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美国联邦政府因国会和白宫未能打破预算僵局已部分关闭。这是美国2018年以来第三次关闭政府机构，将影响数十万政府工作人员。

特朗普必须签署所有关闭协议，他一直坚持要求将57亿美元的政府资金用于建造美国与墨西哥之间的边境墙，以保持长期以来的承诺。

美国立法者在最后一刻进行了会谈，但在周五晚休会。

由于没有达成新的协议，大约四分之一的美国联邦机构已在当地午夜时分（格林威治时间周五早上五点）关闭。

届时，国土安全部、运输部、农业部、国务院和司法部等部门将停止运作，联邦国家公园和森林公园也将关闭。

争议是什么？

周三，为了让联邦机构开放至2月8日，美国通过了一项临时支出法案，但协议并不包括向特朗普的边境墙提供资金。

与以往不同，特朗普支持者和强硬派共和党人对他表达了少有的不满。但特朗普仍在强硬坚持，要求法案为边境墙提供57亿美元的资金，才愿意签署。

根据现行规定，支出法案在众议院获得批准，以简单多数票（simple majority vote）通过。特朗普的政党目前在此议会中占主导地位，但民主党人将在1月份拿回主动权。

众议院现已批准特朗普要求的资金水平，但在协议到达总统之前，还需要在参议院获得60票通过，而共和党在参议院只拥有51个席位。

紧张局势在周五升级，总统发誓，如果民主党人继续抵制，政府将关闭"非常漫长"的一段时间。他还分享了自己对边境墙的钢板设计图。重新开辟的南部边界墙是特朗普在选举时的主要承诺。在竞选期间，他坚持要让墨西哥为此买账，但遭到拒绝。

民主党人也坚持认为，美国纳税人不应该为此付出代价。

本周，特朗普的支持者为边境墙的建造创建了诉求组织GoFundMe，迄今为止，该组织在短短四天内筹集了超过1300万美元。

图片版权 Getty Images Image caption 美国国会周五最后一刻斡旋

将发生什么？

国会议员未能在星期五晚上最后一刻的会谈中达成决议，随后议员离开，预计将于周六返回国会山。

为了打破僵局，特朗普敦促参议院多数党领袖麦康奈尔（Mitch McConnell ）援引所谓的"核选项" （nuclear option），使政策可以在参议院获得简单多数票通过，而不是目前要求的60个票数，这样可以绕过两党的支持。

但麦康奈尔过去一再拒绝援引这种极端的立法策略。周五，一些共和党参议员也明确反对这项提议。

至此，美国联邦资金在2018年第三次失效，政府部门将在午夜关闭。