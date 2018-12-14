图片版权 GKids/1988 Studio Ghibli

日本经典动画片《龙猫》诞生30年之后，其修复版终于在中国大陆的电影院上映。

这部由吉卜力工作室（Studio Ghibli，另译“知步里工作室”）出品、动画大师宫崎骏制作的动画电影，讲述一对姐妹与龙猫和其他森林奇物的故事。

虽然电影在中国早已经有大批粉丝，但它从来未在中国大陆公映。

很多中国观众过去都是通过DVD影碟或者盗版下载观看这部经典。

而《龙猫》也是吉卜力工作室在华公映的第一部作品。

“对中国来说，政治永远是排在电影前面，”南加州大学东亚研究中心主任骆思典（Stanley Rosen）向BBC表示，一部日本电影是否能够在中国上映，常常取决于两国在政治上的关系。

“当下两国关系有很大改善，于是就有很多中日合作的产品，包括动画片。”

图片版权 Studio Ghibli Image caption 电影中的风景体现了对自然风光的热爱。

在中国，由于与战争历史相关的记忆，人们对日本总是多少保留着某种怨恨。

骆思典表示，《龙猫》的导演宫崎骏一直公开批评日本的侵略战争，而这一点受到了中国媒体的正面看待。

而中国的宫崎骏粉丝在社交媒体上对这场以来的公映大加称赞。

“从小到大最喜欢看宫崎骏的电影了，”新浪微博一名网民评论说，“龙猫真的是百看不厌。”

“宫老的动画从小看到大，真是童年青春的美好回忆了，”另一条评论说。

一些用户则为中国公映版的海报而兴奋不已。

“设计得真的温暖又治愈，想到了童年一起玩耍的小姐妹，”一名网友说。

另一名影迷则说：“太棒了，可以带宝宝去看了。”

加州大学洛杉矶分校影视戏剧学院（UCLA School of Theater，Film and Television）的讲师查尔斯·所罗门（Charles Solomon）向BBC表示，吉卜力出品的电影在中国早就已经很受欢迎，而且“和它们在全世界受欢迎的原因是一样的”。

“它们的人物有深度和层次，令你觉得你认识它们，理解它们，人们对此有所共鸣，”他说。

图片版权 GKids/1988 Studio Ghibli

这部极受影评人推崇的动画片是日本最受爱戴的儿童电影之一。

一些观众将这部1988年的电影与《爱丽丝漫游仙境》（Alice in Wonderland）相提并论。而《龙猫》被指是受到宫崎骏本人的成长经历启发。

在这个故事当中，姐妹皋月和小梅去医院探望生病的母亲，而宫崎骏小时候曾经亲历母亲身患严重的脊柱结核，并目睹了母亲恢复的过程。

《龙猫》也因为当中流露出的童真而时常受到赞赏——故事中没有任何反派人物或者打斗场面，并且当中的郊外田园画面全部以人手绘画，充分体现了作者对于大自然的热爱。

宫崎骏与吉卜力工作室：

由传奇动画大师宫崎骏（Hayao Miyazaki）领衔的吉卜力工作室，时常被西方看作是日本的迪士尼。

不过，这家日本制作公司证明了它完全自有一股独特的创作力，其作品系列传递了反战、环保以及坚强的女性角色等等正面信息。

2001年，《千与千寻》成为该公司营利最高的一部作品。

《千与千寻》与成为第一部（也是至今唯一）赢得奥斯卡奖的非英语全手绘动画电影。

吉卜力工作室目前在东京有一家博物馆，而此后更有计划在2020年建造一个《龙猫》专属的主题公园。