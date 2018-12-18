偷猎者捕杀“数百只”鹿 被勒令反复看《小鹿斑比》

图片版权 Lawrence County Sheriff's Office Image caption 小戴维·贝里在被判一年监禁期间，每个月至少要看一次《小鹿斑比》。

美国密苏里州的一名偷猎者因非法猎杀“数百只”鹿而被判入狱，他还被勒令反复观看迪士尼电影《小鹿斑比》（Bambi）。

这位名为小戴维·贝里（David Berry Jr）的偷猎者在被判一年监禁期间，每个月至少要看一次《小鹿斑比》。

检察官说，他和两名家庭成员在今年8月捕杀了大量的鹿，并在取下鹿头后，任由鹿身腐烂。

据报道，这是密苏里州历史上最大的偷猎案件之一。

除了因非法狩猎被判入狱外，法官罗伯特·乔治（Robert George）还下令小贝里在服刑期间“观看迪士尼电影《小鹿斑比》，第一次观看需要在2018年12月23日或之前完成，此后每个月至少看一次”。

图片版权 Getty Images Image caption 据报道，这是密苏里州历史上最大的偷猎案件之一。

这部1942年出品的卡通讲述了一只名叫斑比的小鹿，因狩猎者而失去了母亲和家园。

据当地报纸《斯普林菲尔德新闻》（Springfield News-Leader）报道，经过几个州长达数月的调查，小贝里和父亲老戴维·贝里（David Berry Sr）及弟弟凯尔·贝里（Kyle Berry）一同被捕。

虽然贝里一家非法捕获的鹿的总数还不清楚，但劳伦斯县环保人士安迪·巴恩斯（Andy Barnes）说，数量可能达到“几百只”。

小贝里因承认非法猎杀野生动物，在劳伦斯县监狱被判一年监禁。他还需要在巴顿县（Barton County）监狱服刑120天，罪名是缓刑期间违反了枪械规定。

密苏里保护委员会（Missouri Conservation Commission）还终身吊销了他和父亲的狩猎执照。