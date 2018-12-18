日本：造航母买战机 强军计划抗衡中国

图片版权 Reuters Image caption "出云级"航母是日本海军最大的舰艇，日本计划用美国F-35战斗机替代直升机作为航母舰载机

日本宣布将花巨资购买新式隐形战机、长距离导弹并将其“出云”级直升机护卫舰改造成能搭载攻击性战机的航空母舰。

日本内阁18日通过了新的《防卫计划大纲》以及未来5年(2019年至2023年)的《中期防卫力整备计划》。

十年强军计划

日本将花40亿美元购买45架美国F-35隐形战机。此前，日本已经订购了42架新战机。

日本政府还明确了改装“出云”级直升机护卫舰，使其具备搭载F-35B战机的计划。舰长248米的出云级直升机护卫舰满载排水量约2万7千吨，可搭14架直升机。日媒称改装升级后将实现事实上的航母化。

此前，英国《泰晤士报》报道说，根据这个价值30亿美元的造舰计划，日本海军将把两艘"出云"级直升机护卫舰改装成能够搭载美国F-35短距起飞战斗机的航空母舰，这样日本海军就在70多年来首次拥有海基空中打击能力。

除将让大型护卫舰进化为航空母舰外，日本还将采购具攻击性的“长距离导弹”。

日本时事通讯社17日透露，美国制造的射程约900公里的JASSM是日本将引进的导弹。

新的防卫计划将使日本今后5年的"防卫费"超过27万亿日元(约合2420亿美元)，创下新高。

图片版权 Reuters Image caption 日本海上自卫队横滨但加贺号航母上举行舰船移交仪式

抗衡中国

日本安倍政府明确新防卫大纲大幅增加国防预算的考量是中国在东亚地区日益明显的军事威胁。

大纲强调保持与美国的传统军事同盟的重要性外，日本提高自身的军事实力，能够在战略上抗衡中国，俄国和朝鲜等可能给日本带来不稳定因素的能力。

2013年在中国设定“东海防空识别区”后，日本首相安倍在同年通过了日本的新“防卫计划大纲”，其中规定日本海上自卫队要形成监视日本周边海空状况的能力，并建议有必要形成应对离岛攻击的能力，其中包括引进无人侦察机和创设水陆两栖部队等内容。

该防卫大纲在重申了日本不做军事大国的承诺的同时，明确指出中国加速军事现代化以及加强在日本周边海空活动以及朝鲜大力研发核武器与导弹技术，因此强调日本要加强防卫能力和日美同盟。

图片版权 xinhua Image caption 中国战斗机和轰炸机例行飞越所谓的“第一岛链”进入太平洋训练飞行

中国强烈回应

对安倍政府新的防卫大纲，中国立即作出强烈回应。中国外交部发言人华春莹18日促请日方正视及认真反省历史。

华春莹说，日本对中国“正常国防建设和军事活动说三道四，煽动所谓中国威胁”。华春莹警告日本“在军事安全领域慎重行事”，“专守防卫”。

中国认为日本改装“出云”级航母违反了日本和平宪法的第9条规定。华春莹告诫日本“由于历史原因，日本在军事安全领域的动向一直受到亚洲邻国和国际社会高度关注”。

日本宪法第九条规定，“日本永远不会以国权发动战争、武力威胁等行为解决国际争；为了达到以上的目的，不保持陆海军及其他战争力量，不承认国家的交战权。”

日本首相安倍一直希望修改日本和平宪法第9条，这是二战后日本被美军占领时确立的宪法内容。

2014年7月安倍政府内阁作出决议，通过关于“解禁集体自卫权”的重大修改。之后安倍政府又推动国会在2015年9月通过了安全保障相关法。2016年安倍在国会提到了修改宪法全面“解禁集体自卫权”的必要性。

日本和美国有重要的防务同盟关系。日本冲绳岛有驻扎美军海军陆战队和美国空军的基地，美国核动力航母常年在靠近日本的地方部署。

此前，日本前驻华大使宫本雄二在接受BBC访问时说，中国军事力量不断增强的一个结果就是加强了日美的安保条约。