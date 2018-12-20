叙利亚冲突：特朗普宣布从叙撤军令盟友震惊

图片版权 AFP Image caption 美军大部分驻扎在叙利亚北部的库尔德地区。

美国总统特朗普（Donald Trump）周三宣布从叙利亚撤出所有美国军队。他称，所谓的“伊斯兰国”（IS）组织已经被击败。

然而，特朗普的决定遭到包括资深的共和党人和外国盟友的批评，他们称此举可能导致“伊斯兰国”组织“复活”。

美国军队已帮助叙利亚东北部大部分地区摆脱圣战组织，但目前仍存在一小部分武装分子。

特朗普支持者之一、共和党参议员林赛·格莱厄姆（Lindsey Graham）称，撤军决定是一个“巨大的奥巴马式错误”。

英国政府对特朗普声称“伊斯兰国”已被击败的说法表示反对。

美国五角大楼称，国防部正进入消灭“伊斯兰国”的“下一阶段”，但没有提供更多细节。

美国总统特朗普一直承诺要将美国军队撤出叙利亚，他在社交媒体“推特”（Twitter）上表示，在他们取得“历史性胜利”后，是时候让他们回国了。

跳过 Twitter 帖子 用户名 @realDonaldTrump After historic victories against ISIS, it’s time to bring our great young people home! pic.twitter.com/xoNjFzQFTp — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2018年12月19日

各方反应

美国众议院军事委员会成员格莱厄姆警告称，撤军将在叙利亚内外产生“灾难性后果”。

他说，他担心这将意味着把美国在该地区的影响力拱手让给俄罗斯和伊朗。

他在一份声明中称：“美国在这个时候撤军，对‘伊斯兰国’、伊朗、叙利亚的阿萨德（Bashar al-Assad）和俄罗斯来说，是一个巨大的胜利。”

与此同时，英国政府也选择与特朗普称“伊斯兰国”已经被击败的言论保持距离。

“我们还有很多事要做，不能忽视他们构成的威胁，”英国外交部的一份声明说。

以色列称，美国告知以色列“还有其它方式在该地区发挥影响力”，但将“研究（撤军的）时间表以及如何实施，当然还有对我们的影响”。

俄罗斯外交部发言人玛丽亚·扎哈罗娃（Maria Zakharova）语气有所不同。她称，美国的决定将给叙利亚带来“真正、实际的政治解决前景”。

叙利亚东北部一名库尔德当局发言人阿尔达·谢利尔（Aldar Xelil）说，目前没有人知晓撤军的细节，“包括这里的美军指挥官”。

他对库尔德电视频道Ronahi TV说，美国的决定将会对整个地区带来影响。

美国盟友的忧虑

BBC外交事务记者罗宾斯（James Robbins）：

英国政府没有进一步谴责特朗普总统将美军撤出叙利亚的决定——至少在公开场合是这样。

声明说，尽管近段时间针对“伊斯兰国”的行动取得了“重要进展”，但其仍然是一个威胁。

在叙利亚，与“伊斯兰国”作战的库尔德民兵感到被抛弃，此时，土耳其正誓言要加强对库尔德人的进攻。

叙利亚总统巴沙尔·阿萨德最强大的盟友——俄罗斯和伊朗对这一决定感到高兴。

他们希望这个决定可以使他们增加在叙利亚及周边的影响力。

美国在叙利亚的角色

美国在叙利亚留有大约2000名士兵，他们中的大部分驻扎在该国北部的库尔德地区。

美军与被称为“叙利亚民主力量”（Syrian Democratic Forces）的库尔德和阿拉伯武装建立了伙伴关系，他们被认为在实际消灭“伊斯兰国”方面发挥重要作用。四年前，“伊斯兰国”组织曾一度占据叙利亚大半国土。

然而，该极端组织并没有完全消失。

美国最近一份报告称，叙利亚境内仍有多达1.4万名IS武装分子，邻国伊拉克境内的IS武装分子更多——人们担心，他们的战术将转向游击战，并尝试重建其网络。

但美国与库尔德人之间的合作激怒了邻国土耳其，土耳其将“叙利亚民主力量”的主力——库尔德人领导的“人民保护部队”（YPG）——视为在土耳其境内争取自治的库尔德人组织的延伸。

周一，土耳其总统埃尔多安（Recep Tayyip Erdogan）表示，土耳其可能很快会对叙利亚的YPG发动新的军事行动。

埃尔多安补充称，他已与特朗普通过电话告知了自己的计划，特朗普给出了“积极的回应”。