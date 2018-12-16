图片版权 Getty Images Image caption 朝鲜大学生正在使用虚拟现实的头显。

朝鲜曾向外界乐此不疲地炫耀自己的军事力量，但最近的内容似乎出现了一些变化，它开始强调在民用技术方面取得的进展。

同朝鲜的大多数事务一样，外界很难证实这些说法，但该国对技术的重视仍值得关注。

近几个月来，朝鲜官方媒体多次公开庆祝其在尖端技术方面取得的各项成就，包括“智能家居系统”。

除了宣传目的，对技术的重视还反映出朝鲜希望利用科技来改善经济，这是朝鲜领导人金正恩的一个重要目标。

日益进步的科技实力?

朝鲜最新的科技产品是一项名为“未来”（Mirae）的新型Wi-fi服务，它能让移动设备访问首都平壤的经政府批准的内部网。

11月8日，朝鲜中央电视台播放了一则在“IT成功展览会”上，使用“阿里郎171”智能手机连接“未来”服务的画面。

图片版权 KCTV Image caption “未来”Wi-fi服务能让移动设备访问平壤经政府批准的内部网。

美国观察网站“38North”指，这是朝鲜媒体首次提到户外Wi-fi服务，而且该服务与朝鲜运营的两个提供无线数据服务的蜂窝网络同时运行。

展览会上展出的另一款设备是“智能家居系统”，它能识别人的声音，进而自动控制电扇、空调、电视和照明设备。

该系统由金日成综合大学开发，该大学似乎走在朝鲜高新科技行业前列。

宣传平台今日朝鲜（DPRK Today）11月21日报道称，金日成综合大学研究人员开发了一系列先进的人工智能系统，包括朝鲜语识别程序。

图片版权 KCNA Image caption 朝鲜官方媒体称，在技术展上展出了近800项科技成就。

11月2日，朝鲜劳动党报《劳动新闻》发表文章称，该大学的智能技术学院“怀着在人工智能领域夺得霸主地位的雄心……为国家人工智能技术产业的建立做出贡献”。

马丁·威廉姆斯（Martyn Williams）是朝鲜技术类博客的运营者。他对BBC国际媒体观察（BBC Monitoring）说，朝鲜媒体提到的服务“是真实的，至少平壤人似乎真的在使用这些服务”。

“朝鲜的确有有才华的软件和系统工程师，所以报告中强调的很多软件都是真实的，是在朝鲜国内编写的。”

“工业革命”

技术投资背后的推动力似乎是经济结构的调整和“国家实力”的增长。

图片版权 KCNA Image caption 金正恩说，科学和教育应“作为国家基础建设和国力的一个重要指标”。

据朝中社报道，金正恩在今年4月的劳动党会议期间说，科学和教育应“作为国家基础建设和国力的一个重要指标”，并提出了“科教工作要革命化”方针。

作为勉励科学界努力的一部分，朝鲜向科学家和工程师提供“奢华”的公寓和其他特权奖励。

朝鲜官方媒体和宣传机构也开始广泛关注科学技术。

10月29日，朝鲜《劳动新闻》刊载了一篇社会科学院经济研究所教授李基松（音译）的文章，称朝鲜经济应转型为高科技的“知识经济”，这被视为是一个不寻常的举动。

他具体提出要把信息技术、纳米技术、生物技术等前沿科学技术发展到世界一流水平。

该报在12月8日再次发表一篇专文称，朝鲜经济“正朝着比以往任何时候都更具创新性的方向发展”，并将“在发展经济时优先考虑科学技术的发展和本土化”。

韩联社11月21日援引韩国庆南大学教授林义哲（音译）的话说：“朝鲜很清楚，引入高附加值产业将加速经济发展，因此似乎已经开始了自己的第四次工业革命。”

“艰难的取舍”

所以，朝鲜正在成为一个创新强国吗?

威廉姆斯说：“朝鲜在高端制造业方面实力不强，因此常被当作国内产品展示的手机和电脑其实来自中国。”

2018年5月，总部位于日本的安全公司趋势科技（Trend Micro）称，朝鲜在其杀毒软件SiliVaccine中，盗用了该公司的知识产权和源代码。

图片版权 Getty Images Image caption 朝鲜市民使用电脑访问该国的局域网。

去年，朝鲜媒体用苹果商标“iPad"来指代一款本土开发的平板电脑，后者被称为“Ryonghung IPad”。

朝鲜新闻（NK News）2017年的一篇报道说：“从直接的山寨品到粗仿品，再到如今公然使用'iPad'等国际知名商标，朝鲜科技业充斥着仿冒外国产品的案例。”

不过，除了缺乏技术独创性，值得关注的还有朝鲜高科技行业受到的限制。

韩国产业银行（KDB）2017年发布的一份报告中指出，朝鲜的人工智能行业“由于其紧张的金融资源、经济情况及国际制裁，预计将碰壁……”

威廉姆斯表示，即使这些严厉制裁被取消，“一些国家或企业仍可能避免与朝鲜做生意，因为这可能损害它们的形象。”

但他相信，韩国企业“在政府鼓励下”可能会大举投资。

一众朝鲜高级官员11月15日访问了韩国科技中心板桥科技谷，了解自动驾驶、3D打印、人工智能和游戏技术。

另一个潜在障碍可能是朝鲜自身对信息传播的“偏执”，这可能会扼杀创新。

“朝鲜政府最大的希望是缓慢开放，满足人们对信息和更好生活的希望，同时保持对国家的控制。这是一项艰难的取舍，”威廉姆斯表示。