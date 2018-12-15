图片版权 Reuters Image caption 8月，东京医科大学就“背叛了公众信任”而公开道歉。

一项政府调查发现，至少有九所日本医学院为了排除女学生而操纵了入学录取考试成绩。

该调查于今年8月启动。早在2006年，著名的东京医科大学（TMU）就已经被发现篡改了数十名女性申请者的考分。

报告称，鉴于此，公众担忧许多女性不会继续从事医学工作。

日本教育部长表示，这一丑闻“令人非常失望”。

“我希望这些大学立即对申请人的情况作出谦恭的回应，”日本共同社在周五发布报道后引用国会议员柴山昌彦(Masahiko Shibayama)称。

日本政府一直在努力提高女性劳动力，特别是高级职位，而此次医学院的性别歧视丑闻明显让这些努力受挫。

8月份对东京医科大学的揭露引发了全国性的强烈抗议，作为回应，教育部对81所医学院的入学考试进行了调查。

据《朝日新闻》报道，10所大学被认定组织了“不适当的入学考试”。也就是说，报考这些学校的学生因为年龄或性别受到了不公平对待。

报道称，包括东京医科大学、北里大学及顺天堂大学在内的9所大学都为他们的行为感到愧疚。第10所大学—圣玛丽安娜大学医学院尽管也被点名，但该大学否认有任何不当操作。

图片版权 AFP Image caption 东京医科大学承认他们操纵了考分以排挤一些女性。

《朝日新闻》引述柴山昌彦的话称，“每所大学都必须迅速彻底地处理此事。”

调查还发现医学院的其他不正当行为，包括偏袒校友的孩子、对多次参加入学考试的人有偏见。

早在八月，《读卖新闻》就引用了东京医科大学一位不愿透露姓名的消息人士的话说，由于担心女生毕业后不愿意从事医务工作，该大学心照不宣地减少了女学生的录取数量。

“许多毕业的女学生最终离开了医疗行业去结婚生子。”该消息人士告诉《读卖新闻》。

本周早些时候，顺天堂大学表示，该校为女生设立了更高的录取标准是因为女性比男性更善于沟通，并在面对面的面试中占优势。

已有24名女性要求东京医科大学向她们支付10万日元（880美元）的赔偿金。据法新社报道，该大学与2017到2018年间的101名申请入学的学生重新接触后，目前已有40多名被重新录取。