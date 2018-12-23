印尼海啸：与火山爆发有关的不寻常灾难
印尼爪哇岛与苏门答腊之间的巽他海峡周六（22日）晚9时半遭遇海啸，造成至少168人死亡，745人受伤，不排除死亡人数会进一步上升。
多处出现灾情，许多房屋倒塌，救援人员正赶往现场寻找生还者，进行救援。由于事发突然，当局在海啸来临前没有发出预警。
印尼知名乐队Seventeen在事发时，正在西爪哇附近的一间海滩度假营附近表演，有人拍到海啸直扑舞台的画面，有乐队成员直接被卷走而死亡。
印尼总统佐科·维多多（Joko Widodo）在社交网站对遇难者家属表达深切慰问，并称已下令政府官员采取紧急措施，照顾伤者和寻找生还者。马来西亚和澳洲表示有需要可以提供援助。
这是继9月后，印尼再次发生的严重海啸。但这次的海啸并非由地震引起，可能是海峡中的喀拉喀托火山（Krakatau volcano）爆发引起。
印尼灾难部门发言人在社交网站上上载了楠榜省灾后的片段，岸边损毁严重。
挪威火山摄影师厄于斯泰因‧安德森（Oystein Lund Anderson）忆述当时的情境：
我当时独自一人在海滩，家人都在房内睡觉，我尝试拍摄火山喷发的照片。较早傍晚时，火山已有强烈的喷发活动，但在大浪扑向海滩前，并没有任何活动，一片漆黑。
之后我突然见到有浪扑过来，我拔腿就跑。
当时有两个大浪，第一个大浪没有那么强，我可以逃走，我直奔酒店，叫醒熟睡的太太和儿子。
然后我听到再有大浪扑过来，我望出窗外，见到第二个巨浪，比之前的更大。大浪扑到酒店，把附近的车冲走。
我们与酒店其他人立即转移到附近较高的森林，我们目前仍在山上等待。
甚么引发海啸？是否不寻常？
当局仍在调查海啸是否由火山爆发而引起。
美国加州大学的地球与行星科学教授迈克尔‧曼加（Michael Manga）认为，火山爆发令地壳上下移动，以及大量火山碎屑堕海，也可能激起如海啸般强大的巨浪。
美国密歇根大学地质学家Ben van der Pluijm教授对路透社表示，活跃火山的斜波不稳定，可以导致山体滑坡，并令大量海水变成巨浪，就好像突然向水中倒下一大袋沙一样。
火山学家杰西‧菲尼克斯（Jess Phoenix）对BBC说，火山爆发时，热的溶岩会推开原本地层，取代并穿过温度较冷的石头，触发山体滑坡。
由于喀拉喀托火山在水底，所以不单触发山体滑坡，也把水推开，可能因此触发海啸。
喀拉喀托火山近几个月转趋活跃。
印尼地质局说，火山周五喷发了2分钟12秒，在山上400米形成了灰云，建议所有人不要在附近两公里范围内活动。
而灾害管理部门指，月圆亦可能加强了海浪的强度。
印尼位处环太平洋火山带，是时常有地震、火山爆发的地区。今年9月，苏拉威西岛附近发生强烈地震，引发海啸吞噬帕卢城，造成超过2000人死亡。
2004年12月26日，印度洋的强烈地震亦触发附近区域有大海啸，造成14个国家约22.8万人身亡。
但相对而言，因为火山活动而引发海啸则比较罕见。
1883年8月，印尼喀拉喀托火山历经了历史上最猛烈的爆发，海啸高达41米，造成超过3万人死亡，数以千计的人死于喷出来的灰烬，其威力相当于广岛原爆1.3万倍，几千公里外都听到爆发声音，之后的一年，全球的气温跌超过一度，一些火山岛失踪后，在1927年再出现。