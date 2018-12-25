作者：杰米·费尔德玛（Jamie Feldmar）

图片版权 Getty Images Image caption 日本的冲绳的百岁老人比例为全世界最高。

全世界许多百岁老人都有一个共同的爱好：园艺。你能否也通过同样的爱好舒解压力、延长寿命呢？

布特纳（Dan Buettner）研究了世界上因长寿而出名的地区：日本的冲绳、哥斯达黎加的尼哥亚（Nicoya）、希腊的伊卡利亚（Icaria）、美国加州的洛马琳达（Loma Linda）和意大利的撒丁岛（Sardinia）。

首先，居住在这些所谓"蓝区"的人有着一些共同点——社交互助网络、每天锻炼的习惯、饮食以蔬果为主。让人意外的是，除此之外他们也有的共同之处。每个社区的居民直到老都保持着园艺的爱好，80岁、90岁甚至更年长的都有。

那么培养园艺爱好能不能帮你活到一百岁呢？

园艺让人心情愉悦

众所周知，户外的生活方式配以适当的体育活动有助于长寿，而园艺很容易就同时满足这两个条件。布特纳表示：“如果你摆弄花草，那么你基本每天都会做一些低强度的体育活动，而且往往非常规律。”

他还指出，有证据显示，园艺师寿命更长，而且压力更小。各类研究也证明了这个观点，指出园艺有助于身心健康。

荷兰近期的一项研究中，研究人员请参与者先完成一个让人倍感压力的任务，然后把他们分成两组。一组人在室内阅读，另外一组人在户外进行30分钟的园艺活动。读书的一组人表示他们的情绪“变得更差了”，而进行园艺活动的一组人不但后来压力荷尔蒙皮质醇的水平更低，而且感觉“完全恢复了”好心情。

澳大利亚研究人员研究了60多岁的男性和女性，发现那些经常做园艺工作的人比那些完全不做的患痴呆症的风险要低36%。

而且对有认知问题（例如患有痴呆和阿尔茨海默症）的老人的初步研究表明，园艺环境和园艺疗法有助于身心健康。比如阳光和清新的空气就能让焦虑的老人心情平静，而不同植物和蔬菜的颜色和质地可以改善视觉和触觉能力。

世界上并不存在医治衰老的万能药，但研究显示，园艺似乎确实能提升我们年老时的生活质量。

图片版权 Alamy Image caption 多项研究（包括在法国开展的系列研究）显示，农民比其他职业者更健康。

让大自然养育你

园艺不仅仅有益健康，还能让人更加长寿。夏威夷大学的威尔考克斯博士（Dr Bradley Willcox）的研究对象是冲绳的百岁老人。冲绳的百岁老人比例居全球首位，每10万人中约有50人，许多居民年长后仍能把自己小巧的花园打理得井井有条。

威尔考克斯表示，还有其他更短暂、但更必要的长寿因素，园艺劳动和他们一起有助于长寿。“冲绳有这么一句话，每一个健康长寿的人都需要‘ikigai’，即生活的意义。园艺就是一件让你每天心怀期待起床的事。”

威尔考克斯还表示，在此基础上，冲绳人还很重视“yuimaru”，即高境界的社会联系。他说：“到本地的市场聚会，带上自己丰收的果实，分享自己花园的新作，这些都是盛大的社交活动。当然会让人感觉很接地气，而且和社会保持着联系。”

感觉到与其他人保持联系的确重要，保持与大自然的联系也一样重要。哈佛大学的一项研究显示，被一片茂盛的绿色环绕的人更长寿，得癌症和呼吸系统疾病的几率也更低。

苏格兰的医生在为病人开具处方时，可以写下“在大自然中散步”来治疗多种小病，降低血压和焦虑程度，提升人的幸福感。园艺也是让生活中充满更多自然元素的简单方法——即使是市区的一小块土地。

最后，园艺也会影响人的日常饮食，进而有助于长寿。研究人员发现“地中海饮食法”（即多食用蔬菜、水果、谷物、豆类、坚果、鱼和橄榄油）和延缓衰老有一定联系。

威尔考克斯表示，要想长寿，无论是否采用地中海饮食法，重要的原则就是吃足够多的新鲜蔬菜，最好是来自本地的花园和市集。比如在冲绳，大部分人会在自家花园里种植苦瓜和红薯。

威尔考克斯说：“吃自己种的蔬菜改变了一切——它们尝起来更美味，而且确实会让人变得很健康（蔬菜富含维他命、矿物质、植物活性化合物等）。”“蓝区专家”布特纳则推荐采用植物（尤其是绿色植物和豆类占比90%）的饮食结构，并指出一个简单的事实：园丁更可能种植自己想吃的东西。

为了长寿进行农业劳动？

如果园艺工作有益健康，那么农业劳动是否更好呢？许多生活方式都和长寿有关——比如住在郊区、进行大量锻炼。这些也同样适用于农民。

部分证据显示，农业劳动是世界上最健康的工作之一。一项澳洲研究显示，农民患慢性病的几率比其他人低三分之一，而且需要前往全科医生处看病的几率也要低40%。美国的研究人员将农民的死亡率和普通大众的死亡率对比，发现农民死于癌症、心脏病或糖尿病的几率低于其他人。而且瑞典和法国的研究也显示，农民比其他人更健康。

东京早稻田大学的加玛博士（Dr Masahiko Gemma）研究了中部省份埼玉县的自雇农民，这些农民寿命比其他人更长，而且一直到年纪很大都在劳作。加玛博士的许多受访者都是兼职或者退休农民，他说许多人的工作职责“就类似打理一个花园”。

美国的研究人员将农民的死亡率与普通大众相比，发现农民死于癌症、心脏病、糖尿病的几率更低。

加玛在解释为何他在研究中并没有采访为大型企业工作的农民时表示：“小型家庭农场在日本农业中很常见。”他发现，据统计，自雇农民在进行轻微的农业劳作后，心理和生理的情况都得到了巨大好转。他说：“我们猜测，农业劳作有助于人们保持健康的体魄和愉快的心情。”

图片版权 Alamy Image caption 研究人员已经发现多食用蔬菜、水果、谷物、豆类、坚果、鱼和橄榄油也和延缓衰老有一定关系。

核查事实

虽然加玛的研究结果让人心动，但并非所有农业劳作都和他所描述的传统、低科技含量的日本农业模式一样。在大部分西方国家，农业是一种产业，农民也可能面临艰辛或危险的工作环境、背负高额债务，农业流程也可能越发自动化。

弗雷斯特（Thomas Forester）常驻纽约，是研究机构和联合国机构的粮食政策咨询师。他表示：“至少在美国，农业的真实情况是你要和其他人一样，长时间盯着电脑，运行肉鸡房或者猪圈的系统。或者坐在有空调的联合收割机里，一边看视频，一边由GPS精准引导、单调地穿过土地。”

这样的话，就很难把农业视为对抗衰老的灵丹妙药了。

农业和园艺都无法保证一个人最终可以长寿，但与这两者相关的一些生活习惯却可能可以——比如外出走动，进行轻微的运动，保持健康的以蔬菜为主的饮食习惯。

说到底，就是要平衡。

威尔考克斯表示：“我用椅子来打比方。饮食习惯、体育锻炼、思想的投入以及与社会的联系就像是一把椅子的四条腿。如果椅子少了其中的一条腿，就会失去平衡，而且可能导致预期寿命变短。长寿并不是单一因素决定的——关键在于各个方面要平衡，凡事都不要过度。”