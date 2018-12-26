你的器材不支持播放多媒体材料 救援人员找到被困洞穴九天的泰国足球队13人

今年6月到7月的三个星期，全球的集中力都聚焦在泰国的睡美人洞穴，和被困洞穴中的12名少年野猪足球队成员和他们的教练。来自多国的救援人员齐集营救，成功带他们逃出生天。BBC东南亚事务记者黑德（Jonathan Head）在这次救援任务结束五个月后回到现场，发现这次任务不单拯救了这些少年的生命，也改变了洞穴附近居民的生活。

拯救人员当时与时间竞赛，其中一个最大的威胁是洞穴内不断上升的水位，拯救人员于是铺设许多水管，驳上机器把洞内的水抽走。

水抽走后排到许多邻近的农田，其中一块农田属西拉帕差（Archawin Mopoaku）的凤梨田。他在农田被淹后不但没有反对，反而暂时弃耕，加入拯救行动当志愿者，砍竹枝帮助泰国军方把物资搬运到洞穴入口。

西拉帕差至今仍未重新耕种，他转换工作，在到洞穴入口必经之路向参观洞穴的游客售卖橙子。他说，这盘生意比种凤梨让他赚更多的钱。他对BBC说，拯救行动前鲜有游客会到那儿，但现在许多游客会慕名到当地游览，让他和其他居住在山区的部落改善生活。

除了西拉帕差卖橙子，路上有许多卖花、卖烧猪肉、卖纪念品的摊档，还有一些当地人摆摊子卖彩票。

Image caption 西拉帕差的农田在拯救行动中，被抽出的水淹浸，他现在改为向到访的游客卖橙子维生。

好奇心

一名在当地执勤多年的自然保育员现在也变得忙碌。他负责纪录每天进行这个区域的游客数量，之前每天约有10至20名游客到访，现在这个数字变成约6000人。

大部份游客都来自泰国国内，他们希望亲身看看这个一度成为全球焦点的地方。一名到访当地的杂志编辑普坦（Damron Puttan）说，泰国现时“没有任何一个旅游景点比睡美人洞穴受欢迎”。

另一位游客对BBC说，他之前没有听过这些洞穴。“但我在新闻中看见有关野猪足球队的消息后，不得不亲眼来这里看看。”

吸引游客到访的不单是好奇心。洞穴在泰国文化被视为有神秘力量的地方，睡美人洞穴的名字是指泰国民间传说的一个角色“睡美人”（Nang Non）。而睡美人洞穴旁多年来都设有一个祭坛，供奉睡美人。

拯救人员成功救出野猪足球队所有成员和教练后，当地人认定是因为睡美人带来的好运所致。据BBC记者黑德的观察，每个到访的游客都会向睡美人献花、在祭坛前短暂祷告。这个地方现在也被视为买彩票的好地方，最受欢迎的彩票号码最后两个数字是13，即获救者的总数。

Image caption 足球队教练艾卡波与其中一名参加拯救行动的潜水员帕西重遇。

“奇迹”

现在，这个地方设立了另一个祭坛：一个为纪念拯救行动中殉职的泰国海军士官长沙曼（Saman Kunan）的三米高铜像，安放在一个将用来纪念事件的博物馆前。

获救的孩子和他们的教练艾卡波（Ekkapol Chantawong）都有出席铜像的安放仪式，那是他们获救后第二次回到洞穴。

许多有份参与营救行动的外国潜水员都有出席活动，包括负责在最后一次拯救行动放置补给品的芬兰人米可‧帕西（Mikko Paasi）、协调外国潜水员和泰国官员的美国人莫里斯（Josh Morris）和研究睡美人洞穴多年的英国洞穴探险家昂斯沃思（Vern Unsworth）。

图片版权 Facebook/ekatol Image caption 少年足球队员和教练

泰国政府至今仍然对获救的孩子十分保护，派出儿童福利官员在公开场合陪伴他们，媒体要访问他们也必须要经两个委员会核准。孩子的家人也被要求，没有官方许可不可以公开谈话。

昂斯沃思对BBC形容，任务成功仍然令他十分激动。“有人认为成功救出所有人是个奇迹。”

他又认为外界不应责怪足球队教练容许这些小足球员进洞穴，因为他们被困纯粹不幸。他说当时下雨，大得十分寻常，令洞穴水位忽然上升。

野猪足球队的教队艾卡波说，小球员们现在已经重新投入训练，体重也回复到被困洞穴之前的水平，但他们还在重新锻练肌肉。他们现在的训练得到许多外界支援，其中英国球队曼城早前到野猪足球队的球场协助训练这些小足球员。

你的器材不支持播放多媒体材料 泰國被困少年足球队全部获救

热潮冷却之后

泰国当局现在已经在通往洞穴的楼梯装设围栏，禁止外人进入。

但世界各地的电影观众在不久后就能透过银幕回到事发现场。目前已经有三家公司计划把事件拍成电影，其中一部称为《洞穴》（The Cave）的电影已经拍摄完毕。

Image caption 泰国当局已经在通往洞穴的楼梯装设围栏，禁止外人进入。

昂斯沃思和其他参加营救行动的潜水员希望，泰国可以利用睡美人洞穴和博物馆，教育公众有关当地的地质知识和生态。

当地的政府首长颂萨（Somsak Kanakham）说，游客为当地带来收入，带动泰国这个穷困角落的经济发展，但他始终担心游客对这个地方失去兴趣后该怎么办。颂萨说他长远希望外界能教懂他们开发其他旅游景点，让游客能欣赏当地的自然景色。