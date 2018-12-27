日本重启商业捕鲸，招致国际社会强烈反对

图片版权 AFP/Getty Images Image caption 日本官员表示，吃鲸鱼肉是日本文化的一部分。

日本政府宣布退出国际捕鲸委员会（IWC），并将于2019年7月重启商业捕鲸。此举或将招致国际社会强烈批评。

日本官员表示，吃鲸鱼肉是日本文化的一部分。过去多年间，日本一直以“科学研究”的名义捕猎鲸鱼并贩卖鲸鱼肉，动物保护人士对此一直表示谴责。

由于一些鲸鱼物种濒临灭绝，致力于保护鲸鱼的国际捕鲸委员会自1986年起便禁止商业捕鲸活动。日本于1951年加入该委员会。

虽然此次日本政府的表态已在外界意料之中，但有动物保护团体警告称，此举将会带来严重后果，这意味着日本将可以自由捕捞受国际捕鲸委员会保护的小须鲸等物种。

图片版权 AFP/Getty Images Image caption 鲸鱼肉制作的寿司在日本宫城出售。

日本政府怎么说？

日本内阁官房长官菅义伟（Yoshihide Suga）表示，未来商业捕鲸活动将局限在日本领海和经济区内。

因此，日本将停止在南极水域和南半球的捕捞活动。鲸鱼保护团体此前曾对此举表示欢迎。

日本政府发表声明表示，国际捕鲸委员只注重保护鲸鱼数量的目标，未能履行其致力于支持可持续商业捕鲸的另一目标。

过去数百年间，捕捞鲸鱼的活动在日本一些沿海地区一直存在。第二次世界大战结束后，日本国民把鲸鱼作为主要肉类来源，对鲸肉的消费需求飙升，但是最近几十年间消费量又急剧下降。

根据日本《朝日新闻》报道，鲸鱼肉只占日本所有销售肉类的0.1%。

图片版权 AFP Image caption 过去多年间，日本一直以"科学研究"的名义捕猎鲸鱼并贩卖鲸鱼肉。

各界反应

澳大利亚外交部长玛丽斯·佩恩（Marise Payne）与环境部长梅丽莎·普莱斯（Melissa Price）在一份联合声明中表示，对日本的决定“非常失望”。

声明指出，澳大利亚仍然坚持反对所有形式的商业和所谓“用于科学的”捕鲸活动。

在日本作出正式宣布前，澳大利亚国际人道协会（ Humane Society International ）运动负责人尼克拉·拜侬（Nicola Beynon）称，日本将“完全在国际法范畴之外运作”。拜侬说，这是日本走上“海盗捕鲸国家道路”的一步，这种对国际规则的蔑视令人不安。

绿色和平敦促日本政府重新考虑这一决定。绿色和平警告称，这可能会为明年6月20国集团峰会的东道主日本招致批评。绿色和平日本办事处执行主管萨姆·安尼瑟立（Sam Annesley）称，日本政府在年底宣布这一消息，明显是想要避开国际媒体的注意，但全世界都很明白日本政府的用意。“今天的决定与国际社会行为不一致，更是与保护海洋和这些伟大生物未来的需求不一致，”安尼瑟立称。

目前捕鲸禁令如何规定？

1986年，国际捕鲸委员会各成员一致同意，暂停捕捞鲸鱼以恢复鲸鱼数量。

当时在支持捕鲸的国家看来，暂停捕鲸活动是暂时之举，在可持续捕捞配额达成共识后将得以继续。

图片版权 Getty Images Image caption 商业捕鲸使得一些鲸鱼物种濒临灭绝。

然而这变成一项准永久的禁令。支持捕鲸的日本、挪威及冰岛等国家认为，捕鲸是其本国文化的一部分，在可持续发展的情况下应该得以继续。

时至今日，鲸鱼数量一直受到严格监控，其中许多物种仍濒临灭绝，但也有像日本主要捕捞的小须鲸等种类不属于濒危物种。

今年9月，东京试图促使国际捕鲸委员会同意分配商业捕捞配额，但这一提案遭到委员会拒绝。

日本可以说退就退吗？

日本虽然退出国际捕鲸委员会，但是仍将受特定的国际法约束。

《联合国海洋法公约》规定，各国应“通过适当的国际组织”合作保护、管理并研究鲸鱼保护问题。但是公约没有说明具体国际组织名称。

如果有其他国家愿意配合，日本可以设法成立另一个国际组织，或加入类似北大西洋海洋哺乳动物委员会（Nammco）的现有组织。

同国际捕鲸委员会相比，北大西洋海洋哺乳动物委员会规模更小，由挪威、冰岛、格陵兰岛及法罗群岛等支持捕鲸的国家与地区组成，这些国家和地区对国际捕鲸委员会感到失望。

图片版权 Getty Images Image caption 日本每年捕捞数百只鲸鱼。

日本不是一直在捕鲸吗？

是的。虽然过去30年里日本一直在捕鲸，但都是以科学项目的名义，属国际捕鲸委员会禁令外允许的例外情况。

批评人士表示，这种做法实际上是对商业捕鲸活动的掩护。

日本这种做法意味着，被捕捞的鲸鱼用于科学研究，而鲸鱼肉可以在日后用于消费贩卖。

日本每年捕捞约200至1200头鲸鱼。日本称正在对鲸鱼数量进行调查，以确定鲸鱼是否濒临灭绝。

国际捕鲸委员会为何无法达成一致？

日本一直在试图推翻暂停捕鲸的禁令，并极力推进委员会就可持续捕捞配额达成协议。

今年9月，日本在巴西举行的国际捕鲸委员会峰会上进行了最后一次尝试。日本提出了一系列建议，包括建立可持续捕鲸委员会，并针对“数量丰富的鲸鱼种群/物种”确立可持续捕捞限额。

这一提案遭到委员会否决。此后外界一直有传言称日本会为不受委员会规则束缚而退出该组织。