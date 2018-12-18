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（注：本文不代表BBC观点和立场。）

孟晚舟案发生至今，外界看到，中国政府对此案的处理从一开始就将之政治化，先是召见加拿大和美国大使抗议和警告，继之又以“国家安全”名义先后拘捕了两加拿大公民。对于中方主动让事件升级的做法，有人叫好，有人不解。叫好者认为中方做法解气；不解者认为中方把一个明明是司法的事件搞成这样，只会使问题弄得更糟，不仅于事无补，对国家形象还会有很大损害。

那么，该如何看待中国政府对孟晚舟案的处理手法？

国际政治VS.司法案件

首先还是要回到对孟晚舟一案的定性上。很多人将孟晚舟案单纯地看作一起司法案件，孟晚舟服务的公司违反了美国对伊制裁禁令，美国才对孟晚舟发出逮捕令。但也有人质疑此案从一开始就带有政治性，违反对伊制裁禁令只是借口，背后目的是要借此打击华为和中国的高科技。质疑者并不否认华为有违法事实，然而美国完全可以不这样做。比如，美国知名经济学家、曾提出休克疗法的萨克斯就撰文说，不能因为公司过错而惩罚个人。违反对伊制裁或其他制裁的公司，包括美国自己的公司不胜枚举，但美国只是以罚款处罚，从来没有拘捕过公司高管。

美、加政府坚持前一说法，中国政府和多数民众则坚持后一说法。中国驻加大使卢沙野近日在《加拿大邮报》撰文，就直指孟晚舟案是一起“有预谋的政治行动，是美国动用国家权力对一家高科技企业的政治追杀”。中国外交部在召见加大使的抗议中，也直言加拘押孟晚舟“性质极其恶劣”。很不幸或者很幸运地，特朗普“失言”将为国家利益干预孟案的讲话，让中国政府和民众逮着了“把柄”，佐证了中方“孟晚舟案乃政治案件”的定性。

图片版权 AFP Image caption 华为副董事长兼首席财务官（CFO）孟晚舟在加拿大被拘捕后，温哥华当地时间周二（12月11日）获得假释。

这样来看，外界就好理解中国政府为什么主动将此事升级到政治和外交层面。虽然中国政府一向反对美国的“长臂管理”，但它并非不明白孟晚舟案一旦进入司法程序，无论是美国政府还是加拿大政府，就真的无能为力，即使想干预也不可能。因为三权分立的宪制决定，任何一个领导人都不能干预司法审判过程和审判结果，否则会带来严重后果。要干预，也只能是在审判前或者尊重审判结果的前提下，在法律赋予领导人的权限许可内。比如特朗普干预孟晚舟案的表态，针对的只是司法部的决定，而非法院的判决。

正因为中国政府太清楚这点，所以它要极力争取在孟晚舟被引渡美国受审前，让美国撤销逮捕令或者引渡令，如果不可能，则要加拿大拒绝美国引渡。但这只有将孟晚舟案做成政治案件或者产生政治影响力才有可能。因为根据加国的引渡法，政治案件或者有政治性影响的案件中涉案人是不能引渡第三国的。

从这个角度看，不说此案本身具有争议性，即使是一起单纯的司法案件，中国政府也要把它炒作成政治案件。事情成为政治案件，中国政府才能动用国家资源，有发力的切入点，使事情有可能朝着中方希望的方向发展。至于这样做会产生哪些不好的影响，则不是考虑的重点，除非在沙盘作业推演时发现负面作用太大。

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民族主义和统治合法性

需要指出的是，中国政府的“政治牌”包含两个层面，上面分析的是第一个层面，即针对外部的美加政府和舆论；它还有第二个层面，即回应中国社会的内部压力。华为不是中兴，在中国的舆论场和民众中，华为及其传奇领导人任正非已经上了“封神榜”，其5G技术关系中国的产业布局和在全球的领先地位。因此，如果说中兴受美国处罚，人们的反应是“哀其不幸，怒其不争”，华为“公主”被抓，在中国人看来，这是比中兴事件恶劣千倍的事情，是不能咽下这口气的。中国大众潜藏在心里的反美爱国的民族主义情绪自然也就被激活，此情下，中国政府即使想偃旗息鼓，偷偷摸摸地处理这个事情，也无法做到，只能高调，以迎合这股汹涌的民族主义。

具体来说，国内压力涉及三个方面：

第一个方面，华为和任正非。如果孟晚舟案不能得到妥善处理，华为受到美国严厉处罚是大概率事件，这对华为产生怎样的影响，会不会成为第二个中兴很难讲。

第二个方面，国内企业特别是高科技公司高管的海外旅行安全。如果美国用“长臂管辖”在海外随意抓中国企业高管的做法，不能得到中国政府的强硬反对，谁知道这以后会不会成为惯例。这无疑会引发中国企业家群体的不安，并将此种不安倒逼中国政府。因为假如不能保证企业家群体海外旅行的人身安全，中国政府就很难得到他们的政治支持。

第三个方面，中国政府和领导人的合法性冲击。美加拘押孟晚舟，也会被外界看作是对中国政府和领导人打脸的事情。若没有强硬反应，在中国民众中是很难交代的，只会被视为晚清政府和慈禧太后。任何以民族主义为合法性的政府和领导人，都不能无视民众的这种民族民粹情感，否则，合法性将会受到很大冲击。

孟晚舟案产生的这三个政治后果肯定会纳入中国政府的考量中，外交是内政的反映，对中国尤其如此。一些时候，在外界看来，中国政府对外交事件的处理简直匪夷所思，但这是因为人们只把它作为一起外交事件，而未从内政角度去看待，由于外交问题往往会引发内政的剧烈变化，所以中国政府处理某个外交事件优先考虑的是这样做内部会有什么反应。而不是对方会有什么反应。孟晚舟案同样如此。

现在，中方在拘捕了第二名加拿大公民后，外界似乎才恍然大悟，事情真的像中方警告的那样严重。由于中国官方在对外表态时经常把话说得过满过死，导致这次外交部对加拿大的严厉警告，人们不以为然。而此次之所以不像之前“光过过嘴瘾”，原因就是我前面分析的。

另外，中国政府之所以对加拿大而非美国这个”始作俑者“施加最大压力，一是因为事情尚未进入引渡程序，人还在加拿大；二，当然也是“欺软怕硬”，中方评估对美国无可奈何，但对加拿大还是可以使蛮力的。中国政府的目的，就是利用孟晚舟案政治属性的争议性，将此案做起政治案件，然后动用国家力量，在美国正式引渡前，让加拿大放人。因为中国政府会认为，既然加拿大重视本国公民的人权保护，不可能不拿他们来交换。但这不意味中国政府会抓更多的加拿大公民，两个已经足矣，其他的惩罚，则视加拿大的反制而定。

由此来看，这两名加拿大人，注定会成为此次事件的“人质”。可以想象，若加国政府对他们“无动于衷”，将孟晚舟引渡美国，这两位加拿大公民特别是第二位，肯定要在中国蹲几年大狱的；若加国政府释放孟，他们会被中国法律按个罪名，然后逐驱出境。