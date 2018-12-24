图片版权 Getty Images Image caption 印尼22日海啸造成严重灾情

印尼巽他海峡（Sunda Strait）22日晚间的火山活动引发海啸，造成严重灾情。当局一度将海啸误判为异常潮汐，没能发出海啸预警。专家表示，地震引发的海啸，海水会快速后退但火山海啸不会，因此建立预警系统更重要，是救命的关键。

印尼海啸发生的原因

印尼的“喀拉喀托之子”火山 （Anak Krakatoa）一直非常活跃，近三年该火山活动加剧，今年10月甚至有观光船差点被它的熔岩火球击中。而22日晚间当地时间9点，火山再次喷发，约半小时后就发生海啸。

“喀拉喀托之子”火山位于火山密布的太平洋火环带，约90年前才从海底冒出，而它的“母亲”则是1883年曾造成超过3万人死亡的“喀拉喀托火山”（Krakatau）。

卫星传回的图像显示，22日晚间火山爆期间，火山朝西南偏西侧崩塌，这使数百万顿的岩石碎片落入海中，并朝各个方向推出波浪。

致力于火山研究的英国利兹大学教授安迪·霍珀（Andy Hopper）表示，海啸前后的卫星图像有明显差异。他说，“除了火山口增大，火山西侧一片黑色，显示阴影中有陡峭的坡度，这可能是坍塌及造成海岸线变化的原因。”

他也解释，海啸发生的原因，除非到现场调查，否则无法完全确定。不过现在去现场太危险， 若火山再次崩塌，可能会再引发海啸。

火山海啸发生前没征兆

长年研究海啸，任职于台湾中央大学水文与海洋科学系副教授吴祚任表示，陆地上的火山喷发，因为没有扰动水体，通常不会直接造成海啸。

但他向BBC中文解释，“这次印尼发生的海啸，是火山喷发过程造成火山边壁崩落，进而引发山崩型海啸，或称火山口塌陷所造成的海啸，这并不常见。”

人们熟悉的海啸，通常是为地震所致，这种海啸发生前水体会出现变化， 或是迅速退离海岸，又或是水位微微上升，但火山引发的海啸则不会有任何征兆。

台湾文化大学大气科学系主任曾鸿阳表示，火山海啸影响范围小、威力强大，但可以提前预警。他说，“只要确定哪些火山会造成威胁，并在火山附近放置观测器，侦测海水压力变化就能提前预警，争取逃命时间。”

吴祚任则补充，现今海啸侦测及预警系统一般透过海底电缆及海上浮标监测，但火山海啸到达沿岸通常只要10到20分钟，反应时间往往不到15分钟。不像地震所引起的大规模海啸，允许更多撤离时间。他说，“若震源在远洋，甚至几个小时前就能发出海啸预警。”

印尼当局误判导致灾情惨重

事实上，22日晚间印尼当局有侦测到海浪变化，但却误判为满月造成的潮汐。曾鸿阳向BBC解释，这是火山爆发导致的水位变动大概是一公尺（米），与大潮的潮汐变化，非常类似。

但是他强调，若平均海啸高度为一公尺，受到地形影响，高度可以达到原本的两倍以上，像这次印尼海啸，依照房屋受损情况，至少达到两公尺，造成摧毁性伤害。

图片版权 AFP Image caption 一名印尼男子望着不幸在海啸中罹难的孩子

印尼今年九月苏拉威西岛才经历了地震和海啸重创，当时也是因为判断错误，取消海啸警告，造成严重伤亡，22日再次因为当局误判，而造成严重灾情。

事实上，2004年南亚海啸后，德美等国的组织就曾为印尼设计一套海啸预警系统，却因为缺少资金等原因，该系统一直处于不良工作状态，未能正常升级。而印尼也有在各地部署22套初期预警浮标系统，以侦测海啸，但是印尼官员曾向媒体坦承，许多海水浮标系统遭到任意破坏，且缺乏维修经费，已不再发挥作用。

曾鸿阳说，若完成完整的海底火山资料，确定重点位置，现今的科技要设置预警系统，只是经费问题。他说，“这必须看印尼政府是否愿意将经费大幅度投入海啸预警工作”

图片版权 AFP Image caption 海啸发生后，救难人员持续搜寻生还者

台湾、香港遭火山海啸袭击的可能

台湾周围有许多海底火山，大部分位于东部外海。过去台湾也曾经发生过类似火山引起的海啸。吴祚任说，像是1867年的基隆海啸，就可能是火山引发的山崩型海啸，另外台湾的龟山岛也有可能会因为海底火山活动，而引发海啸。

吴祚任强调，台湾北部外海虽然有很多海底火山，但规模都不大，因此火山引起大规模海啸的可能性较低。不过他提醒，海底火山附近有很多陡峭的海底地形，因为海底地形不稳定，就可能引发地震或火山震动，而诱发山崩，发生海啸。

至于香港周围的火山，比起台湾，相对较少。吴祚任分析，香港若受到海啸冲击，对大的可能性就是马尼拉海沟发生地震引发海啸。根据香港天文台资料显示，由于香港的地理位置，使大部分太平洋发生的海啸不会直达香港。因此，香港受严重海啸影响的机会不大。