图片版权 Getty Images Image caption 这就是2019年春季的五大时尚潮流。

过完12月，漫长的冬季似乎快到尽头。厌倦了围巾、手套、毛衣、秋裤的时尚一族，是时候展望春季该为衣橱添置什么样式的流行春装了。

多亏了时尚行业如今通常提前几个月就展示尚未上市的新品，我们可以掌握2019年春季的最流行款式和花色。

在最近的伦敦、巴黎和纽约时装周上，最大的看点是淡蓝色、撞色印花、玫红套装、扎染和漂白牛仔。

元旦春节假期有时间大采购的人们，可以留意这些潮流新款，为2019年春季的时尚装扮作准备了。

浅蓝色

图片版权 Getty Images Image caption 从左到右： Alice + Olivia, Marc Jacobs, Givenchy, Roland Mouret

去年春天的流行色是像熏衣草的浅紫色，而今年是淡蓝。

Alice+Olivia在纽约时装周上推出这款春装，浅蓝与白色相间融合了中式图案。

而纪梵希（Givenchy）则将淡蓝色调与2019年春季的另一时尚元素褶皱面料相结合。

撞色印花

图片版权 Getty Images Image caption 从左到右: 杜嘉班纳（Dolce & Gabbana）, Diane von Furstenberg, 范哲思（Versace）, Self-Portrait

如果你在选择撞色印花这款潮流服饰时有所迟疑，那是可以原谅的，毕竟撞色印花并不适合每个人。

杜嘉班纳和范思哲的撞色印花，没准会让人惊讶得皱眉头，因为它们的颜色实在是过于大胆，配搭的饰物也不同寻常。

不过，DVF（Diane von Furstenberg）和Self-Portrait 这两大品牌显示的却是如何将时尚运用到日常生活中，颜色的配搭也更为微妙。

粉色套装

图片版权 Getty Images Image caption 从左到右：爱斯卡达（Escada）, Sies Marjan, Gabriela Hearst, Boss

让晚礼服在2019年春季似乎有复苏新趋势的最明显迹象，就是粉色套装的流行。

Sies Marjan稍稍转了一点颜色，推出了这身偏红的套装，不过这套衣服在时装展示台上特别受欢迎。

粉色套装也是春季最可穿着的流行款式，Gabriela Hearst和Boss推出的这两套柔和腮红颜色的套装显得尤其不同凡响。

扎染

图片版权 Getty Images Image caption 从左到右： Calvin Klein, 普拉达（Prada）, 迪奥（Christian Dior）, MSGM

扎染在2018年夏天曾经非常流行，社交网站上人们发出了好多扎染服装的照片，街上普通店铺里也大卖扎染衣服。

2019年，人们将再次穿上扎染衣服，让你回忆儿童时代自己在家染衣服的好时光。

MSGM的这身扎染装扮是最佳组合之一：朦胧的粉色套头衣配一条褶皱的裙子。

漂白牛仔布

图片版权 Getty Images Image caption 从左到右: Isabel Marant, Proenza Schouler, Balmain, Missoni

牛仔布是时尚界的长青树，每个季节都被一代又一代的时装设计师们重新创造。而这一次也不例外。

去年流行的牛仔布是深色的，那么今年你可以找出几件漂白的牛仔布衣服。

Proenza Schouler品牌设计的这款衣服，是时装展示台上颜色最浅的，而Missoni尝试将不同颜色的牛仔布组合在一起。

Balmain品牌的设计应该是最好看的，用撕裂的裤子和衣服亮片装饰他们的设计，打造更加前卫的形象。

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