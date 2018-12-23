图片版权 International Crisis Group Image caption 康明凯曾为加拿大驻中国大使馆工作。

自从华为高管孟晚舟被捕后，中国与加拿大的关系有恶化趋势。加拿大前外交官康明凯（Michael Kovrig）及做朝鲜工作相关的商人斯帕弗（Michael Spavor），涉嫌“危害中国国家安全”，10日（周一）被中国扣捕。

加拿大总理特鲁多及外长弗里兰（Chrystia Freeland，又译方慧兰）周末先后发表较为强硬的措辞，表示会寻求国际社会协助，向中国施压，要求中国放人。

早前路透社报道指，康明凯被捕期间，虽然表面无伤痕，但被禁止会见律师，日以继夜受审，睡觉不准关灯，每月只可以有一次见加拿大领事。中国外交部称，已依法保障他各项合法权益和人道主义待遇，并反问加方，中国公民被扣押时有没有关心过她的待遇和权益问题。

另外，加拿大一名女教师被指“非法就业”而被捕，但加拿大认为此人与前两者不一样。

分析认为，这种“人质外交”会打击中国的形象。

图片版权 Getty Images Image caption 2014年，金正恩与罗德曼在朝鲜会面时，斯帕弗（左）在一旁陪同。

加拿大怎么说？

康明凯被捕的消息传出后，加拿大起初的回应是暂时看不出这件事与华为事件有关，特鲁多最先的回应也只是表示重视这次事件，加拿大政府会和中国直接沟通，并没有明确要求中国放人。

之后出现第二及第三名加拿大人在华被捕的事件，总理特鲁多表示，不会作出强烈的政治姿态或声明，认为这样做不能够帮助加拿大带回那几名公民回家，强调在案件中，加拿大会为其公民提供协助，需要获得案件更多资讯。

到周末，加拿大政府就事件发出更强硬的立场。

正在访问马里的加拿大总理特鲁多直言，要让中国了解，释放被捕人士的重要性。

“我们觉得尊重法治，尊重公民权利及囚犯权利十分重要，”他在电视讲话中说。

加拿大外长弗里兰表示，加拿大正与盟友合作，寻求在华加国公民获释，强调两人被捕“不单是加拿大的事”。

她重申两名被捕公民是无理由被捕，要求立即放人。

弗里兰透露，在她与中国大使及中国官员的沟通中，中方没有把孟晚舟案件与加国公民被捕联在一起。

外界认为这是中国的报复，弗里兰说，如果有任何关联，都是“极度不恰当”。加拿大多次重申，孟晚舟案不是政治问题，而是根据与美方的引渡条约办事的法律程序，而孟晚舟在加拿大是接受公平、透明的法律审讯，加方不会把法治政治化。

“这显然是我们与中国关系艰难的时刻，”她说。

中加两国正在商讨自由贸易协议，外界忧虑中加关系继续恶化，会影响谈判的进度。

据路透社报道，康明凯同时拥有匈牙利国籍，可能把欧盟都卷入事件之中。

欧盟表示，两名加国人被捕后，中国宣称的原因，令人担心在中国合法的研究的商业活动，而两人被拒见律师，有违辩护权。

法新社报道，欧洲学术界关注在华学者的安全，也一些在华的加拿大人考虑暂时离开中国，过一个特别的的圣诞节假期。

图片版权 EPA Image caption 孟晚舟是华为创始人任正非的大女儿。

时间线一览

12月1日：应美国要求，孟晚舟在加拿大温哥华被捕，她所在的公司华为因涉嫌违反美国对伊朗制裁条例而被调查。

12月10日：加拿大前外交官康明凯因“涉嫌危害中国国家安全”在北京被捕。

12月11日：孟晚舟被保释，但可能被引渡至美国。

12月12日：加拿大宣布有第二名加拿大公民迈克尔在中国失踪，中国方面称其同样因为“涉嫌危害中国国家安全”而被审查。

12月19日：加拿大证实第三名加拿大公民麦基弗被中国当局扣押，但中国外交部强调她的案件性质不同。

人质外交

美国乔治‧华盛顿大学教授郭丹青（Donald Clarke）在《华盛顿邮报》撰写了评论文章，直言中国这一次是要把两名加拿大人当作人质，而中国甚至没有否认。

他认为，孟晚舟在加拿大享有完整的法律权利，可以获准保释，聆讯由独立于政府的法官裁决，但在华被捕的两人则没有此等待遇。

中国指控康明凯所属机构国际危机组织，涉嫌触犯境外非政府组织相关的法例，但康明凯此前曾经代表组织与中方官员会面，令人质疑中国此举的正当性。

“你不可以随便抓无辜的人，把他们当成人质，这是残暴政权的所为，不配当联合国安理会常任理事国，”郭丹青说，“如果你想要尊重，首先你要在行为上尊重别人。”

英国伦敦大学亚非学院教授曾锐生对香港《南华早报》说，如果中国拘捕加拿大人与孟晚舟案有关，会损害中国国际形象。

他说，“人质外交”在国际社会上令人反感，任何国家如果奉行“人质外交”都会大大损害其名声、国际形象和作为国际伙伴的诚信，并会带来“严重负面结果”，而一些跨国企业或需要重新考虑，他们派工作人员到中国所面对的风险。

中国外交部发言人陆慷，早前被问到这是否是一种“绑架”或“劫持人质”的行为时，并没有正面回应，只是称中方相关部门会依法依规处理加国公民被捕的案件。