男孩与美洲豹玩耍照片窜红网络引发深思

图片版权 Family handout Image caption 提戈和两只美洲豹

照片中的巴西男孩叫提戈，今年12岁。最近，他与两只美洲豹合影的照片迅速在网上窜红。

在拍摄这张照片时， 一只美洲豹似乎还摆出“拥抱”提戈的姿势。

照片在社交媒体上走红后，有人开始怀疑照片是否作假？

这张照片绝对是真实无疑，而且，它不只是为了拍照而已。提戈经常与美洲豹一起玩耍。

和“大猫”一起成长

实际上，提戈从婴儿时期就与美洲豹一起生活与玩耍。提戈的父母都是生物学家。他们负责协调戈亚斯州的巴西美洲豹研究所工作。其主要目的是研究和保护美洲的大型猫科动物。

提戈的父母说，他们儿子从小就在美洲豹陪伴的环境下长大。他知道怎么跟野生动物打交道，一切都来得非常自然。当然，他们也规定一些极限。

正是提戈的父母把照片贴上社交媒体的。他父母还补充道，这只不过是他们日常生活的一部分，没有什么特别的。

图片版权 Family handout Image caption 用瓶子喂幼豹

当提戈出生的时候，他的父母已经在照料3只幼豹了。相当于他的父母同时要照顾4个“小孩”。

提戈觉得自己从小能跟“大猫咪”一起长大，非常幸运。

他说，“这是一种基于爱和尊重的关系。我总是享受帮父母照顾动物的经历”。

图片版权 Family album Image caption 和父母一起带美洲豹散步

提戈从父母那学到了美洲豹的习性，以及该注意什么。

通常，这些动物不会把人当猎物。它们只是对人类的行为作出相应的反应而已。因此，尊重它们的习性至关重要。

同时，要熟悉它们的肢体语言，如果他们不想让你接近时一定要尊重他们的意愿。

界限分明

关键是要了解这些动物的界限。当他们想跟你接近时，它们会主动走过来。因为猫科动物并不是群居动物。

它们喜欢独处，但是它们与人类建立了终生的纽带。

提戈的母亲表示，提戈和美洲豹之间从未发生过任何事故。但她强调说，他们也从未让提戈一人与美洲豹单独相处过。

“我们总是十分小心。我们有清楚的安全规则，”提戈父母说。

图片版权 Family handout Image caption 提戈表示长大后会帮助妈妈工作

提戈父母的这个野生动物保护基地占地 123英亩，为了尊重生活在这里的动物，谢绝任何参观者。

图片版权 Family album Image caption 过去10年，有30多只动物在这里居住过。

濒危动物

该野生保护区的资金95%由提戈父母自己掏腰包，其余则来自捐款。

目前，该保护区负责照顾14只美洲豹。但过去10年，他们共帮助照顾了35头野生动物，其中主要为美洲豹。

美洲豹是国际自然保护联盟濒危物种红色名单中的动物之一。

虽然它们分布在21个国家，但据信其中一半在巴西（20,000至30,000只）。

图片版权 Family handout Image caption 提戈家庭照顾的许多幼豹是孤儿，因为幼豹妈妈被农场主打死。

在这里生活的美洲豹通常不再被放养回野生环境，因为担心它们可能会遭到保护自己牲畜的农场主的猎杀。

同时，由于这些动物跟人接触密切，如果把它们放走，它们可能会“走到有人的地方”，遭到追杀。

图片版权 Family handout Image caption 美洲豹与提戈拥抱

去年，提戈离开家到外地上中学，因此不能每天见到这些动物了。他为此非常想念它们。

但是，每次当他回家时，美洲豹见到他都很亲，似乎也“想念他”。提戈说，从美洲豹与他玩耍的方式他可以感觉得到情感联系。

这一点让提戈感到十分欣慰，因为他的爱得到了回报。

提戈说，他长大了要学习生物，像父母那样为拯救美洲豹而奋斗。