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在2018年的中美关系的跌宕起伏中， “新冷战”这一关键词萦绕。中国与美国在2018年陷入新冷战了吗？BBC中文采访专家学者，带你回顾2018年中美关系大事。

“我建议我们忘记‘冷战’这个词，专注中美关系吧。”华盛顿智库威尔逊中心基辛格中美研究所主任戴博（Robert Daly）在该中心的中美关系年终回顾研讨会中表示，冷战一词是抢眼的头条标题，但无助于解释如今的中美关系，没有涵盖两国关系的复杂性和高速演化的特点。

“使用冷战一词（来形容中美关系），是完全不恰当的。” 美国前驻华大使芮效俭（Stapleton Roy）认为，即使中美有尖锐的矛盾，也无法与美苏冷战相提并论。

“用来形容两国关系的词语真切影响处理两国关系的手法，谈论中美冷战模糊了许多双方应当合作的领域。” 芮效俭在1991年至1995年克林顿当政期间担任驻华大使，曾在冷战时期参与过美苏谈判。

虽不认同中美冷战的说法，芮效俭指出，当今中美关系与美苏冷战相似之处在于，双方都有强大的实力，战争将带来双方都无法承受的代价。中国如今的经济体量与美国相当，军事实力在高速现代化，美苏“相互保证毁灭”的军事平衡也适用于中美关系。“相互保证毁灭”的军事理论假设双方都有足以毁灭另一方的武力，一旦一方发动攻击，冲突将升级至毁灭双方的境地，无人能够全身而退。

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戴博则指出，今日的中美关系不同往时的美苏，两国并不存在美苏当年的冰冷疏离，各层面都有紧密的交流。中美关系以战略竞争为主轴的态势近年来难有改变，但单以冷战来形容中美关系过于危言耸听，忽视了中美各层面的交融。

两国经济被国际供应链紧紧绑在一起，双边贸易量超过6350亿美元。在人文交往方面，目前约有36万名中国留学生在美国大学学习，占在美国际学生的三分之一。

民意调查机构盖洛普在2018年3月的研究发现，美国人对中国的好感度升至30年来的最高点，53%的美国人对中国有好感；比起中老年人，18到34岁的年轻人对中国的印象更好。

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2018年中美关系大事记 （上半年）

1月：美国众议院通过《台湾旅行法》草案，其后经参议院无异议通过、总统特朗普签字，正式生效。《台湾旅行法》为美台官员互访解禁，但触碰被认为是中美关系基础的"一个中国"政策的敏感禁区。

2月：中国共产党中央委员会建议，从宪法中删除中国主席和副主席“连任不得超过两届”的说法，修宪草案其后在全国人大高票通过。事件震撼华府的对华政策界，怀疑美国长期以来对中国的交往（engagement）政策遭遇滑铁卢、应转向围堵（containment）的声音愈来愈高。

3月：特朗普签署总统备忘录，计划对总值600亿美元的中国产品施加关税，以惩罚中国盗窃美国技术与知识产权。

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4月：美国商务部宣布禁止美国企业向中国电信设备制造商中兴通讯销售零件，事因中兴违反伊朗制裁规定，且未执行与美方达成的和解协议。在中美政府高层斡旋下，禁令在7月解除，但中美科技脱钩的趋势已愈发明显。

5月：中国副总理刘鹤与美国财政部部长姆努钦展开中美经贸磋商，中方宣布两国达成停止互相加征关税的共识。然而，白宫在会谈10日后公布新一轮征税产品名单。外界普遍认为中美谈判互信因此受损。

6月：中美宣布将向对方价值500亿美元商品加征25%关税，用以牙还牙的举动宣示中美贸易摩擦恶化。朝鲜领导人金正恩与特朗普在新加坡会面，美朝关系升温，中国对此表示欢迎。

对华政策焦点：军事转向经贸

2017年美国主要就南海问题敲打中国，2018年美国对华政策的焦点向经贸转移。

华盛顿智库史汀生中心中国项目主任孙韵接受BBC中文采访时指出，特朗普政府对华政策的特点是在任何一个时段专注抓一个重点问题。在2017年，特朗普政府的焦点放在如何让中国在朝鲜问题上与美国携手合作，减低朝鲜对美的核威胁。

“去年特朗普曾说，如果中国在朝鲜问题上合作，中国在贸易上能得到的协议会好很多，但如今他也不这么提了。” 孙韵说，在美朝关系回暖之后，特朗普政府焦点转向对华贸易议程。

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美国荣鼎集团的中国宏观经济分析师朱鸣岐对BBC中文表示，2018年中美关系的跌宕在特朗普刚上台的2017年已埋下伏线。

特朗普上台前后，中方对特朗普有存在错误认识，认为他是不讲道义、只讲利益交换的商人，正投中国所好。“但这个看法忽略了在美国政治中，总统虽重要，整个政治机器本身的强大动力。”

在以往，有主见与领导力的总统能够综合官僚系统的意见，作出权衡的政治决断，把中美关系维持在稳定、可预见的轨道上。然而，并非政客出身、对官僚系统掌控能力欠缺的特朗普，在诸多问题上任由核心幕僚发挥。他本身也喜欢器重立场鹰派、作风强硬的幕僚，来装点自己的强人形象，鹰派人物因而获得了难得的发声出口。

“国家安全变成压倒一切的因素，强调中美经济互惠利益、社会交往的学者声音被压下去了。” 朱鸣岐说。

他预期，中美经贸的核心矛盾在2019年仍将持续。中国在2019年会推出某些市场改革措施，但能让美国满意的可能性较小，因贸易战已有政治化的趋势，美国会尽量要求更高的价码。

2018年中美关系大事记 （下半年）

7月：中美贸易战正式开打，美国对340亿美元中国产品的25%关税开始实行，中国向美国商品征税反制，其中包括美国对华出口的主要商品大豆。美国公布进一步对华加征关税清单，拟对约2000亿美元中国产品加征10%的关税。

8月：特朗普在一场白宫宴会上说，有一个国家"每一个来这里的学生都是间谍"。当中他未有明确指出是哪个国家，但被普遍认为他意指中国。其后媒体披露，白宫鹰派幕僚曾建议特朗普停止向中国公民发放学生签证，消息引发中国留学生沦为中美贸易战牺牲品的忧虑。另一方面，美国对中国通过孔子学院、中国学联等组织在美国校园增强影响力的行为加倍警惕，北佛罗里达大学宣布关闭孔子学院。

9月：美国司法部要求中国官媒新华社与隶属中央电视台的中国环球电视网（CGTN）登记为外国代理人，与自由媒体作出区分，显示美国开始限制中国官媒的海外宣传。白宫宣布正式对2000亿美元的中国商品加征10%关税，贸易战再度升级。

10月：美国副总统彭斯发表尖锐抨击中国多项政策的讲话，包括指控中国企图干预美国选举，其讲话的议题覆盖面之广、批评之尖锐，史无前例。中美即将陷入 "新冷战"的疑虑喧嚣尘上。

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11月：美国中期选举落幕，久未会面的中美政府高层在华盛顿重启中美外交与安全对话，两国关系现回暖迹象。

12月： 特朗普与习近平借G20峰会契机举行会谈，达成90天贸易休战的协议。充满戏剧性的是，同日中国科技巨头华为的高管孟晚舟因涉违反美国对伊朗制裁，在温哥华被捕，为贸易谈判增添变数。

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2018年深远影响中美关系进程的关键事件

朱鸣岐认为，孟晚舟事件有标志意义，美国没有遵循一般的外交渠道施加压力的常规做法，而是采用了逮捕商界高管的非常规做法。事后特朗普回应称，如果能为贸易谈判达成更有利美方的协议，他愿意干预孟晚舟事件。他的这一表态向中国发出了一个信号，就是特朗普政府会不择手段地谋求对美方更有利的贸易谈判结果。

孙韵指出，从美国的视角来看， 2018年的修宪对中美关系来说至关重要：这是中国彻底宣布不会接受西方的民主思想、宣告美国长期以来的交往（engagement）政策失败的时刻。总的来说，2018年里中美一系列的争端事件是不可分割的，特朗普政府的对华政策不仅仅代表共和党或对华鹰派的看法，背后有更广泛的政治与民意支持。

孙韵认为，美国多年以来对中国积累的不满情绪，在2018年集中爆发。冰冻三尺非一日之寒，美方学会了“不再相信北京的话”，而是重点观察北京的行动。两国目前都表现出在贸易谈判中达成成果的意愿，新一年的中美关系或许不会如2018年般颠簸，但由于特朗普的执政风格难以捉摸，为两国关系的前景增添许多变数。

“我们曾经相信中美关系‘上有顶、下有底’，现在看来‘上有顶’是一定的，‘下有底’是不一定的。”孙韵说。