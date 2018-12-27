图片版权 AFP Image caption 特朗普身穿绿色外衣、佩带着写有"三军统帅"名牌，与驻伊拉克美军握手。

美国总统特朗普早前宣布从叙利亚撤军后，突然在圣诞节当晚到访伊拉克，是他2017年就任总统以来首次到访当地。

特朗普不忘再次为自己早前宣布从叙利亚撤军辩护，指自己从来都说美国在叙利亚的任务“是夺取伊斯兰国的军事重镇”。“我们八年前说要到当地三个月，但至今仍未离开。”

美国国防部长马蒂斯（James Mattis）早前向特朗普请辞，被视为他不满特朗普决定撤军的象征。他在辞职信中，指特朗普有权拥有一位与他意见“更加一致的国防部长”。

美国政府目前因为国会无法通过预算案而停止运作，特朗普因此取消原定休假处理相关问题。

美国“不能继续当世界警察”

图片版权 AFP Image caption 这是特朗普就任总统以来，首先到访伊拉克。

特朗普进入巴格达阿萨德（Ain al-Asad）空军基地的饭堂后，获在场军人站立鼓掌欢迎，他也应许多军人的要求跟他们自拍、签名留念。他致辞时说他两年前宣誓就任总统时，极端组织伊斯兰国仍然“十分强大”，但它的势力今天已经大大减弱。

他又提到土耳其总统埃尔多安（Recep Tayyip Erdogan）支持他从叙利亚撤军，又重申美国“不能继续当世界警察”。

特朗普形容，要美国承担所有责任“并不公平”，又指许多国家依靠“美国强大的军队保护它们，而没有付出一分钱”。他向美军发表演说时指，美国“再不是一个笨蛋”，外界也“再次尊重美国”。

特朗普在伊拉克只停留了三个多小时。他回程中途停靠德国一个美军基地，也探访了美国派驻当地的士兵。

争议中的外访

跳过 Twitter 帖子 用户名 @realDonaldTrump .@FLOTUS Melania and I were honored to visit our incredible troops at Al Asad Air Base in Iraq. GOD BLESS THE U.S.A.! pic.twitter.com/rDlhITDvm1 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2018年12月26日

特朗普同时强调，美国没有计划从伊拉克撤军，又认为美国可以在伊拉克与叙利亚边界派驻军队，有需要时美军可以快速地进入叙利亚。

包括国防部长马蒂斯在内，多名特朗普政府的高级官员和美国的盟友都不满特朗普从叙利亚撤军的决定。美国国务院抗击伊斯兰国全球联盟副特使布雷特·麦格克（Brett McGurk）早前请辞，他形容特朗普撤军的决定“令美国的盟友摸不着头脑，也令美国的战斗伙伴感到奇怪”。

多年获得美军协助打击“伊斯兰国”的叙利亚民主力量（Syrian Democratic Forces）武装组织也警告，特朗普的决定可能让“伊斯兰国”势力卷土重来。

图片版权 Reuters Image caption 马蒂斯早前据报因为不满特朗普决定从伊拉克撤军，辞任国防部长。

特朗普上月访问法国期间，因天气关系取消到访当地美军墓园被批评。他事后接受美国霍士新闻（Fox News）访问时透露，他很快就会到访一个战区。

特朗普是第三位在位期间到访伊拉克的美国总统，前总统小布什（Geroge Bush，又译小布殊）和奥巴马均有多次到访驻伊美军。

特朗普到访伊拉克的形式与前两任总统差不多：为保安需要，总统到访的消息通常只会在他到达当地后才公布。这次陪同特朗普到访伊拉克，只有第一夫人梅拉尼娅（Melania Trump）、包括美国国家安全顾问博尔顿（John Bolton）的小量顾问、特勤队保安人员和记者。

特朗普这次行程原定与伊拉克总理迈赫迪（Adel Abdul Mahdi）会面，但双方未能就会面地点达成共识，会面最终告吹，两人只通了电话。特朗普在通电话期间邀请对方明年访美，迈赫迪答应。但伊拉克有国会议员批评，特朗普没有事先公布便到访当地是“侵犯伊拉克主权”。