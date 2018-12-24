图片版权 Reuters

印尼周六发生火山和海啸，政府说目前超过280人遇难，还有很多人失踪。火山再度活跃，当局担心再次引发海啸，警告民众暂时不要回到岸边，要等待当局评估安全风险。

这场在晚上9时半突如其来的海啸，没有任何预警，许多人来不及躲避，巨浪吞噬了海滩岸边的一切。

事发地有很多海滩，是著名的旅游区，圣诞节前，已经很多人安排到那儿度假。如今，海边的旅馆小店变成一片碎瓦颓垣，道路并未清理完成，一些大型机器没法进入灾区救灾。

许多当地民众目前仍在寻找失踪的家人。

以下是经历生死一刻的幸存者，忆述海啸来临的恐怖场面：

“今天是你的生日，快点回家”

海啸发生那一刻，印尼著名的摇滚乐队Seventeen正在丹绒勒松海滩的露天帐篷表演，当时，聚集了一批观众，有些人在台前跳舞，享受圣诞节假期轻松的气氛。

正当他们唱得兴高采烈之际，海啸来袭，舞台与桌子全翻，快乐的歌声剎时变成逃命的尖叫声，卷走了一些乐队成员和观众。

图片版权 Instagram/Seventeenbandid Image caption 法亚夏（左二）痛失一些乐队成员。

图片版权 Social media Image caption 乐队表演时，遇到海啸。

乐队主音法亚夏（Riefian Fajarsyah）逃过大难，他在社交网站发布了一段令人伤感的视频，整个乐队只剩他一人生还，两名成员证实死亡，一名成员失踪。

“兄弟，快回来，我现在只剩下自己，”他在社交网站说。

他的太太也是下落不明，他在Instagram上分享自己与太太的合照，上面写道，“今天是你的生日，快点回家。”

乐队声明指，巨浪来袭时，有些人在现场来不及抓到不令他们被冲走的东西，当时乐队成员也没有办法救人。

乐队由印尼国家电力公司聘请，观众中有很多是电力公司的职员及其家属，是一个年底派对。

印尼音乐界多名著名歌手也为他们致哀。

其中一名在现场的工作人员扎克（Zack）在Instagram上说，他来得及紧握舞台上的一些设备，没有被大浪卷走。

“但在水底最后那几秒，我差点无法呼吸，”他对路透社说。

“我被海浪击中”

来自万丹省西冷区的一名店主哈迪安斯夏（Rudi Herdiansyah）说，海滩星期六晚时原本很安静，但突然听到海上传来非常巨大的声响。

Image caption 店主哈迪安斯夏一度被水卷走。

巨大的水墙直扑他在海边的店，他被巨浪卷走，他感到自己被东西击中三次。

“感谢真主，阿拉救了我，我可以从瓦砾中爬出来，”他说。

他记得，以前曾经参加过海啸的避难演习，但今次，他听不到任何警告。

不过，演习让他更留意发生灾情时如何应变。

“（被海浪卷起来时）我尝试寻找任何可以让我求生的东西，我躲起来，抱定一张长椅，令自己安全。”

Image caption 哈迪安斯夏的店受到严重破坏。

他的小店已经倒塌，损失惨重，暂时他和家人会到亲戚家暂住，直到情况有所好转。

目前，印尼当局要求灾民到12月25日前不要回到海边去，当局会重新评估风险再作公布。

挪威火山摄影师厄于斯泰因‧安德森（Oystein Lund Anderson）忆述当时的情境：

我当时独自一人在海滩，家人都在房内睡觉，我尝试拍摄火山喷发的照片。较早傍晚时，火山已有强烈的喷发活动，但在大浪扑向海滩前，并没有任何活动，一片漆黑。

之后我突然见到有浪扑过来，我拔腿就跑。

当时有两个大浪，第一个大浪没有那么强，我可以逃走，我直奔酒店，叫醒熟睡的太太和儿子。

然后我听到再有大浪扑过来，我望出窗外，见到第二个巨浪，比之前的更大。大浪扑到酒店，把附近的车冲走。

我们与酒店其他人立即转移到附近较高的森林，我们目前仍在山上等待。

“我很怕我会死”

16岁的库尔尼亚曼（Azki Kurniawan）说他当时与其他30名同学，一同在爪哇安耶尔海滩附近的酒店受训。

突然，有人在大堂大喊，“海水上升！”

他起初不清楚发生甚么事情，没有察觉到地震，之后他跑到停车场，取回他的电单车，但海水那时候已经淹到他们该处。

图片版权 Reuters

“一米的浪向我打过来，”他回忆说，“我跌倒，电单车也被水冲走了，我被卷到离海滩30米远的一个建筑物，我立即紧握那儿的栅栏，不断地与水流对抗，我感觉那些水要把我拖走，我害怕地痛哭起来，这是海啸吗？我很怕我会死。”

帕兰吉（Asep Perangkat）当时和家人也在安耶尔海滩。他对法新社说，海浪扑到小镇时，沿路均造成破坏。

“车辆被拖到十米以外，那些桶也是。”

“海滩附近的建筑物址被破坏，树木和电线倒下，逃生的居民跑到内陆森林。”

图片版权 AFP/Getty Images

23岁的拉希德（Lutfi Al Rasyid）当时在楠榜省，事发时，他无法启动自己的电单车，于是果断地弃车拔腿就跑。

“我一边跑，一边祈祷，希望自己跑得愈远愈好，”他说。

拉尼（Rani）在瓜哇阿涅洛尔的小店被海啸摧残下已经倒塌。

Image caption 拉尼失去小店，对未来感忧虑。

“所有东西都被破坏了，我们也没有钱去重建，”她说。

圣诞前后，原本很多游客来到这边度假，也是这是商贩的主要收入来源，但现在旅游业必定受到打击，不知何时才能复原。