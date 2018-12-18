图片版权 Reuters Image caption 美国哥伦比亚广播公司（CBS）行政总裁穆恩维斯涉嫌对6名女性实施性侵犯。

美国哥伦比亚广播公司（CBS）结束了对前高管穆恩维斯（Leslie Moonves）性侵事件的调查，表示不会支付1.2亿美元的解雇补偿。CBS表示有理由解雇穆恩维斯，原因包括他“故意实施重大不法行为”。

在全球反性侵#MeToo运动的浪潮下，多名影视界及政坛大亨卷入性丑闻，其中包括CBS的行政总裁穆恩维斯，他涉嫌对6名女性实施性侵犯。去年11月，因主持 "CBS晨间节目"（CBS This Morning）而闻名的著名主播查理·罗斯也被卷入"性骚扰"风波。他所就职的CBS和PBS电视台都已经对他做出停职处理。

CBS在完成对穆恩维斯调查后发表声明，表示他未能完全配合公司对他的调查。声明还称，穆恩维斯不遵守公司政策，违反了雇佣合同，因此不会支付任何解雇补偿。

媒体大亨的性丑闻

68岁的穆恩维斯于1995年加入CBS，离职前担任该公司的董事长兼行政总裁。在穆恩维斯的带领下，CBS成为其中一家美国最受欢迎的广播公司。他为公司创造了热门影视剧，包括《CSI犯罪现场》（CSI）和《生活大爆炸》（The Big Bang Theory）等。2017年，他的个人收入高达6930万美元，令他成为世界上最富有的首席执行官之一。

演员兼作家道格拉斯（Illeana Douglas）第一个指控穆恩维斯性侵。在接受《纽约客》的访问中说，她说，“我遭遇了性侵犯之后因拒绝配合而被解雇。”另外还有6名女性声称，在1980至2010年间遭到穆恩维斯性骚扰或性侵犯，包括电视制作人戈特利布（Phyllis Golden-Gottlieb）和作家帕林斯顿（Jessica Pallingston）。

穆恩维斯否认指控，并于9月份辞职。公司之前表示，已经安排了1.2亿美元的遣散费，考虑支付给穆恩维斯，但仍要等调查完成后决定。

《纽约客》的文章还说，CBS公司的内部文化令性骚扰行为泛滥。

穆恩维斯离职后，CBS王牌节目《60分钟》（60 minutes）的制作人法格（Jeff Fager）也被爆出性侵丑闻，之后辞职。

图片版权 Getty Images Image caption 演员兼作家道格拉斯是第一个指控穆恩维斯性侵的女性。

是性侵犯，还是不专业行为

CBS在接受完外部律师事务所的调查后表示：“性骚扰和报复行为在公司内部并不普遍”。

“但是，调查人员根据过去发生的不正当和不专业行为得出结论，认为该公司的历史政策、实施方式和公司架构未能优先考虑防止性骚扰和报复行为。”

CBS补充说：“员工还引述过去发生的事件，表示人力资源部门和公司没有让高绩效员工对他们的行为负责，未能保护员工免受报复。”

声明表示，已经开始采取“强有力的措施来改善员工的工作环境”。