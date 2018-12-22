图片版权 Reuters Image caption 2018年与英国哈里王子成婚的美国演员梅根·马克尔，经常梳着马尾辫出席公开场合。

对现代女性来说，如果有几件事情是最能让她们感到放松的话，那应该是：玩了一晚回家甩掉高跟鞋、下班回家脱下胸罩、以及松开绑了一天的马尾辫；因为那一瞬间，能让人从头皮到全身都有解脱感。

据说，松开马尾辫能让女性的幸福感油然而生。最近法国《时尚》杂志（Vogue）宣布， 高翘的马尾辫是2018年秋季最时尚的发型。

然而，马尾辫究竟是什么时候开始流行的呢？

实际上，综观马尾辫的历史，这款如今风靡世界，特别是让西方女星们纷纷创新的发型，曾经是男人的专属。

清兵入关

图片版权 Smithsonian Libraries Image caption 1644年，明朝崇祯十七年，清军大举入关后颁令，规定无论官民，限十日内剃头，削发垂辫，不从者斩。

标准马尾辫的梳法是，将全部头发扎在脑后，前额没有刘海。你或许以为这是某个不服老的摇滚歌星的发明。实际上，它在300多年前的中国曾经被统治者强制推行。

1644年，明朝崇祯十七年，清军大举入关后颁发命令，规定无论官民，限10日内剃头，削发垂辫，不从者斩。这改变了明朝时男性蓄头发束于顶并挽髻的发型，一直延续至1912年中国末代皇帝退位。

在西方，马尾辫应该可以上溯到古希腊。在克里特岛（Crete）几千年前留下的壁画上，就能看见女人头上的这种发型。

军人气质

图片版权 BBC THREE/ARCHIVE.ORG Image caption 从左到右：英格兰骑兵军官、辫子绑着黑色缎带的法国军官、和戴假发的德国军官。

2018年，一个梳着马尾辫的男人，在人们眼里要么是反传统的，要么是有艺术家气质的。

但在18世纪时，扎辫子是西方军队中的标准发型，就如同现代很多国家军队中要求军人必须剪短发一样，它是雄赳赳的象征，更是军队体制的表现。

法国士兵被要求将头发留成辫子，最长不超过20厘米；而英国士兵和水兵将长头发扎成马尾，虽然不一定编成辫子，但通常抹上油或者扑上粉甚至用油封住，再用缎带或者带子紧紧绑住，以致有英国士兵说，这样头皮紧绷绷地让他都合不上眼。

随着条例的改变，到1800年，英国陆军下令士兵剪掉所有辫子，因为短发被认为更加精干，更容易打理。不过，英国海军仍然保留辫子的发型，直到1820年才废止。

女明星效应

图片版权 Getty Images Image caption 马尾辫，在2018年被时尚杂志列为秋天最流行的发型。几十年间，马尾辫的位置有所改变。

到了20世纪，在女人们喜欢的各式各样的发型中，马尾辫一直被认为比较随便，不能作为正式场合的发型。而且，这样的发型只适合小姑娘，不适用于成熟庄重的女性。

20世纪初，女性曾流行过20年代的童花头和40年代的长卷发。一直被人忽视的马尾辫，直到50年代才开始登上流行发型榜，这主要得益于第一款梳马尾辫的芭比娃娃问世，以及电影明星们频繁以马尾辫形象出现在流行电影中。

1960年代，好莱坞电影《珍妮入我梦》（I Dream of Jeannie）风靡世界。女主角是梳着马尾辫的精灵，她无怨无悔地爱上了登月的人类宇航员。

之后，在法国性感女神布利吉特·芭铎（Brigitte Bardot）的创新下，马尾辫被推上了更时尚的高度，成为全世界酷女孩们最喜欢的发型。

图片版权 KEVIN MAZUR ARCHIVE/WIREIMAGE Image caption 美国流行歌星麦当娜的这款马尾辫至今仍然是经典形象造型。

1990年代，流行歌坛一代巨星麦当娜，以马尾辫形象开始世界巡回演出，将马尾辫与争取女权联系在一起。当粉丝们都模仿麦当娜，梳着马尾辫去看她的演唱会时，麦当娜中途却放弃了这一形象，原因是她的耳麦总被头发缠住，而且戴着马尾辫假发给她天生的头发造成太大的负担。不过，她的这款马尾辫至今仍然是经典形象造型，她巡回演出时戴的那个发卡在2014年的一次拍卖会上卖出了2万美元的高价。

继麦当娜之后，又一个在西方世界的超级女星珍妮·杰克逊（迈克尔·杰克逊的妹妹）将已经流行了很久的分格褶辫（box braids） 推上了新高度。至今，好莱坞的一线女性们仍然喜爱这款发型。

马尾辫登顶

图片版权 MIKE COPPOLA/GETTY IMAGES Image caption 2015年，歌星碧昂斯的马尾辫梳到头顶上，成为时尚造型。

2018年的马尾辫，其流行指数与所扎的位置一样——登顶，从最初的脑后扎到了头顶。这样的发型还被赋予了新的女权涵义，暗示“我正忙着呢，我在工作，我不能让头发掉到脸上妨碍我做事”。

过去几年，歌星碧昂斯、影星珍妮弗·洛佩斯和社交名媛卡戴珊常常扎着马尾辫露面，对最新一波马尾辫的流行潮肯定起到了巨大的推波助澜的作用。

不过，扎马尾辫也要注意避免副作用。经常把头发梳得太紧，可能会造成头痛甚至脱发：因为长时间绑住头发，会对毛囊造成损伤导致头发稀疏。

马尾辫在登顶之后，如今又有向下移动的新走向。你有没有注意到，英国哈里王子在2018年迎娶的美国女星梅根，现在经常在脑后梳着一把不高不低的马尾辫。

这说明，马尾辫还会继续流行下去，只不过改头换面而已。