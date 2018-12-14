图片版权 Reuters Image caption 巧克力迅速在地面凝固

据德国西部一个城镇的消防部门称，因当地一家巧克力加工厂泄漏出大量液态巧克力，当局需要封闭城​​里的公路。

德国时间周一（12月10日）晚上时份，一家生产巧克力的工厂，因巧克力罐泄漏，导致大量液态巧克力流出，覆盖了大约10平方米（108平方英尺）的地面，令西部城镇韦尔市的一条道路封闭。

由于巧克力迅速在地面凝固，25名消防员需要使用铁铲，热水和喷枪清理现场，巧克力工厂的员工亦有协助清理。

当地消防部门说：“尽管发生了如此让人沮丧的事情，这个圣诞节还是不能没有巧克力。”

此家工厂之前保证，他们的工厂于周三恢复正常运营。