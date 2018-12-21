图片版权 Reuters Image caption 有消息称，发表辞职信前，马蒂斯曾与特朗普进行面谈，且谈话中二人也显露出意见分歧。图为今年10月，马蒂斯（左）与特朗普在一次军事简报会上。

美国国防部长马蒂斯（Jim Mattis）于周四（12月20日）突然宣布辞职，并在辞职信中指明与特朗普在对外政策上存在分歧。同一天特朗普宣布，马蒂斯将于2019年2月“光荣”退休。

68岁的马蒂斯在对特朗普的辞职信中表示，美国需要对中国和俄罗斯等与美国战略利益矛盾的国家采取坚决的态度，对盟友表示尊重，且动用美国所有工具为“共同防卫”提供保障。

马蒂斯辞职前一天，特朗普下令美国从叙利亚撤军引发极大争议。而周四多家美国媒体报道称，特朗普正计划美军从阿富汗部分撤军，规模或从5000人至14000人不等。

特朗普没有宣布马蒂斯继任者，但表示将尽快提名人选，补全这一职位空缺。他还在推特上表示，马蒂斯在“让（美国的）盟友和其他国家承担他们的军事义务”方面给予了他极大帮助。

路透社引述白宫高级官员消息称，发表辞职信前，马蒂斯曾与特朗普进行面谈，且谈话中二人也显露出意见分歧。

“因为你有权利拥有一位与你意见更加一致的国防部长，我认为我应该辞职，”马蒂斯信中写道。

点名中俄

图片版权 Getty Images Image caption 美国国防部长马蒂斯表示，将于2019年2月离职。

“对与我们战略利益日益不同的国家，我们必须态度坚决，毫不含糊，”马蒂斯在辞职信中表示，中国和俄罗斯的威胁使得美国更需动用所有力量提供共同防御。

“例如中国和俄罗斯明显想要打造一个与他们威权模式一致的世界，获得对其他国家经济、外交、安全决定的否决权，为了他们自己的利益不惜牺牲他们邻国、美国和我们盟友的利益，”他表示。

作为一名退役海军上将，马蒂斯支持美国贴近北约（NATO）及传统盟友，信中他称，“我的一个核心理念是，我们作为一个国家的力量与我们独特且全面的同盟伙伴体系力量紧密相连。虽然美国仍是这个自由世界中必不可少的国家，但如果我们无法保持强大的同盟体系，不尊重盟友，我们将无法保护自己的利益，也无法履行这一职责。”

“与你一样，我从开始便表示美国的武装力量不应该做世界警察。我们必须用美国力量的所有工具为共同防御提供帮助，包括为盟友提供有效领导，”他写道。

抗议式辞职

安东尼·泽克尔（Anthony Zurcher） BBC驻北美记者发自华盛顿

特朗普或许会试图让马蒂斯的离职粉饰成为国家效力一生后的退休，但这并非事实。这是一次抗议式离职，简单明了。

这位国防部长给总统的辞职信充分显示了这一点。他在信中表达了对美国盟友网络的全力支持，并呼吁出台政策遏制威权主义对手。

在特朗普突然下令美军从叙利亚撤出，及关于美军从阿富汗撤军的消息传出之时，这个时候宣布辞职应该可以回答外界关于二人是否存在政策分歧的疑问。

在特朗普政府内，马蒂斯一直将自己定位为相对冷静的人物。民主党和共和党人都认为他更像是总统团队里的“成年人”，与特朗普喜欢使用的"疯狗马蒂斯"的昵称相去甚远。

他在五角大楼的办公室与白宫中间相隔一条波托马克河（Potomac River），而他成功地远离了纷争，且常常在美国盟友因为特朗普的一些不加克制的言论感到担忧时出面缓解盟友的顾虑。

现在总统特朗普的这道防线要退出了，剩下的防线也为数不多，这使得未来可能充满动荡。

美国反应

马蒂斯辞职后，共和党参议员林赛·格莱厄姆（Lindsey Graham）表示，马蒂斯应该为他对特朗普和美国所作的工作表示自豪。

“他几十年来一直在与激进伊斯兰主义作斗争，并为特朗普总统提供合理并符合道德的军事建议，”格莱厄姆在推特上写道。

民主党参议员马克‧华纳（Mark Warner）则称，事态进展“可怕”，评价马蒂斯是特朗普政府乱局中的一股稳定的力量。

图片版权 AFP Image caption 美军大部分驻扎在叙利亚北部的库尔德地区。

19日，特朗普宣布从叙利亚撤出所有美国军队，表示所谓的“伊斯兰国”（IS）组织已经被击败，在美国内外引起巨大争议。

叙利亚撤军

特朗普支持者之一、军事委员会成员格莱厄姆称，撤军决定是一个“巨大的奥巴马式错误”，将在叙利亚内外产生“灾难性后果”。他表示，这将意味着把美国在该地区的影响力拱手让给俄罗斯和伊朗。

与此同时，英国政府也选择与特朗普称"伊斯兰国"已经被击败的言论保持距离。“我们还有很多事要做，不能忽视他们构成的威胁，”英国外交部的一份声明说。

以色列称，美国告知以色列“还有其它方式在该地区发挥影响力”，但将“研究（撤军的）时间表以及如何实施，当然还有对我们的影响”。

而俄罗斯外交部发言人玛丽亚·扎哈罗娃（Maria Zakharova）语气有所不同。她称，美国的决定将给叙利亚带来“真正、实际的政治解决前景”。