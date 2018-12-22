2018年第51周，中国举行了改革开放40周年大会，中国国家主席习近平暗示，政治体制改革绝无可能，BBC中文统计了中国党报一些关键词，告诉大家中国政治变迁。

华为事件继续发酵，再有加拿大人在中国被捕，中加关系会否恶化？而华为事件亦曝露了香港空壳公司问题，美国促请香港处理好空壳公司问题，而香港商界亦担心独立关税区地位不保。

1. 改革开放40年

在中国改革开放走向40周年之际，BBC中文从过去40年的《人民日报》中整理出那些曾红极一时的“口头禅”，从词语出现频率变化带您回顾中国40年来的政策摆动。

中共最高领导人习近平星期二（12月18日）在北京举行的庆祝改革开放40周年大会上暗示，政治体制改革绝无可能。习近平说，“该改的、能改的我们坚决改，不该改的、不能改的坚决不改。”中国政治观察者认为，习近平的这番讲话没有新意，并且有停滞改革之意。

今天的中国在很多领域上都实现了邓小平当初的愿景，但是在他钟爱的足球上，很多人的美好回忆仍停留在改革开放后的那个“第一次”。

你的器材不支持播放多媒体材料 历史对邓小平的评价，从不缺少争议。他一手缔造了中国的经济奇迹，也造成政治改革的停滞。回溯改革开放40年，这个庞大国家的成与败，似乎都与邓小平密不可分。

BBC中文重新整理了邓小平的生平，分析他如何影响中国的发展。

2. 多名加拿大公民相继在中国拘捕

图片版权 Getty Images Image caption 被捕的第二名加拿大人迈克尔（左）。2014年，他陪同罗德曼访朝与金正恩会面。

华为高管孟晚舟在加拿大被捕后获准保释，但多名加拿大公民相继被中国拘捕，被视为中国的报复，分析认为，中国这种做法有损国家形象。

3. 香港独立关税区地位

图片版权 Getty Images Image caption 香港甚少产品是完全依赖对美出口。

孟晚舟被指利用在香港注册的Skycom公司，绕过欧美与伊朗做生意，或违返联合国决议的制裁。这宗事件再次印证了来自各界的担忧：一些企业可能通过香港的空壳公司，进行一些违规活动， 降低香港作为一个相对透明和独立的关税区的信誉。

11月中旬，美国国会一个委员会发表报告，提议美国政府检视对香港出口军民两用科技产品的政策，报告在香港引发广泛关注，多个媒体及政客认为如果美国政府采纳有关建议，冲击香港作为独立关税区的地位。

4. 袁木逝世

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中国国务院前发言人袁木逝世，终年90岁。他在89年六四后说，“天安门广场的清理中，没有发生任何的伤亡，没有打死一个人，解放军的军车也没有轧死一个人”。这句说话引发连串争议。

5. 偷猎者与《小鹿斑比》

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这宗相信是美国密苏罗州最严重的杀鹿案，法官的判决引起广泛讨论，犯人被迫一年看12次电影《小鹿斑比》，很多网民在脸书上讨论，到底因杀害动物而触犯法例的人，应该看甚么动画。