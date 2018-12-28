米歇尔·奥巴马击败希拉莉 成为美国最受欣赏女性

图片版权 PA Image caption 米歇尔·奥巴马结束希拉莉保持了17年的头衔纪录

美国前第一夫人米歇尔·奥巴马当选美国最受欣赏女性，结束了希拉莉保持这个头衔17年的纪录。

曾经是美国总统候选人、国务卿及第一夫人的希拉莉在盖洛普（Gallup）的年度选举中排名第三，而清谈节目主持人奥普拉·盖尔·温弗里则排名第二。

英女皇伊利莎白排名第五，这已是她第50次打进十强。

美国前总统奥巴马连续11年被选为美国最受欣赏男性，现任总统特朗普则连续第4年排第二。

始于1946年盖洛普的年度投票，除1976年外，每年都有举行。1,025位受访者会选出全世界范围内他们最欣赏的男女各一名。

最受欣赏女性：

米歇尔·奥巴马 － 15％

奥普拉·盖尔·温弗里 － 5％

希拉莉 － 4％

梅拉尼娅·特朗普 － 4％

英女皇伊利沙伯 － 2％

最受欣赏男性：

奥巴马 － 19％

特朗普（Donald Trump，又譯川普） － 13％

乔治·布希（George Bush，又譯乔治·布什） － 2％

教宗方济各 － 2%

比尔·盖茨 － 1％

资料来源：盖洛普

希拉莉已经22次当选最受欣赏女性，当中包括最近连续17次卫冕。

虽然奥普拉·盖尔·温弗里从未夺得冠军，这已是她第14次成为亚军。

如果奥巴马下一年再度当选，他将追平美国前总统艾森豪威尔的12次纪录。

而过去只有两位美国总统在任期内未有赢得最受欣赏头衔，一位是杰拉尔德·福特，另一位是美国现任总统特朗普。

从12月3日到12月12日进行盖洛普调查，误差率为4％。