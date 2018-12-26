华为事件发酵：英国应急服务核心网移除华为设备

图片版权 Getty Images Image caption 英国政府一直在建设4G"紧急网络服务系统"的电信业务，替代现有的摩托罗拉无线电系统，为英国警方、消防急救队以及医院救护车提供应急服务。

英国电信集团（British Telecom, BT）确认，正在将华为设备从英国国内应急部门核心架构中撤出。但英国并没有中止和华为继续合作。

BT是英国最大的上市电信公司，同时也是在欧美等全球各地有业务的大型跨国公司。但是BT并未清楚说明为什么这么做。

2018年12月初，BT已经发表过一份声明，表明要将华为设备从其现有的3G和4G网络核心设备中移除。

但英国电信公司都继续与华为保持合作。

图片版权 Getty Images Image caption "五眼情报联盟"的情报主管认为他们的国家不能依赖华为提供的5G技术。

公司变动和4G应急网络更换

英国政府一直在建设4G“紧急网络服务系统”的电信业务，该项目2015年由英国移动网络运营商EE负责实施建设，原计划于2019年年底建设完成，核心部件由华为公司提供。

这一系统将替代现有的摩托罗拉无线网络系统，为英国警方、消防部门以及医院救护车提供应急服务。

2016年，BT收购了EE，接手"紧急网络服务系统"建设。因为客户资料安全的争议，BT公司的一项安全政策即是为了防止客户资料外泄从而避免使用华为设备。到目前为止BT集团已经投资23亿英镑在这个项目中。

BT表示，这次华为设备撤出将由其他公司生产的电信设备替代，整个过程需要数年之久，有关损失将由BT自己承担。

但BT仍将继续使用华为的非核心设备，包括电信发射塔等。

中美贸易战

普遍分析认为，美国情报部门长期以来指责华为"从事间谍活动"，在英国方面也引发了对华为设备安全性的担忧和争议。

而华为方面则一直对"与政府相关联"及与间谍活动相关的传闻予以否认。

但在英国政府有关部门和公司及业界的支持下，华为与英国电信在内的大型电信公司15年来进行了深度和广泛的商业合作。

图片版权 PA Image caption 华为英国公司成立于2001年，其总部位于伦敦附近的雷丁市，业务遍及英国各地。华为英国公司目前拥有员工约1400人，其中70%是本地员工。

随着中美贸易战继续升温，有关华为的信息安全争议在国际上进一步加剧。由加拿大，美国，英国，澳大利亚和新西兰组成的"五眼情报联盟"据称对华为进入未来的5G网络表示警惕。

BT也将华为排除其核心5G网络设备供应合同的竞标名单，以后将只在其重要性较低的部分使用华为设备。

华为与英国

华为英国公司成立于2001年，其总部位于伦敦附近的雷丁，业务遍及英国各地。华为英国公司目前拥有员工约1400人，其中70%是本地员工。

在英国历届政府支持下，经过10多年合作，华为公司已为英国电信提供了大量固定网络和移动网络设备，参与了英国国家宽带项目、4G项目等多个重要项目建设。在5G网络测试上，英国四大运营商均选择过华为设备。

2018年，在华为争议在国际上愈演愈烈的时候，英国情报部门军情六处负责人亚历克斯·杨格曾表示，英国有关各方需要做出决定，对使用"中国拥有的有关技术" 到底有多大信心。

英国《金融时报》曾报道说，电信高管们反对彻底禁用华为。他们警告说，如果这么干，将使英国部署5G网络推迟长达一年的时间。

图片版权 xinhua Image caption 英国情报部门负责人警告说，中国的新技术主宰在未来构成更大的安全威胁，他特别提到华为参加5G网建设的问题。

一些业界人士认为，华为在5G网络方面的技术难以替代。因此，目前英国大型电信公司都仍然和华为展开5G网络的合作。

据报，华为高管曾在2018年12月初与英国政府通讯总部（GCHQ）国家网络安全中心官员见面，接受一系列技术要求及花费20亿美元（约156亿港元）提升全球系统，解决安全问题。华为也做出符合英国网络安全要求的书面承诺。

随后的12月18日，华为公司表示，将在未来5年内投入20亿美元加强网络安全，在这方面增加更多人员和升级实验室设施。