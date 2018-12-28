特朗普首访驻伊美军 却闹出“泄漏机密”争议

图片版权 AFP Image caption 特朗普在美国位于巴格达的阿萨德基地与驻当地美军见面。

美国政府因为国会无法通过预算案暂时停摆，总统特朗普也因为宣布从叙利亚撤军引起不满。

特朗普在圣诞节当晚突然到访伊拉克，探望美国派驻当地的美军。他远离了华盛顿政治的烦恼，有关他的争议却伴随他一起到伊拉克。

特朗普是否意外暴露秘密部队身份？

特朗普的专机离开伊拉克领空后不久，就在社交网站发布他访问美军基地过程的影片，但网友很快就发现了一个也许特朗普团队没有发现的问题：一些精锐的美军海豹部队成员被拍进镜头。

其中，一名与特朗普自拍的士兵介绍自己为海军少校奎‧李（Kyu Lee），是海豹部队第五队的成员。

美国《新闻周刊》（Newsweek）报道，这些海豹部队的身份平时都要保密。前美国海军情报员南斯（Malcolm Nance）形容，这样让海豹部队成员出镜“是个奇怪决定”。他们公开身份后，如果在未来的行动中被俘，将无法否认自己是海豹部队一员。

白宫没有回应为何没有采取措施防止海豹部队成员身份外泄。

空军一号暴露行踪

图片版权 Alan Meloy Image caption 空军一号经过英国上空时被当地人拍到。

为保安原因，美国当局没有事先公布特朗普访问伊拉克的消息，但特朗普的专机空军一号经过英国时，它的行踪却被公众发现，发布到社交网站去。

空军一号飞过英国谢菲尔德（Sheffield，又译锡菲）时，被一名当地人梅格伊（Alan Meloy）清楚拍摄到它。维基解密网（Wikileaks）也在社交网站转载了一张飞行图，显示其中一架会用来搭载美国总统的专机从美国安德鲁斯空军基地起飞，向伊拉克方向进发。

美国一个退伍军人组织Iraq and Afghanistan Veterans of America的创办人里克霍夫（Paul Rieckhoff）周三（12月26日）引述知情人士指，特朗普正前往探望一些驻外美军，“很可能”是在伊拉克的驻军。

他又在社交网站指，这个原本应是保密的行程资料外泄“有点令人担心”。

跳过 Twitter 帖子 用户名 @wikileaks Is Trump on a surprise visit to Afghanistan? Turkey? Flight trackers show that one of two planes used for Air Force One (92-9000/VC-25) using what appears to be a fake HEXCODE of AE47C4, departed Andrews Air Force base at midnight. Transponders changed or disabled near Romania. pic.twitter.com/JtVzEPUoLv — WikiLeaks (@wikileaks) 2018年12月26日

美军真的十年没有加薪吗？

特朗普探望驻伊拉克军队时，引述他的顾问说美军的加薪幅度应订在2至4%。

特朗普说他反驳顾问说，应给军人加薪10%，因为“已经十年”没有这样做。

但许多美国评论员指出，美军过去10年每年都有涨薪，例如美军2019年会加薪2.6%，这个决定早前已获国会通过，特朗普也亲自签字批准。

图片版权 AFP Image caption 特朗普身穿绿色外衣、佩带着写有"三军统帅"名牌，与驻伊拉克美军握手。

“侵犯伊拉克主权”

特朗普原定会在访问期间，与伊拉克总理迈赫迪（Adel Abdul Mahdi）会面，但双方未能就会面地点达成共识，会面最终告吹，两人只通了电话。

路透社引述伊拉克国会议员指，特朗普希望迈赫迪到美国位于巴格达的阿萨德（Ain al-Asad）空军基地会面，但对方拒绝，会面因此告吹。

特朗普启程回国后，伊拉克总理办公室指美方有就特朗普到访提早知会伊拉克，但当地领袖形容特朗普到访“破坏伊拉克主权”。

伊拉克最大什叶派民兵组织领袖阿西尔（Asaib Ahl al-Haqq）也在社交网站发文，反对特朗普到访。他警告，伊拉克国会会“迫使美军离开伊拉克”，以回应特朗普的访问。