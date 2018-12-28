英国：婚礼举办场所限制繁多 改革百年旧制放飞浪漫

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现代英国，选择结婚对象很自由了。男的跟女的，男的跟男的，女的跟女的，都可以合法的结婚。但选择婚礼场所不当，则有可能影响婚姻的合法性。

在伦敦的大本钟下，白金汉宫前，湖区的清水边，肯特郡的薰衣草田里，随处可以见到穿着白色婚纱的中国新娘，穿着大礼服的中国新郎。

中国的新娘新郎们是来英国拍结婚照。婚礼大典已经在国内操办完了。

英国婚礼

在英国，正式的结婚仪式只有两个选择：教堂婚礼或民事婚礼。

在教堂举行婚礼，由牧师、主教做证婚人，在钉在十字架上的受难耶稣的注视下交换婚戒，复颂婚誓。教堂婚礼，英国的皇家婚礼可以说是场面做到了极致。

但是，传统的教堂婚礼对于许多21世纪的英国年轻人来说，似乎显得古板甚至压抑，缺乏浪漫情调。

越来越多的新人选择的是民事婚礼。金色的海滩上，葱郁的森林里，绿茵草地上的白帐篷下，新郎新娘在亲朋好友的祝福声中亲密相拥......

Image caption 哈里梅根大婚。英国的皇家婚礼是教堂婚礼的极致。

婚礼场所限制

但是，更准确地说，这是在正式的结婚仪式后为参加婚礼的客人举办的庆祝活动。在英国，只有那些拥有执照的场所才可以主办婚礼，也只有在拥有举办婚礼仪式执照的场所举行的婚礼，才能确保婚姻的合法性。

而结婚仪式场所的执照发放，有严格的规定，限制多多。限制是依据1836年通过的一项法规，近200年的老皇历一直沿用至今。

比如，举行婚礼的场所必须是“固定建筑结构”，“有永久性屋顶”。如果是在船上，船必须是“永久性抛锚”。

再比如，举行婚礼的场所在婚礼开始前一小时和整个婚礼仪式过程中，不得提供含酒精饮料。

前一条，把户外举行婚礼的可能性给取消了。

后一条，则把大多数酒吧，饭店给排除在外，因为一般的酒吧和中小型饭店很少能辟出单独的空间。不能为了你办婚礼而不许其他客人喝酒吧？

英国可以主持婚礼仪式的教堂有约4万座，有举办民事婚礼执照的场所只有约7500个，它们大都在大型会议中心或大酒店里。

这也就意味着，婚礼场所的租用费昂贵，平均超过6000英镑。

图片版权 ALEX MILLER Image caption 对于新婚燕尔的路易斯和萨姆来说，这个改革动议早该提出来了。

改革松绑

英国政府现在委托独立的法律委员会（Law Commission ）对举办婚礼场所的规定检讨更新，让相关法规与现代英国同步。

政府发言人说，谁可以结婚的相关法律已经有了根本性的改变，但可以在什么地方结婚的法律却仍与1836年没有什么不同。英国急需改革旧制，让英国人的婚礼在保持尊严的前提下更个性化，更便宜。

政府建议放宽对婚礼场所执照的限制，让更多的酒吧饭店会议中心以及户外场所可以举办结婚仪式。建议甚至考虑允许新人在自己家里举行（有法律效力的）婚礼。目前，只有临危病人和丧失移动能力的人可以作为特例在家中举行婚礼。

对于新婚燕尔的路易斯和萨姆 （Louise Young and Sam Gilbert ）来说，这个改革动议早该提出来了。

他们对BBC说，户外的婚礼庆祝对他们来说更有意义，而他们的家人则把婚姻注册仪式看的更重要。他们的许多朋友，虽然不信教，不得不选择教堂婚礼，也是为了让家人满意。

放松婚礼场所的限制，会鼓励更多的酒吧和中小型饭店娱乐场所申请执照，刺激经济，可谓一举两得。

Image caption “母鸡”派对新花样：裸体男模特写生。

英国婚礼的价码

降低婚礼费用，让操办喜事“更便宜”，是英国政府改革旧制的根本考量。当代英国人婚礼的平均开销是30355英镑，其中租场子的费用是最大头。而且，英国人举办婚礼的费用还在年年攀升。

一直到上个世纪80年代初，英国人结婚，操办的规模和花销，基本上还是以父母的经济能力和价值观为尺度的。比如，1981年，英国新娘的平均年龄是23岁、新郎25岁，他/她们还没有独立的经济能力，婚礼的“奢侈”程度多半不由自己说了算。

今天，英国新娘的平均年龄是30岁、新郎32岁，到了这个年龄，相对都有了一定的经济和事业基础，婚礼办成什么样，花多少钱，自己定夺。

与结婚年龄推迟同步的，是商品化社会下的物欲横流。人生就这么一次（尽管许多人后来发现不止一次），不能委屈了自己，不能在朋友面前栽面子。有钱要大办，没钱借钱负债也要大办。

英国办一场婚礼的花费

平均总费用：30355英镑

场地费：6152英镑

酒水：5862英镑

音乐娱乐：1039英镑

结婚蛋糕：323英镑

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“陪婚的代价”

平均3万英镑的婚礼开销确是个令人眼晕的数字。不太令外人注意但让自己心疼的，是参加别人的婚礼的破费。新娘新郎操办婚礼的开销越来越大，参加婚礼的客人“陪婚”的费用也水涨船高跟着往上窜。

据统计，参加婚礼，有幸应邀"陪婚"的客人，每个人头平均要破费377英镑。

英国人结婚前传统的stag do/hen party（照字面直译就是公鹿、母鸡派对），即进入婚姻家庭新人生阶段前新郎新娘与哥们闺密的最后狂欢，更是可能掏空你的钱包。

要搁过去，也就是哥们姐们到街头拐角的酒吧喝一杯。今天，婚礼在巴厘岛，可能先要把哥们姐们拉到巴黎"热身"。

结婚的人要在吴哥窟前夕阳西下时交换戒指，接到婚礼请柬的人就得赶紧查查哪家航空公司最廉价。要是一对新人坚持要在大堡礁海底打着手势发婚誓，你（如果有幸被邀的话）不但要打出飞澳大利亚的预算，还要赶紧先学潜水。

英国权威《婚礼》杂志主编克莱尔·雷德利的推算，“把出席婚礼置办的服装，赠送的礼物，旅行和住宿费用，再加上婚礼前的stag do/hen party 欢聚，参加婚礼的客人平均的开销接近1000英镑”。

新年，像在中国一样，是结婚的“旺季”。放宽婚礼场所执照的限制，不但放飞浪漫，也将会降低结婚费用，让结婚的陪婚的都高兴。