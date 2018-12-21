英国脱欧：移民政策迎来大变革 欧盟内外一视同仁

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英国政府发布被称为40年来英国移民政策最大改革的白皮书，表示将对来自欧盟内外的移民一视同仁。

这份计划持续到2025年的新措施，也有保护依赖海外劳工的英国部分经济领域的意图。

内政大臣贾维德强调表示，英国正式脱欧后，将会针对高技能欧盟公民推出签证，新制度将以移民的技能为基础，而不是他们来自什么地方，欧盟和非欧盟公民享有同等地位，体现英国对商业的开放态度。

过去，因为作为欧盟成员国之一，欧洲大陆近水楼台、经济发达的英国一直吸引着新老欧盟成员国的移民。由于移民人数过高，对英国医疗、教育、福利、住房等社会保障体制形成了巨大压力，移民问题成为英国主张脱欧和反对脱欧人士的主要辩论焦点，也是英国2016年全民公决决定脱欧的关键因素。

新的体制如何规划未来移民英国的蓝图？对华人会有什么样的影响？

图片版权 Reuters Image caption 英国内政大臣贾维德颁布了英国脱欧后新的移民政策白皮书。该白皮书被称为40年以来最大的移民政策改革。

低技能移民和高技能移民分别

根据新的移民规划，在英国退出欧盟后，仍会批准成千上万的低技能移民到英国就业，获得最长达一年的工作签证。超过一年工签居留需要重新申请。

这类低技能移民传统上包括清洁工、家务帮工等等。

新移民规划中关键性的区分在于工资水平：高技能移民的工资需要达到年薪大约3万英镑以上（熟练技能者，或者新入行者起薪年薪2.08万英镑以上）。

英国一些商界和医疗卫生界等行业人士认为，白皮书公布的高技能移民起薪水平太高。因此目前这一起薪水平是暂定标准。

何为高技能移民？

高技能类别包括一系列专业，如医生，高级护理人员，音乐家，飞机驾驶员，经纪人，图书管理员，记者，食品检查员，缓刑假释犯罪人员督导，社会工作者，测量员，建筑师，律师和一些教师。

这类人员包括来自于欧洲经济区和瑞士以外的、目前申请第二类普通工作签证（Tier 2）者。

但这类人员必须获得在英国国内提供的一个高技能工作岗位，有关岗位需要属于英国政府规定的高技能工作岗位名单中，并且目前没有英国公民在该岗位就业。

英国政府原来对这类签证申请人数有2.07万人的名额限制。在未来，根据新规划，这一限制将被取消，包括不论是来自欧盟还是来自世界其它地区的医生、工程师等等高技能人才，以体现招贤纳士的思路。

此外，计划中对来自欧盟（有欧盟国家国籍）的旅游访客进入英国仍无需签证限制。

图片版权 Getty Images Image caption 目前，英国社会大量的低技能工作，包括清洁、家庭护工等工作由来自欧盟国家的公民承担。

英国政府目前计划将从英国脱欧过渡期结束后的2021年1月份开始逐步实行新的移民制度。

减少移民总人数？

新的移民政策白皮书颁布已经在英国社会引发讨论。

英国内政大臣贾维德的新移民政策建议受到一些方面的欢迎，但也遭到来自不同方面的批评。

包括英国国家医疗保健服务（NHS）在内的许多雇主曾警告，3万英镑的年薪门坎太高，将严重限制他们聘雇欧盟公民担任医护人员等职业的能力。

雇佣着大批欧盟公民的NHS的一名代表表示，该系统雇佣的大批欧盟公民工资水平达不到年薪3万的门槛，比如很多年轻实习医生、助产妇、医疗急救人员的工资起薪年薪只有2.7万英镑，普通护士起薪年薪只有1.7万英镑。

图片版权 Getty Images Image caption 由于英国严进宽出的移民政策，特别是过去对欧盟内敞开劳工市场，造成特别是后加入欧盟的东欧国家的公民大批移民英国的情况。在英国宣布脱欧后，来自东欧国家的移民人数开始大幅下降。

一些方面还批评贾维德大臣的新计划放弃了保守党政府将迁居英国的移民控制在每年10万人以下的竞选承诺。但贾维德拒绝承认。

贾维德表示，新制度将让净移民人数降至更可持续的程度。特雷莎·梅首相之后重申，并没有放弃保守党将迁入英国移民人数限制在每年10万以下的承诺。

新的移民政策会对华人产生什么影响？会对来自中港台的留学生产生什么影响？BBC中文将就此专文详述。