德国小镇的巧克力故事：巧克力泄漏导致道路封闭
- 2018年 12月 14日
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据德国西部一个城镇的消防部门称，因当地一家巧克力加工厂泄漏出大量液态巧克力，当局需要封闭城里的公路。
德国时间周一（12月10日）晚上时份，一家生产巧克力的工厂，因巧克力罐泄漏，导致大量液态巧克力流出，覆盖了大约10平方米（108平方英尺）的地面，令西部城镇韦尔市的一条道路封闭。
由于巧克力迅速在地面凝固，25名消防员需要使用铁铲，热水和喷枪清理现场，巧克力工厂的员工亦有协助清理。
当地消防部门说：“尽管发生了如此让人沮丧的事情，这个圣诞节还是不能没有巧克力。”
此家工厂之前保证，他们的工厂于周三恢复正常运营。