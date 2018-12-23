印尼海啸：与火山爆发有关的不寻常灾难

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印尼爪哇岛与苏门答腊之间的巽他海峡周六（22日）晚9时半遭遇海啸，造成至少168人死亡，745人受伤，不排除死亡人数会进一步上升。

多处出现灾情，许多房屋倒塌，救援人员正赶往现场寻找生还者，进行救援。由于事发突然，当局在海啸来临前没有发出预警。

印尼知名乐队Seventeen在事发时，正在西爪哇附近的一间海滩度假营附近表演，有人拍到海啸直扑舞台的画面，有乐队成员直接被卷走而死亡。

印尼总统佐科·维多多（Joko Widodo）在社交网站对遇难者家属表达深切慰问，并称已下令政府官员采取紧急措施，照顾伤者和寻找生还者。马来西亚和澳洲表示有需要可以提供援助。

这是继9月后，印尼再次发生的严重海啸。但这次的海啸并非由地震引起，可能是海峡中的喀拉喀托火山（Krakatau volcano）爆发引起。

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图片版权 EPA Image caption 有些地方仍然水浸。

图片版权 BNPB Image caption 车被海啸卷到远处。

图片版权 EPA Image caption 房屋倒塌。

图片版权 Oystein Lund Andersen Image caption 事发在夜晚，许多人来不及躲避。

图片版权 Reuters Image caption 居民到清真寺避难。

印尼灾难部门发言人在社交网站上上载了楠榜省灾后的片段，岸边损毁严重。

跳过 Twitter 帖子 用户名 @Sutopo_PN Pantauan udara daerah terdampak tsunami di Pantai Kalianda Kabupaten Lampung Selatan. Korban dampak tsunami di Lampung Selatan per 23/12/2018 pukul 13.00 WIB: 35 orang meninggal duniq, 115 orang luka dan 110 unit rumah rusak. Pendataan masih dilakukan. pic.twitter.com/HcXVkEhqBx — Sutopo Purwo Nugroho (@Sutopo_PN) 2018年12月23日

挪威火山摄影师厄于斯泰因‧安德森（Oystein Lund Anderson）忆述当时的情境：

我当时独自一人在海滩，家人都在房内睡觉，我尝试拍摄火山喷发的照片。较早傍晚时，火山已有强烈的喷发活动，但在大浪扑向海滩前，并没有任何活动，一片漆黑。

之后我突然见到有浪扑过来，我拔腿就跑。

当时有两个大浪，第一个大浪没有那么强，我可以逃走，我直奔酒店，叫醒熟睡的太太和儿子。

然后我听到再有大浪扑过来，我望出窗外，见到第二个巨浪，比之前的更大。大浪扑到酒店，把附近的车冲走。

我们与酒店其他人立即转移到附近较高的森林，我们目前仍在山上等待。

跳过 Twitter 帖子 用户名 @OysteinLAnderse Just completed a hi-speed video of yesterdays (22th December) eruptive activity at #Krakatau volcano. A new lava-flow can be seen descending to left of the island. Filmed 47km away from it, only a few hours prior to the #tsunami hitting the coast of Java. @id_magma @infoBMKG pic.twitter.com/VQaFU7pVvQ — Øystein L. Andersen (@OysteinLAnderse) 2018年12月23日

甚么引发海啸？是否不寻常？

当局仍在调查海啸是否由火山爆发而引起。

美国加州大学的地球与行星科学教授迈克尔‧曼加（Michael Manga）认为，火山爆发令地壳上下移动，以及大量火山碎屑堕海，也可能激起如海啸般强大的巨浪。

美国密歇根大学地质学家Ben van der Pluijm教授对路透社表示，活跃火山的斜波不稳定，可以导致山体滑坡，并令大量海水变成巨浪，就好像突然向水中倒下一大袋沙一样。

火山学家杰西‧菲尼克斯（Jess Phoenix）对BBC说，火山爆发时，热的溶岩会推开原本地层，取代并穿过温度较冷的石头，触发山体滑坡。

由于喀拉喀托火山在水底，所以不单触发山体滑坡，也把水推开，可能因此触发海啸。

图片版权 Oystein Lund Andersen Image caption 厄于斯泰因‧安德森周六拍下喀拉喀托火山爆发的照片。

喀拉喀托火山近几个月转趋活跃。

印尼地质局说，火山周五喷发了2分钟12秒，在山上400米形成了灰云，建议所有人不要在附近两公里范围内活动。

而灾害管理部门指，月圆亦可能加强了海浪的强度。

印尼位处环太平洋火山带，是时常有地震、火山爆发的地区。今年9月，苏拉威西岛附近发生强烈地震，引发海啸吞噬帕卢城，造成超过2000人死亡。

2004年12月26日，印度洋的强烈地震亦触发附近区域有大海啸，造成14个国家约22.8万人身亡。

但相对而言，因为火山活动而引发海啸则比较罕见。

1883年8月，印尼喀拉喀托火山历经了历史上最猛烈的爆发，海啸高达41米，造成超过3万人死亡，数以千计的人死于喷出来的灰烬，其威力相当于广岛原爆1.3万倍，几千公里外都听到爆发声音，之后的一年，全球的气温跌超过一度，一些火山岛失踪后，在1927年再出现。