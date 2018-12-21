30年翻案 从自杀到谋杀揭出惊人犯罪内幕

图片版权 STEVE JOHNSON Image caption 史蒂夫（左）和斯科特（右）

澳大利亚警方悬赏100万澳元，希望人们能够提供线索，抓获导致斯科特·约翰逊（Scott Johnson）死亡的凶手。

斯科特死时年仅27岁。 他是一名英国剑桥大学的学生。

这个案件与众不同之处不仅在于其悬赏奖金数额之大，还在于它是30年前的旧案。

1988年，人们在澳大利亚悉尼北角悬崖（North Head cliffs）下发现了斯科特赤裸的尸体。那里当时是悉尼出名的同性恋交友场所。

图片版权 STEVE JOHNSON Image caption 斯科特热爱旅游

当时，警察和验尸官很快判定他是自杀，而且没有进行任何调查。

但斯科特家人从来不相信这一判断，特别是斯科特的哥哥史蒂夫。多年来，史蒂夫一直为寻找真相而奋斗。他认为弟弟跳崖自杀根本不可思议。

2012年和2015年，新验尸官曾经重审此案，但两次警方都未能提供斯科特不是自杀的任何证据。

重开此案

图片版权 STEVE JOHNSON Image caption 斯科特1986年搬到澳大利亚希望和在大学遇到的一名男子一起生活。

然而，2017年，一名验尸官判定斯科特是被一伙仇恨同性恋的团伙所谋杀，至此展开了新的调查。

根据新的线索，斯科特的死并不是孤立案件。

在1980年代末，大约有80名同性恋男子被悉尼附近的犯罪团伙杀害。斯科特的哥哥史蒂夫在2005年获得了有关信息。

澳大利亚警方对悉尼最著名的邦代海滩（Bondi Beach）一些同性恋类似死亡案件进行调查，这让史蒂夫突然“顿悟”他弟弟的死因。

但澳大利亚当地警方对重审斯科特案件兴趣不大。因此，史蒂夫不得不自己雇佣调查人员，查询当时在悉尼海滩一带活动的反同性恋团伙袭击同性恋的法庭案综。

可能真相

图片版权 STEVE JOHNSON Image caption 史蒂夫说斯科特非常聪明，而且谦虚。

史蒂夫认为肯定有一些人知道真相。他表示，即使没有人亲眼目睹斯科特坠崖那一刻，但希望会有一些人知道这个作案团伙活动的有关信息。

“这伙人一般在进行袭击后会进行一番炫耀，”史蒂夫说。“他们可能作案后到酒吧去喝几杯啤酒”。

所以，史蒂夫觉得酒吧里的一些常客可能知道关于斯科特死亡的真相。

斯科特死时是一名攻读数学的博士生，非常有才华。而且，他当时很快就要取得博士学位了。

警方尴尬

图片版权 AFP Image caption 斯科特很快就要获得博士学位了

新南威尔士警察专员米克·富勒目前表示，斯科特死亡案件是他所遇到的最具挑战性的案例之一，因为没有人愿意开口讲话。

但是，他说：“一想到那些犯罪者仍然逍遥法外，就在我们的社区中自由生活和存在让人感到真的很可怕”。

富勒还为数十起未破的同性恋男子死亡案件而道歉，这些案件都发生在80年代末，和斯科特在同一时期死亡，而且都是类似案件。

斯科特的哥哥史蒂夫说，至少现在有人出来表示道歉并承担责任。

斯科特是于1986年从美国移居到澳大利亚的。因为当时澳大利亚有关同性恋关系的法律比较友善。但是，新南威尔士只是在那之前的2年，即1984年才刚刚把同性恋合法化。

为何等待如此之久

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因此，史蒂夫相信当时的警察对针对像他弟弟这样的同性恋犯罪不是很重视。

“同性恋社区是二等公民。他们的权利没有得到很好的保护，”史蒂夫说。

这就给那些仇视同性恋的团伙有机可乘，因为他们知道警察不会找上门来。

与此同时，他们也清楚同性恋受害者害怕警察，所以他们也不会报案。

当时针对同性恋的犯罪袭击很少得到报案这一点，是广为人知的事实。

史蒂夫希望此案取得的进展或许将鼓励警察调查其他未解决的类似案件。