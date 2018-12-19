英国拨款20亿调派3500士兵备战无协议脱欧

图片版权 Getty Images Image caption 英国脱离欧盟的大限百日倒计时开始，但各方各派意见仍然分歧巨大。

英国脱欧百日倒计时已经开始。由于各方分歧巨大，英国可能无协议脱欧，双方在努力争取平稳过渡。

距离英国和欧盟设定的脱欧时间2019年3月29日已经进入了百日倒计时了，可是双方达成的协议能否在英国议会通过还有诸多疑问。

英国国内各方很着急，但意见仍然很分歧。欧盟也很担心，27个成员国关注英国下一步动向。

首相特里莎·梅2018年末挺过了执政的保守党内不信任案投票，保住首相一职。但她的政府提出的英国脱欧协议草案需要在2019年1月份第三周提交给英国下议院投票。

但是，英国议会还有很多下议院议员仍然反对梅首相的英国脱欧协议草案。如果协议在议会无法通过，意味着英国可能面临无协议脱欧的形势。

面对这种危险，如果英国与欧盟双方不采取任何行动，对英国，对欧盟，对整个世界都有可能形成巨大的经济冲击。

因此，英国政府和欧盟都开始在金融、航空、气候变化等关键领域采取行动，避免在无协议脱欧情况下出现混乱。

英国政府在行动

在讨论了目前的局势后，英国政府内阁决定"加紧"准备应对无协议脱欧情况的出现。

政府大臣们经过长时间讨论，批准英国财政部在无协议脱欧如果出现的情况下，向各部门拨款20亿英镑，重点部门包括内政、交谈、环境、商业等，确保边境、治安和国际贸易能够平稳过渡。

政府还将向约14万家公司发函，提请它们为应对这种可能情况作好准备。

另外，英国国防大臣威廉姆森在议会告诉议员们，一旦面临无协议脱欧，将派出3500名军人待命听从政府部署。

欧盟在不确定中寻找确定

英国医疗卫生大臣汉考克对BBC透露，他早已下令在英国国家医疗服务体系做好规划，应对无协议脱欧可能性，包括医药储备等等。

在海外，英国也在积极努力与不同的国家达成双边协议，避免脱欧冲击其现有的贸易、交通等各种机制。这实际上不仅对英国有利，也有利于有关其它当事国保护既有的双边关系免受冲击。比如2018年12月份，瑞士与英国正式签署航空协议，即使英国最终选择无协议脱欧，瑞士与英国的航空运输业也将因此不受影响。

欧洲议会的英国脱欧事务谈判代表批评英国政府大臣们渲染英国无协议脱欧的可能性，以期在交通和畜牧业等领域与各方能达成双边协议。不管这种批评是否到位，达成协议倒是符合英国和有关国家双方利益的事。

欧盟12月下旬也紧急颁布了在英国无协议脱欧情况下的应急行动方案，提出了14项计划，涵盖金融、航空、气候变化等关键领域采取行动，避免在英国与欧盟无协议情况下英国强硬脱欧出现混乱。

英国国内的政争，党争，民意之争

英国首相梅虽然挺过了执政的保守党内不信任案投票，但并没有解决党内在脱欧问题上的分歧。不论是留欧派还是脱欧派都继续对她主张的英国脱欧方案进行猛烈批评。

虽然保守党内很多领袖人物呼吁议员们要负起责任，在1月份政府向下议院提交其脱欧草案时，避免英国遭遇无协议脱欧情况。但届时议员们会如何决定什么是负责任、投出什么票，目前无人知晓。

在野的工党方面，反对硬脱欧的是大多数议员的共识，但工党议员们是否会给保守党梅政府的脱欧草案投赞成票呢？

图片版权 Getty Images Image caption 英国商界领导人呼吁要避免2019年3月底无协议脱欧造成混乱的情况。

不论保守党、工党还有第三大的自由民主党等党派，都有重量级人物在2018年年底再次发出"第二次全民公决"或者"放弃脱欧"的呼声，这在现实上是否可行呢？

2018年末，英国和欧盟都面对着一种前所未有的大变局，世界也在以茫然的目光关注着欧洲2019年以及未来将何去何从。