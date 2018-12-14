新加坡：中国公民涉嫌受贿1新加坡元，或面临5年刑期及10万元罚款
- 2018年 12月 14日
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两名中国籍叉车司机涉嫌多次向载送货柜的司机索取1新加坡元的贿金，以便为他们按时卸货。
在新加坡高升货柜场工作的两名司机，分别为47岁的陈梓良（Chen Ziliang，音译）及赵宇村 （Zhao Yucun，音译）。一经定罪，面临最高五年监禁及10万新加坡元的罚款。
新加坡贪污调查局在一份声明中表示，员工应该“公正地”工作。
“即使贿赂金额低至1元，他们也应该受到追责，任何金额或任何种类的贿赂都不能容忍。”
新加坡一直是世界上腐败程度最低的国家之一。该国在2017年由《透明国际》发布的清廉指数中排名第六。