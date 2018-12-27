泰国有望成为亚洲首个同婚合法的国家

图片版权 Reuters Image caption 11月29日，泰国曼谷举行同性恋游行。泰国有望成为亚洲首个承认通婚合法的国家。

泰国政府内阁12月25日批准《同性伴侣法》草案，并送交国会，若国会审议通过，将交泰国王室批准并公告后生效。这意味着泰国有望成为第一个以法律保障同性伴侣的亚洲国家。

泰国婚姻平权

根据泰国媒体报导，法案内容允许同性情侣登记结婚，享有约九成的夫妻法律权益，比如签署医疗同意书丶办置丧礼丶拥有夫妻共同财产及继承遗产等。但同婚伴侣权力范围仍然受限，与异性夫妻不尽相同，比如在健保教育福利丶公职人员的税务减免等方面就没有法律保障。

另外，总理办公室部长顾问纳塔蓬（Nathporn Chatusripitak）向媒体透露，当前法案中，同性伴侣能领养小孩，但领养人须年满20岁，且其中一人必须拥有泰国国籍。

图片版权 Reuters Image caption 泰国LGBT群体举行示威，在招牌上称“世界不是二元的”。

泰国部分同志团体如APCOM组织，则认为此法案还没完全体现“婚姻平权”，因为同性伴侣仍无法享受异性伴侣的所有权利。

泰国APCOM组织总监秘奈（Midnight Poonkasetwattana）向BBC中文表示，草案未将同性伴侣视为一般夫妻，他指出，“我们有点像二等公民。”

秘奈强调，虽然同婚法案在泰国社会受到很大的反对声浪，但不是“政治议题”。他说，“比起邻近国家，整个泰国社会对同志族群相对友善。”

他分析，泰国政府不鼓励人们集会和游行，这也可能是反对同婚团体没有发动集结的原因。

同婚合法化速度

泰国有望成为亚洲第一个实现通婚合法的国家。秘奈表示，目前无法确定通过草案的具体时间，但政府已经有共识，会朝保障同志权利前进。

台湾原本可能在亚洲率先实现同婚合法化，但今年11月24日举行的公投结果拒绝将同志婚姻纳入民法，同婚仍没有和异性恋伴侣完全平等。

国际特赦组织（Amnesty International）及人权观察（Human Rights Watch）25日公开致信台湾行政院长赖清德，呼吁台湾不要实行公投结果，否则将违反人权法，助长针对不同性倾向的歧视。

国际特赦组织台湾分会会长黄尚卿说，“台湾的公投有政治操作，很复杂。希望台湾政府回到人权角度，保障同志权益。”

图片版权 Reuters Image caption 根据泰国送交国会审议的法令，同性结婚享有约九成的夫妻法律权益，但其权力范围仍然受限，与异性夫妻不尽相同。

台湾婚姻平权大平台总召集人吕欣洁向BBC中文表示，对于泰国将通过《同性伴侣法》感到乐观其成。她说，曾多次与当地同志人权组织及泰国政府官员接触，强烈感受到他们对於争取同志平权的决心。

吕欣洁说，台湾同志运动团体一直期待婚姻平权能一步到位，但现在也只能持续监督行政院将提出的同性伴侣相关法案，因为虽然和一般婚姻有些微落差，但不能抵触大法官释宪，也就是“同性享有婚姻自由平等的保障”。

她有信心，台湾仍会拥有亚洲地区保障同性伴侣最为完整的专门法律，因此专法名称应该是“同性婚姻法”。

东南亚的同志人权

泰国虽然有超过九成的人口性奉佛教，但宗教并不会干预政治，因此同性婚姻才能顺利进入国会，并让泰国在保障人权上，领先东南亚其他国家。

秘奈说，“泰国可以成为其他国家的借镜。”他表示，泰国通过《同性伴侣法》一旦通过，将是同志运动的一大胜利，这会鼓励其他国家的同志团体，使他们更有信心争取婚姻平权。

目前新加坡和缅甸都沿袭英国殖民时代的法条，同性恋可被罚款或判刑监禁。马来西亚因为受伊斯兰教文化影响，民风保守，在世俗和宗教法律中，同性性行为都属违法。在印尼亚齐省，同性性行为最重会遭鞭刑。