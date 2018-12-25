烤火鸡、送礼物：“魔兽世界”中的另类圣诞

图片版权 Blizzard Entertainment Image caption 魔兽世界十分受网友欢迎，2010年最高峰时全球有约1200万名玩家。

魔兽世界让来自世界各地的玩家化身成一个奇幻世界内的角色，一起探索游戏内的世界，与怪兽对战，但它对许多网友来说不单是一个游戏，更是一个一起过圣诞的地方。

在这个世界里过圣诞，与在现实世界里的圣诞也许没有大分别：来自世界不同地方的玩家聚在一起“吃”火鸡、掷雪球和在圣诞树下放礼物。

许多玩家告诉BBC记者罗斯（Michael Rose），两者最大的相同之处，是一众朋友聚首一堂。

图片版权 Kieran Hart Image caption 哈廷说，魔兽世界给他和他住得很远的朋友一个碰面的地方。

“见面”更容易

英国魔兽世界玩家哈廷（Kieran Hart） 说，他在圣诞来临前就与网友约好：登入游戏，让大家到游戏世界里的同一个地方。他们会预早准备好礼物，让大家在圣诞节那天早上都有惊喜，而送的礼物都是大家在游戏内没有的宠物或道具。

“我们会与一般人一样玩乐、庆祝。我们也会一起吃圣诞晚餐，玩捉迷藏和寻宝游戏。

“我选择在圣诞节当日玩，是因为我们喜欢有其他人陪伴。许多人在现实生活并不认识对方，或他们在现实生活无法碰面，他们可以透过电脑游戏一起相处，或联系感情。”

他住在英格兰中部城市切尔特纳姆（Cheltenham），有朋友住在巴思（Bath），有朋友住在伦敦，无法方便地在现实生活中见面，因此他们选择在游戏世界里碰面。

哈廷说，电脑游戏的世界让他们这种无法方便在现实世界上碰头的朋友，提供了“见面”的一个容易方法。

与女儿增进感情

图片版权 Blizzard Entertainment Image caption 埃尔科说，她透过魔兽世界和女儿增进感情。

33岁的英国女子埃尔科（Naomi Elcoat）说，她和她的女儿过圣诞节的方法，是登入魔兽世界游戏，看看游戏内其他角色给她们送了甚么礼物。

她说，去年是她的女儿首个在魔兽世界渡过的圣诞，因此她得到许多新的道具。之后我们一起利用游戏内的虚拟货币买了一些宠物。

“这样做让我和我的女儿增进感情。我最初在2017年给她买这套游戏，以为她玩一个月就会厌倦，但我这种想法大错特错。”

埃尔科说，她这样做还有一个好处：她可以利用这个方法看看自己女儿的网友是甚么人，也可以教育女儿如何在网络上保护自己。

埃尔科又说，她的家人住得太远，不会在圣诞节当天拜访，让女儿在游戏在过圣诞可让她更感受到节日气氛。

“她会问来自欧洲其他地方的网友他们如何庆祝圣诞、如何互相打招呼，然后他们就会一起庆祝。”

从现实生活暂时抽离

图片版权 Stefan Szalk Image caption 施尔克说他用魔兽世界暂时从现实生活逃避。

对27岁的英国网友施尔克（Stefan Szalk）来说，圣诞节到魔兽世界与其他网友见面的原因很简单，是为了从现实生活逃避一下。

他的父母早前离异，过节在他来说并不是一个容易的事，但网络上的朋友令他的圣诞节好过一点。“网友会陪伴我在一起，在平安夜给我发讯息问候我，他们也知道我圣诞节会自己一个人渡过，因此他们会特意问我当天有甚么计划。”

“我在圣诞节当天登入后，约有六位朋友已经在线上等着我。他们都祝我圣诞快乐。”

施尔克说，魔兽世界在他来说就像一种处理抑郁的方法，没有魔兽世界的话，他大概会酗酒。

“这像一个第二生命。我可以逃离现实世界，在魔兽世界里生活，不用理会现实生活怎样。许多圣诞节期间在现实生活得到的事情，在魔兽世界都可以找到。

“许多玩家在节日期间会特意打扮，也可以在当天打开别人送给你的礼物。这是一个独特的体验。”

重建生活

图片版权 Joseph Morriss Image caption 莫里斯说，魔兽世界让他再新结识朋友。

而苏格兰网友莫里斯（Joseph Morriss）说，他与妻子离婚后，魔兽世界让他重新结识朋友。

“我与妻子离婚后，失去许多朋友，也与许多家庭成员失去联络。因此，魔兽世界就成为我跟朋友见面的地方。

“要重建自己的生活，最初并不是容易的事。我的网友对我十分支持，在我有困难的时候帮助我。”

他说希望在圣诞节当天为其他网友在游戏里搞点活动，甚至在游戏里一起烤火鸡。“你会希望在圣诞节与其他你关心的人一起渡过，不论是家人、朋友、或是在网上遇见的人。

“这会令节日好过一点。外界似乎期望我们在圣诞节都要与家人朋友渡过，但并不是世界上每个人都有这种关系。”