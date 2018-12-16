图片版权 AFP Image caption 会议达成一致后，大会主席库尔蒂卡十分兴奋。

第24次《联合国气候变化框架公约》缔约方会议（COP24）经过马拉松式的谈判后，就《巴黎协定》的一系列实施细则达成一致。

此次会议周六（12月15日）在波兰卡托维茨闭幕。代表们认为，新的细则将确保签署国信守承诺，减少二氧化碳的排放。

此次会议通过了一系列执行《巴黎协定》的纲领文件，旨在实现《巴黎协定》的目标，即将全球气温升幅控制在2摄氏度以内。

“制定《巴黎协定》的工作计划是一项重大责任，”大会主席库尔蒂卡（Michal Kurtyka）表示，“这是一条漫长的道路，我们尽力不让任何人掉队。”

发展中国家一直寻求其他国家承认气温上升造成影响并进行赔偿。而较富裕的国家拒绝为气候变化担负法律责任，担心未来会出现巨额账单。

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上周，美国、沙特阿拉伯、俄罗斯和科威特拒绝接受联合国政府间气候变化专门委员会（IPCC）的一份报告。报告称，全球目前已经完全偏离轨道，本世纪气温将进一步上升3摄氏度。要实现理想目标，需要“在社会各方面进行迅速、深远和空前的改革”。

报告指，如果要在本世纪将全球气温升幅控制在1.5摄氏度，那么到2030年，二氧化碳的排放量必须减少45%。

代表们关注什么？

来自196个国家的代表参与了此次会议。他们试图解决《巴黎协定》实施细则的棘手问题。

这是一些具体的细节规定，包括各国如何削减碳排放、如何向较贫穷的国家提供资金，以及如何确保各方都落实了答应的事情。

这听上去很简单，但操作起来并不容易。各国对减排行动的定义和时间表往往不同，较贫穷的国家希望这些规定有一定“灵活性”，这样他们就不会担忧没有能力将规定付诸实施。

How years compare with the 20th Century average 2017 10 warmest years 10 coldest years 20th Century average Hotter Colder Months J F M A M J J A S O N D Source: NOAA Replay

这份实施细则足够吗？

欧洲气候基金会（European Climate Foundation）CEO蒂比亚纳（Laurence Tubiana）曾参与制定巴黎协定。她认为，此次大会达成一致意见，将对《巴黎协定》的落实起到巨大推动作用。

她在会议间隙对BBC说：“关键是要有一套透明的系统，因为这可以建立各国互信，我们也可以衡量做到了什么，并且这足够精确。”

她认为，没人能再说不清楚或者不知道怎么做了。

蒂比亚纳还表示，俄罗斯等拒绝加入《巴黎协定》的国家曾称，拒绝参与是因为不清楚其规定，这些国家已经不能再用这个借口。

但是也有一些观察者认为，气候问题迫在眉睫，这次协议不足以解决问题。

据路透社报道，一些政府和环保组织批评会议未能促使各国在减排方面加大力度，来遏制气温上升。一些易受气候变化影响的较贫困国家也希望更清楚了解，到2020年将如何提供已经商定的每年1000亿美元的气候资金等。

联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯（António Guterres）强调，仍需要做更多工作。

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加快减排？

一些国家一直在大力推动削减更多排放。许多代表希望2020年之前减排目标迅速提高，让气温升幅有可能保持在1.5摄氏度以下。

目前，各国在《巴黎协定》中提出的计划远远达不到这个数字。一名代表称，这些计划远远不够。

商界也在从这次会议中寻找未来信号。

“企业准备投资，银行也准备融资，”西班牙能源集团伊比德罗拉（Iberdrola）的萨勒（Carlos Salle）说，“因此我们需要政策上有更高的目标，让企业能走得更远更快。”