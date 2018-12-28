时尚先锋：BBC展望2019年春季五大女装新潮流
过完12月，漫长的冬季似乎快到尽头。厌倦了围巾、手套、毛衣、秋裤的时尚一族，是时候展望春季该为衣橱添置什么样式的流行春装了。
多亏了时尚行业如今通常提前几个月就展示尚未上市的新品，我们可以掌握2019年春季的最流行款式和花色。
在最近的伦敦、巴黎和纽约时装周上，最大的看点是淡蓝色、撞色印花、玫红套装、扎染和漂白牛仔。
元旦春节假期有时间大采购的人们，可以留意这些潮流新款，为2019年春季的时尚装扮作准备了。
浅蓝色
去年春天的流行色是像熏衣草的浅紫色，而今年是淡蓝。
Alice+Olivia在纽约时装周上推出这款春装，浅蓝与白色相间融合了中式图案。
而纪梵希（Givenchy）则将淡蓝色调与2019年春季的另一时尚元素褶皱面料相结合。
撞色印花
如果你在选择撞色印花这款潮流服饰时有所迟疑，那是可以原谅的，毕竟撞色印花并不适合每个人。
杜嘉班纳和范思哲的撞色印花，没准会让人惊讶得皱眉头，因为它们的颜色实在是过于大胆，配搭的饰物也不同寻常。
不过，DVF（Diane von Furstenberg）和Self-Portrait 这两大品牌显示的却是如何将时尚运用到日常生活中，颜色的配搭也更为微妙。
粉色套装
让晚礼服在2019年春季似乎有复苏新趋势的最明显迹象，就是粉色套装的流行。
Sies Marjan稍稍转了一点颜色，推出了这身偏红的套装，不过这套衣服在时装展示台上特别受欢迎。
粉色套装也是春季最可穿着的流行款式，Gabriela Hearst和Boss推出的这两套柔和腮红颜色的套装显得尤其不同凡响。
扎染
扎染在2018年夏天曾经非常流行，社交网站上人们发出了好多扎染服装的照片，街上普通店铺里也大卖扎染衣服。
2019年，人们将再次穿上扎染衣服，让你回忆儿童时代自己在家染衣服的好时光。
MSGM的这身扎染装扮是最佳组合之一：朦胧的粉色套头衣配一条褶皱的裙子。
漂白牛仔布
牛仔布是时尚界的长青树，每个季节都被一代又一代的时装设计师们重新创造。而这一次也不例外。
去年流行的牛仔布是深色的，那么今年你可以找出几件漂白的牛仔布衣服。
Proenza Schouler品牌设计的这款衣服，是时装展示台上颜色最浅的，而Missoni尝试将不同颜色的牛仔布组合在一起。
Balmain品牌的设计应该是最好看的，用撕裂的裤子和衣服亮片装饰他们的设计，打造更加前卫的形象。
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