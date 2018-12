《纸牌屋》主角斯派西涉嫌性侵被起诉

图片版权 YouTube / @KevinSpacey Image caption 凯文在社交网站发布的视频没有直接提及指控,但说不会为自己没有做过的事情付出代价。

奥斯卡影帝凯文·斯派西(Kevin Spacey)日前正式被起诉,涉嫌2016年在马萨诸塞州(Massachusetts,又译麻萨诸塞州)性侵犯一名少年,明年1月提堂。

消息传出后,斯派西在社交网站YouTube发布视频,以他在电视剧《纸牌屋》内角色的风格说,他不会“为自己没有做过的事情负责”。

他又说,观众不会在“没有证据的情况下”相信他做了坏事情,也不会在没有证据的情况下“妄下结论”。

斯派西被指2016年侵犯前美国记者昂鲁(Heather Unruh)18岁的儿子。她指控斯派西给他的儿子买酒,然后对他毛手毛脚。

图片版权 Getty Images Image caption 安东尼·拉普(Anthony Rapp),现年46岁。 对斯派西的性指称开启了又一波性丑闻曝料潮。

“让我说实话”

斯派西发布的视频长约3分钟,以“Let Me Be Frank”为题反驳许多针对他的指控。“Let Me Be Frank”可以翻译成“让我说实话”,也可理解为“让我当弗兰克”。弗兰克是斯派西在《纸牌屋》内角色的名字。

斯派西去年接二连三受到性侵指控。美国演员安东尼·拉普(Anthony Rapp)指斯派西30多年前试图引诱他发生性关系。另外,美国电影人蒙塔纳(Tony Montana)也指自己2003年在洛杉矶一个酒吧遭斯派西“咸猪手”抓摸裆部。

斯派西否认了称自己不记得对拉普做过这种事情。但他在公开道歉之前否认所有其他指控。

图片版权 AFP Image caption 伦敦的老维克剧院说已经有20人前来投诉史派西的不检点行为。他曾在老维克剧院做过艺术总监多年。

美国洛杉矶检察官今年9月宣布,不会就斯派西被指1992年性侵的案件向他提出诉讼,因为案件已经过了时效性。但英国警方仍然在调查另一宗有关斯派西在伦敦旧维克剧场(Old Vic) 当艺术指导期间涉嫌性侵的指控。

这些针对斯派西的指控仍然未有结果,但它们已经对斯派西的事业造成严重影响。《纸牌屋》和《金钱世界》(All the Money in the World,又译《万恶金钱》)等电视剧和电影的制作方已经把他剔出演员名单。

其中,《金钱世界》的制片商找来另一名演员,重拍所有斯派西有参演的镜头。