车王舒马赫迎50岁生日 法拉利将为其布展庆生

图片版权 Getty Images Image caption 车王舒马赫曾创纪录地获得七次世界锦标赛冠军

被誉为是F1历史上最伟大车手之一的车王迈克尔·舒马赫（又译麦可·舒马克，Michael Schumacher）即将步入天命之年，他曾效力的法拉利（Ferrari）宣布将于今年1月在意大利总部为其举办50岁生日展览。

迈克尔·舒马赫来自德国，他曾获得七次世界锦标赛冠军，创下纪录。在2012年退役之前，迈克尔·舒马赫曾在法拉利车队获得过五次总冠军。

2013年12月，他在一场滑雪事故中头部严重受伤，此后一直没有公开露面。

不久前，有媒体报道称迈克尔·舒马赫已不再卧床不起，此消息在社交媒体上受到广泛关注。在中国社交媒体微博上，有数千条留言为其祝福。

不过，有关“舒马赫苏醒”的消息在过去几年中已流传多次，舒马赫的家庭并未证实该消息。

法拉利博物馆为其举办的展览将于2019年1月3日开幕。

“迈克尔在法拉利的历史上占据着特殊的地位，”法拉利官网的一份声明写道。

“博物馆的房间将装饰这位七届世界冠军给所有法拉利人留下的难忘回忆。”