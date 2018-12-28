记者卡舒吉被杀案：沙特外交大臣被贬职

图片版权 Reuters Image caption 朱拜尔被调任副外交大臣，被视为降职。

沙特国王萨勒曼日前宣布把外交大臣阿德尔·朱拜尔（Adel al-Jubeir）降职，这被视为他对沙特阿拉伯记者贾迈勒·卡舒吉（Jamal Khashoggi）遇害后外界批评的一个回应。

萨勒曼在周四（12月27日）的内阁重组中并没有辞掉朱拜尔，而是把他调任副外交大臣，他原本的职务由内阁大臣阿萨夫（Ibrahim al-Assaf）接替。

卡舒吉遇害后，沙特政府一度全面否认事前知悉事件，朱拜尔当时代表沙特政府反驳外界的批评，还指责西方媒体的报道方式“歇斯底里”。

沙特政府承认卡舒吉在沙特驻土耳其的使馆遇害后，也是派出朱拜尔向外界解释说，案件可能是沙特保安中一些“不听命”的人员所为。

你的器材不支持播放多媒体材料 卡舒吉的失踪和死亡引发国际舆论关注。

BBC安全事务记者法兰克•加德纳（Frank Gardner）分析指，朱拜尔大概不知道沙特政府针对卡舒吉的内部计划，但沙特驻外使馆是外交大臣的责任，而卡舒吉是朱拜尔任外交大臣期间遇害。加德纳认为，沙特政府必须要“让外界认为它正在着手处理这个问题”。

朱拜尔的继任人阿萨夫缺少外交经验。加德纳形容，这个决定对朱拜尔来说“很明显”是降职。

加德纳还留意到，萨勒曼在这次内阁重组还撤换了多名高级官员，被视成卡舒吉遇害后整治保安和情报部门的举动。