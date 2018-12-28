米歇尔·奥巴马击败希拉莉 成为美国最受欣赏女性
美国前第一夫人米歇尔·奥巴马当选美国最受欣赏女性，结束了希拉莉保持这个头衔17年的纪录。
曾经是美国总统候选人、国务卿及第一夫人的希拉莉在盖洛普（Gallup）的年度选举中排名第三，而清谈节目主持人奥普拉·盖尔·温弗里则排名第二。
英女皇伊利莎白排名第五，这已是她第50次打进十强。
美国前总统奥巴马连续11年被选为美国最受欣赏男性，现任总统特朗普则连续第4年排第二。
始于1946年盖洛普的年度投票，除1976年外，每年都有举行。1,025位受访者会选出全世界范围内他们最欣赏的男女各一名。
最受欣赏女性：
- 米歇尔·奥巴马 － 15％
- 奥普拉·盖尔·温弗里 － 5％
- 希拉莉 － 4％
- 梅拉尼娅·特朗普 － 4％
- 英女皇伊利沙伯 － 2％
最受欣赏男性：
- 奥巴马 － 19％
- 特朗普（Donald Trump，又譯川普） － 13％
- 乔治·布希（George Bush，又譯乔治·布什） － 2％
- 教宗方济各 － 2%
- 比尔·盖茨 － 1％
资料来源：盖洛普
希拉莉已经22次当选最受欣赏女性，当中包括最近连续17次卫冕。
虽然奥普拉·盖尔·温弗里从未夺得冠军，这已是她第14次成为亚军。
如果奥巴马下一年再度当选，他将追平美国前总统艾森豪威尔的12次纪录。
而过去只有两位美国总统在任期内未有赢得最受欣赏头衔，一位是杰拉尔德·福特，另一位是美国现任总统特朗普。
从12月3日到12月12日进行盖洛普调查，误差率为4％。