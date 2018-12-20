图片版权 ANNE GU Image caption 小组创始人说，他们希望该群组能更加包容。

对于很多海外亚裔人来说，Facebook(“脸书”)上一个名为“微妙的亚洲特质”（Subtle Asian Traits）的小组已成为一种文化现象。

在这里，人们分享着有关第一代移民生活等内容的表情包和笑话，使它广受欢迎。自去年9月该"脸书"小组成立以来，已有近100万人加入。

任何人都可以在“脸书”小组里发帖，很多帖子引发了人们对于文化认同的讨论。

“微妙的亚洲特质”最初由9名居住在墨尔本（Melbourne）的澳大利亚华裔高中生建立。现在，小组的迅速走红甚至让他们也感到震惊。

“我们一直喜欢分享有关亚洲文化、以及在外国长大经历的表情包和笑话。我们只是想找个平台能一起分享它们，”群组创建者之一、18岁的凯瑟琳·萧（Kathleen Xiao）对BBC说。

另一名18岁的创始人安妮·顾（Anne Gu）说，当群组成员达到1000人时，他们已非常激动，“现在几乎疯了”。

图片版权 SUBTLE ASIAN TRAITS Image caption 亚洲父母成为小组内被经常调侃的目标。

她说，“我们从没想到它会这么大、这么火。”现在，“微妙的亚洲特质”几乎已成为一个亚洲移民的线上社区。

她说，最初的想法是简单分享一些有关家庭生活、亚洲文化的“怪癖”和珍珠奶茶的笑料（有很多表情包与奶茶有关）。

“微妙的亚洲特质”是什么?

小组的帖子主题广泛，它们更多关注的是移民子女所经历的亚洲文化。

因此，很多小组成员是来自澳大利亚、美国、加拿大和英国的年轻人，而非来自亚洲。

凯瑟琳·萧认为，该主页之所以如此受欢迎，是因为它包含了“我们生活中没有人谈论过的一些小事”。

很多表情包都与家庭习俗有关，比如饮用白开水，或用手指测量烧饭时所需的最佳水量。

图片版权 SUBTLE ASIAN TRAITS Image caption “你永远不知道现在几点了。因为你家里的所有时钟都比真实时间快5到10分钟。”

图片版权 SUBTLE ASIAN TRAITS Image caption “当你参加一个亚洲家庭聚会，他们为客人摆上酒店的拖鞋。”

安妮·顾说，其他笑话还包括来到西方社会第一代亚洲人的经历，以及“有时如何在两种文化之间做出取舍”。

一些表情包则关于语言障碍、中国家庭作业的折磨以及反家庭规则和传统。

还有一些帖子提到了一些偶然的种族主义经历，或觉得自己有“不够白人”的地方。

图片版权 SUBTLE ASIAN TRAITS Image caption 海外亚裔时常面临身份认同的纠结与困扰。

幽默的一个常见来源是“亚洲父母”——他们通常被描绘成谨慎、严厉和专横的形象。

作为中澳混血的千禧一代，一则在小组里广受欢迎的帖子让我忍俊不禁。它的标题是：“当有一天我告诉我妈我没有吃早餐”。

图片版权 SUBTLE ASIAN TRAITS Image caption 该帖子获得了超过30,000个赞。

它与我母亲的文字惊人地相似，尤其是类似的句子：“因为你的事，我昨晚没睡好。”

安妮·顾说，小组里的内容需要和主题相关。一些用户曾向管理员发送感谢信息。

“一个女孩说这是她第一次感到归属感，”她说。

凯瑟琳·萧表示，小组帮助她意识到自己的经历很普遍。

她说：“在外国长大，这些本只是你不愿谈论的一类事情，因为你担心别人不理解你，或你会被当成异类。”

寻找“平衡”

不过，与其他提供对文化认同观察的在线小组类似，它们也面临一些挑战。

最初有一些批评声认为，该组织并没有包容所有的亚洲文化，因为大多数帖子都与东亚有关。

安妮·顾称，自那以后，管理员们将内容的多样化列为优先考虑内容。在组织的规则中（因为四在中国文化中是不吉利的数字，所以有五条规则），管理员鼓励用户“包容所有亚洲种族”。

图片版权 KATHLEEN XIAO Image caption 凯瑟琳·萧和她的朋友互相称呼对方是ABC（澳大利亚出生的华人）。

其他批评者说，“虎爸”、“虎妈”或不良驾驶等内容的表情包只会加剧负面的刻板印象。Reddit上的一名用户认为这种幽默是种族主义和“自我仇恨”。

安妮·顾承认，其中一些幽默的确是刻板印象，但她反驳称，大多数发帖人“通常都拥有自己的文化认同”。

“他们懂得平衡，”她说。这些帖子还可以帮助人们“以一种更幽默和积极的方式，回忆童年时潜在的负面经历……就像通过幽默疗伤一样。”

她补充说，小组还加强了她自己的文化自豪感——这是她没有预料到的。

“我希望这也能给其他人带来信心，不要对自己的文化这么害羞，”她说。