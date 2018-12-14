图片版权 Reuters Image caption 迈克尔·斯帕弗与朝鲜学生合影；他与朝鲜政府有较为紧密的交往。

很少人能够声称自己在朝鲜最高领导人金正恩的私人游艇上喝过酒，而迈克尔·斯帕弗（Michael Spavor）是其中一个。

这名与平壤有长久联系的加拿大商人目前在中国被采取了强制措施，并被以怀疑危害中国国家安全为由接受调查。

他的失联正值中加关系变得紧张之际——此前，加拿大在美国的要求下拘捕了中国通讯科技公司华为（Huawei）的首席财务官孟晚舟。

而斯帕弗则是本周第二个在中国被扣留的加拿大公民。周一（12月10日），前外交官康明凯（Michael Kovrig）在北京被捕，情况与斯帕弗类似。

斯帕弗与朝鲜的关联使得围绕这场外交风波的争议更加复杂。

斯帕弗是一家叫白头文化交流公司（Paektu Cultural Exchange）的机构负责人，该机构的业务包括推广前往朝鲜的旅游和投资等。

金正恩与美国前篮球明星丹尼斯·罗德曼（Dennis Rodman，另译“洛文”）之间广为人知的交情正是由斯帕弗本人牵引的。

图片版权 AFP Image caption 斯帕弗与朝鲜领导人金正恩有紧密的个人交往。

2013年，斯帕弗安排了金正恩与罗德曼的会面，他形容这次拜访很“劲爆”。

“那是我这辈子最美妙的经历……我们在一起玩了三天，”斯帕弗去年向路透社这样表示。

当时拍下并且分享到社交网络上的照片显示，在港口城市元山附近玩水上摩托之后，斯帕弗与金正恩一起喝长岛冰茶。

斯帕弗的公司还为学生和中国投资者安排了一些低调的朝鲜旅游团。

根据斯帕弗的网站声称，他的一项核心业务是推广在朝鲜的海外投资。

白头文化交流公司的网站指：“我们通过将感兴趣的个人和团体介绍给我们在（朝鲜）国内的广泛关系网来达到这个目的。”

在实际操作上，这意味着将投资者带到朝鲜，介绍给潜在的生意伙伴。

今年早些时候，斯帕弗向《亚洲时报》（Asia Times）表示：“我的朝鲜合作伙伴们对于与境外进行业务合作的兴趣有了切实的提升。”

“我一直在与中国和华籍朝鲜人投资者合作，现在他们都非常感兴趣，”他说。

网站指，斯帕弗收到来自德国、加拿大、英国、意大利、台湾和新加坡的公司，咨询有关在朝鲜投资的业务。

他能说流利的朝鲜语，工作地在与朝鲜接壤的中国城市丹东。

事实上，那里离朝鲜非常近，甚至不用一个小时就可以从鸭绿江上游泳到朝鲜境内。

图片版权 Alamy

斯帕弗表示，去年九月，他在这里吃早午餐的时候，能感觉到朝鲜核试验造成的震感。

当时他向路透社表示：“它持续了大约五秒钟，然后城市的防空警报就响了起来。”

他也曾经在平壤生活过，在那里为一家加拿大非政府组织担任董事总经理。

不过，令他能够更轻易接触到朝鲜的因素并非地理位置上的优势，而是他与朝鲜政府之间的私人关系。

今年2月，他被准许出席平壤的大型军事阅兵，而大部分外国媒体都没有获准到场。

他将视频上载到他的推特（Twitter）和Instagram帐户，显示他在整个阅兵仪式中都处在一个非常好的位置。

他与朝鲜政权关系密切，而朝鲜有着广泛的侵犯人权纪录，不过斯帕弗并不太愿意讨论政治。

“我实在不方便评论政治和人权问题，”他在2013年的一次访问中说，“那些问题最好还是由政府之间去讨论。”

在他最近的社交媒体帖文中，他表示将在周一抵达首尔，进行“咨询工作”，并邀请朋友一起喝几杯。

不过，他没有抵达那里，而在他被扣留的消息传出后，他之前准备邀请的朋友纷纷发声，对斯帕弗表示支持。