拯救了这名男子，“在这种环境下，他再困一天可能就没命了”。