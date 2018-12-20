美国反制西藏旅行限制 中方警告“后果自负”

图片版权 AFP Image caption 外国人进入西藏前，必须申请特别许可。

美国签署《2018年对等进入西藏法案》后，中国外交部强烈反应，批评法案对西藏独立运动“发出严重错误信号”，也对中美交流合作“具有严重危害性”。

中国外交部周四（12月20日）在网站发出声明，指西藏对各国人士都是开放的。声明警告美国当局不得实施法案，否则产生的后果“只能由美方负完全责任”。

但一些西藏权益组织对美方通过该法案表示欢迎，形容这开启了美方对他们支持的“新时代”。

这是甚么法案？

中国政府目前规定外国公民必须先申请特别许可，才可以进入西藏。美国多年来都批评，中方经常拒绝给记者、外交官等签发这个特别许可。

《2018年对等进入西藏法案》法案禁止对执行这项政策有“相当角色”的官员入境美国，又要求美国国务院每年要向国会提交报告，列出哪些中国官员因为这部法案而被拒入境美国。

美国国会参议员梅嫩德斯（Robert Menendez）形容，这部法案的目的是为了“基本的公平”。

他说，中国公民到访美国有很大的自由度，这是件好事，但美国学生、记者、外交官和一些原藉西藏的美国公民到访西藏却不容易，情况“不能接受”。

图片版权 AFP Image caption 西藏流亡领袖达赖喇嘛提出"中间道路"，解决西藏问题，但建议被中国当局否决。

中国官方反应如何？

美国的法案出台正是达赖喇嘛流亡60周年前夕。中国外交部发言人华春莹周四在例行记者会上回应提问时指出，中方对这部《2018年对等进入西藏法案》表示“坚决反对”，又举例说自2015年就有约40000人次美国人到访西藏。

她又指因应西藏的“特殊的地理的气候条件等因素”，中国对外国人进入西藏采取管理措施是“完全必要”的。

中国官方《西藏日报》早前发表评论文章，再次批评达赖喇嘛的“中间道路”政治主张其实是追求西藏脱离中国，成为独立国家。

“中间道路”由西藏精神领袖达赖喇嘛提出，其内涵是放弃西藏独立的立场，主张通过对话，寻求西藏在中华人民共和国的框架范围内施行真正的自治。

《西藏日报》上周五（12月14日）的文章批评，无论是“中间道路”还是“高度自治”，都是企图否定共产党的领导，“否定社会主义制度，否定民族区域自治制度”。

图片版权 AFP Image caption 外界多年来都关注西藏的人权问题。

外界如何评论法案？

总部设在美国的国际声援西藏运动（International Campaign for Tibet）在美国总统特朗普签署法案后发表声明，指法案代表美国当局“更密切关注”西藏和当地人。

国际声援西藏运动主席梅卡奇（Matteo Mecacci）形容，这部法案“有创意、又有影响力”，可为其他国家作示范作用，又向中国政府显示它对西藏人民的“歧视性行动”会有后果。

中国过去数年只批准了数名美国官员到访西藏，包括美国前驻华大使骆家辉（Gary Locke）和美国民主党众议院领袖佩洛西（Nancy Pelosi）。德国人权政策及人道援助专员柯夫勒（Barbel Kofler）早前要求访问新疆被拒，之后转到西藏访问。