美墨边境：一名被扣移民儿童死于圣诞夜

图片版权 Getty Images Image caption 这些来自中美洲的移民说，他们希望逃离他们在家乡受到的迫害、穷困和暴力罪案。

一名来自危地马拉（Guatemala）的八岁男孩日前在被美国海关和边境保护局扣押期间死亡，是这个月内第二宗同类事件，再次引发对滞留在美国和墨西哥边境难民情况的关注。

美国当局发表声明指，这名男孩在周二（12月25日）有“发病症状”，午夜过后不治。当局透露，这名男孩和他的父亲当日下午被送到新墨西哥州一家医院，医生诊断后认为男孩患伤风和发热，给他们配药后送他们出院。

但当天傍晚，男孩开始呕吐，他再次被送到医院，不到数小时后就死亡。声明没有注明男孩的死因。

上千上万名来自中美洲及南美洲的移民近月聚集在美墨边境，希望进入美国，但总统特朗普已经明言不会容许他们入境。美国政府早前公布12月早前另一名移民儿童死亡的详情，令对美方处理手法不满的情绪升温。

Image caption 中美洲移民大潮前进路线

美国海关和边境保护局发出声明指，早前另一名在扣押期间死亡的七岁女童同样来自危地马拉，名字是卡尔（Jakelin Caal），她的死因是肝衰竭。

但美国《华盛顿邮报》报道，卡尔的真正死亡原因是脱水和惊慌。报道引述美国边防官员指，卡尔死前多天没有喝水和吃东西，体温一度上升至摄氏40.9度。

卡尔和父母跟随一批被外界称为“大蓬车”（Caravan）的移民从中美洲走到美墨边境。他们在12月初进入美国后向执法部门投案，她的父亲至今仍然被美国政府扣押，等待法庭处理他的居留申请。卡尔的遗体已经被送返危地马拉，周二下葬。

图片版权 Reuters Image caption 另一位同样来自危地马拉的女儿卡尔，早前也被美国当局扣押期间死亡。

“大蓬车”移民从中美洲到美墨边境的路程约4000公里，许多都是带着小孩的家庭。

他们现时获安置在墨西哥边境城市蒂华纳（Tijuana）和墨西卡利（Mexicali）。

美国边境执法人员上月使用催泪弹，驱散一批尝试越过边界的移民，当中有儿童。美国当局解释，有人向执法人员掷石头，他们必须自我保护。

有意见批评特朗普的做法"严苛"，墨西哥政府要求美方就事件调查。

特朗普早前已经扬言，美国法院就个别移民的申请作出决定前，他们都要留在墨西哥。因此，许多人都要无限期地等待着。