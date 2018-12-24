继早前美国法官下令一名偷猎者反复看《小鹿斑比》作为惩罚后，阿根廷一个法官也想出了新奇的方法惩罚犯事者：要他每星期邀请女权主义者到他的电台节目做嘉宾。

被罚者是当地一个电台节目主持人埃切科帕尔（Angel Etchecopar），他早前被以“纳粹主义者”和“令人恶心”形容女权主义者，被控以“不尊重、侮辱的、冒犯和歧视性”的言论攻击女性。

检控官迪并茨（Federico Vilalba Diaz）接受当地传媒访问时说，埃切科帕尔应讯时对自己的言行表示后悔。因此主审案件的女法官同意撤消检控，但向埃切科帕尔提供了一些性别关系学者和专门处理性别暴力检察官的名字，下令他邀请这些人到他的电台节目讨论相关问题。

埃切科帕尔躲过了牢狱之灾，但这个惩罚并不是随便就能完成的。

他和检方的协议订明，他在节目期间要让他的嘉宾讲话10分钟，中间不能打断嘉宾。节目结束后也不能批评他们。

法官也下令埃切科帕尔一年内不能发表任何具歧视性的言论，也要向一个天主教慈善组织作小额捐款。如果他触犯协议的任何内容，当局有权重新对他提出检控。

阿根廷早前通过一条法律，要求所有政府官员都要接受性别平权训练。

这条法例以一名女子加西亚（Micaela Garcia）命名。她2017年在当地被绑架和强暴，最后被杀。这个案件令阿根廷举国震惊，激发示威。BBC西班牙语部报道，加西亚是当地一个保护女性权益运动的支持者。

但在8月，阿根廷国会经过16多个小时的辩论后，投票反对容许女性在怀孕14周后堕胎。