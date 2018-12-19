格陵兰如何成为中国的北极基地

Image caption 中国将遥远的格陵兰岛视为其极地丝绸之路上至关重要的驿站。

中国作为世界第二大经济体，正日益壮大。中国商人和政客的足迹几乎遍及亚洲、非洲和拉丁美洲，但现在，他们似乎对世界上一个特别的地方产生了浓厚兴趣。

尽管北京距离北极圈近3000公里，但中国已开始自称为“近北极国家”。中国购买和委托了数艘包括核动力破冰船在内的设备，为其货船穿越北极冰层，开辟新航线。

中国还将遥远的格陵兰岛（Greenland）视为其极地丝绸之路上至关重要的驿站。

格陵兰岛尽管名义上由丹麦控制，但实际是一个自治岛屿。

这无疑引发了美国的关注。美国在格陵兰北部的图勒（Thule）拥有一座庞大的军事基地。因此，丹麦和美国都对中国对格陵兰表现出的浓厚兴趣而感到忧虑。

地球上人口密度最小的地方

你必须真正踏足格陵兰，才能感觉到那儿有多大。

它拥有200万平方公里的岩石和冰，是世界第12大领地，比英国国土大10倍。

然而，格陵兰的人口只有5.6万，几乎相当于英国一个小镇的人数。

Image caption 格陵兰岛的大多数土地，都被永久冰层所覆盖。

因此，格陵兰岛是地球上人口密度最小的地区，88%的人是因纽特人。其余大部分人是丹麦人，他们的祖先一千年前就开始在这里殖民，而因纽特人在几个世纪后到达。

长期以来，无论是美国还是丹麦都未向这里投入太多，即使首府努克也相当落后。

每天，都有一小群人聚集在努克的市中心卖一些能赚钱的东西——从废弃的衣服、孩子们的课本，到他们做的蛋糕、干鱼和鹿角雕刻品。有些人还当街售卖血淋淋的王绒鸭尸体，因纽特人允许猎杀这些鸭，但不允许为了牟利而出售。

中国的空中力量

目前你只能乘坐小型螺旋桨飞机前往努克。然而，这里的情况将在四年后发生惊人的变化。

格陵兰政府已决定建造三座能够搭载大型客机的巨型国际机场，而中国正参与竞标。

丹麦和美国力图施加压力以让中国竞标失败，但这未能阻止中国对格陵兰的介入。

有趣的是，我发现当地人对中国人的看法往往因种族而产生分歧。

图片版权 Getty Images Image caption 格陵兰西岸的迪斯科湾风景秀美。

丹麦人忧心忡忡，而因纽特人却非常乐观。

格陵兰总理和外长均拒绝与我们谈论其政府对华态度，但是前总理库皮克·克雷斯特（Kuupik Kleist）说，他认为中国的参与对格陵兰有益。

然而，丹麦联合执政的自由党（Venstre）外交事务发言人迈克尔·詹森（Michael Aastrup Jensen）直言不讳地批评中国对格陵兰的介入。

“我们不希望在我们自己的后院出现共产主义专政，”詹森说。

急需的财富

中国在很多其他国家的销售技巧是提供他们急需的基础设施，包括机场、道路和纯净水。

很多国家并未获得曾殖民自己的西方国家的帮助。因此，他们中的大多数政府都对中国的援助表示感激。

不过，这需要一些代价。

中国可以从中获得很多国家的原材料，例如矿产、金属、木材、燃料和食品。不过，这通常并不意味着中资会给当地人带来长期工作的机会，这些工作大多被给予给中国人。

在很多国家的案例中，中国投资给中国经济带来巨大帮助，而远远超过对当地的帮助。在南非等地，有人抱怨称，中国的参与往往会带来很多腐败。

但在努克，很难让人们关注这样的争论。

在这片广袤、空旷和贫穷的土地上，人们只关心是否有大笔资金可能到来。

用库皮克·克雷斯特的话说就是，“我们需要这些，你知道的。”