图片版权 XINHUA Image caption 马来西亚今年汉字评选结果为"变"字。

2018年步入尾声，许多国家及地区会选出年度代表字。中国大陆、台湾、日本及马来西亚各公布了该地的年度代表字，分别是“奋”、“翻”、“灾”和“变”，反映出今年的社会氛围又或是民众所关注的事物及感受。

中国：“奋”

由中国国家语言资源监测与研究中心、商务印书馆等单位联合主办的"汉语盘点2018"周四（20日）在北京揭晓中国年度代表字为"奋"。主办单位解释，“奋”是振奋人心、奋发图强，奋勇拼搏，也是奋不顾身，并表示“奋斗本身就一种幸福”。

根据中国官媒报导，中国领导人习近平在2018年的新年贺词中，曾提到“奋斗”两字。中国央视称，“奋”字当选为年度国内字，“是对现实生活的折射，也是对新时代的精准描述”。

另外，该中心也选出年度国际字“退”字，象征美国退出伊朗核协议、联合国人权理事会；英国脱欧协议草案出炉，各国“退群”的目的不同，但都是国家利益使然。而“改革开放40年”则是年度国内词。

2018年度十大新词语，分别是进博会、直播答题、信联、政治站位、限竞房、消费降级、中国农民丰收节、贸易霸凌、大数据杀熟及冰屏。

“汉语盘点2018”活动持续一个月，共收到网友推荐数千条的字词，及数十万人参与投票，经过网路评选和专家评议，才选出“奋”为为年度汉字。

图片版权 Xinhua Image caption 平昌冬奥会闭幕式上"北京八分钟"表演中冰屏展示环节

台湾：“翻”

不同于较为正面的中国大陆年度代表字“奋”，由台湾立场偏蓝的报社《联合报》所选出的2018代表字则是"翻"，可以正面也可以负面颇析。

据报导，该报总编辑萧衡倩解释，今年许多法令如“年改”（即台湾军工教退休金相关制度改革），推翻政府和民间的信赖关系；经历“九合一”地方选举后，该字又出现另一层意义。

联合报每年的年度代表字已举办11年，每年皆会邀请各界名人专家推荐代表字，再由民众票选，历经24天选出。值得注意的是，今年选出的10个代表字中，翻、醒、转、斗、变、假、闷、选、忧、淆，有9个字是负面文字，只有第3名的“转”字较具有正面能量，显示2018年台湾民众过得并不开心。

图片版权 Getty Images Image caption 台湾今年许多法令如年改，推翻政府和民间的信赖关系

日本：”灾“

12月12日“日本汉字能力检定协会”在京都的清水寺公布年度汉字为“灾”，象征日本今年天灾不断，像是侵袭关西的高温和豪雨、北海道、大阪都发生大地震，另外有多个强烈台风今年接连登陆日本，都带来严重灾情。

根据日本朝日新闻报导，年度汉字从1995年开始举行，由“日本汉字能力检定协会”负责，向一般公民与团体征稿与投票，已连续举办24年，反映日本当年社会的热门议题。去年的年度汉字是“北”，而今年的“灾”字，也曾在2004年，也就是发生造成68人死亡，四千多人受伤的新舄县中越地震那年，被选为年度字。

图片版权 Getty Images Image caption 2018年9月日本北海道大地震死伤惨重

今年共有19万多张票选，第一名“灾”字以两万票当选，第二、三名分别是“平”与“终”字。其他还有"风"和"暑"等字，也都和天灾有关，可见日本今年民众对于自然灾难，非常有感。

马来西亚：“变”

马来西亚今年汉字评选结果为”变“字。马来西亚年度汉字是由马来西亚中华大会堂总会、马来西亚华文报刊编辑人协会等联合举办，从2011年起，每年主办方会向马来西亚全国征集的一个代表性汉字。代表字由各界人士及华人团体提议，再经由网路及手机投票选出。

据当地媒体报导，主办方之一的马来西亚中华大会堂总会长方天兴表示，”变“字当选为年度汉字，反映马来西亚大选等一系列事件，很有代表性。

马来西亚自建国以来的半个多世纪里，皆由称为“国民阵线”的同一个政党联盟所执政。直到今年5月，92岁的马哈迪尔拿下历史性胜选，成为全球最年长首，终结“国民阵线”60多年的执政。

图片版权 Getty Images Image caption 马哈迪尔终结”国民阵线“60多年的执政。

至于马来西亚汉字票选排名第二和第三名，则分别是”新“和”望“，可以看得出来，政局变天对民众的影响。