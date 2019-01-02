台美断交40年：那些历史性瞬间中的恩怨情仇

林祖伟 李宗宪 BBC中文
  • 2019年 1月 2日
Taiwanese-Americans demonstrate 26 March, 2005, near the US Capitol (rear) in Washington, DC, to protest China's anti-secession law. The controversial anti-secession law, passed by the Chinese parliament last week, authorizes the use of military force against Taiwan if the island moves toward formal independence. 图片版权 AFP

“断交”一词，近年不时出现在两岸新闻之中，中国大陆被指大洒钱夺取台湾的邦交国，但要细数最令台湾震撼的断交，必然要重返40年前，台美断交那一夜。

1978年12月16日凌晨，熟睡中的蒋经国被侍从叫醒，时任美国驻华大使安克志（Leonard S. Unger）宣读美国总统卡特（Jimmy Carter）的信，短短7个小时后，美国宣布与中华民国断交，并自1979年1月1日起，与中华人民共和国建交。

那一刻，中美台旧有的三角关系被打破。

40年过去，台美关系没有因为“断交”而绝交，两方在经贸、防御等多方面合作，台湾实现了民主选举和政党轮换；而随着改革开放的推进，中国的国际地位迅速提升，开始挑战美国主导的世界秩序。40年后，在史无前例的中美贸易战笼罩之下，两岸情势波谲云诡。BBC中文通过图片和文字带您回顾这40年来，中美台关系的历史变迁，告诉你可能不知道的重要细节。

circa 1979: American president Jimmy Carter (right) and Chinese Communist leader Deng Xiaoping (1904 - 1997) sign papers to establish formal diplomatic ties between the US and China for the first time since 1949. (Photo by Consolidated News Pictures/Getty Images) 图片版权 Getty Images
Image caption 邓小平（左）与卡特签署文件，中华人民共和国与美国正式建交。

遭攻击受伤的美国副国务卿

中华人民共和国在建立初期不获西方国家承认，美国把驻华大使馆撤往台北，随后韩战、越战相继爆发，美国反共情绪高涨，两国关系毫无改善迹象。但冷战期间苏联与西方国家关系紧张，而中苏在1969年爆发珍宝岛冲突，促成了中美靠近、谋求关系正常化的契机。

1969年，美国总统尼克松（Richard Milhous Nixon）上台后，谋求联华制苏，下令放宽对华贸易制裁，但适逢中国文化大革命，建交之路不容易。1971年，中美透过乒乓球外交，以体育交流打开了封闭多年的大门。

美国时任国家安全顾问基辛格（Henry Alfred Kissinger）的秘密访问促成尼克松首度访华，双方签署《上海公报》，决定“暂时”搁置两岸问题，承诺会为外交关系完全正常化努力。1975年时任美国总统福特访华，再次表明两国建立外交关系的意愿。

事实上，台湾在这20多年间已经历了一轮断交潮，早在中华人民共和国成立不久后，苏联、东欧、英国、瑞典已选择与中华民国断交，后来中华民国1971年被迫退出联合国，再触发一轮断交潮。

因此，“断交”不是一个意外，中美建交前已有很多不同的互动。台美关系降级为“非官方”关系也只是时间问题，当时的台湾只能够默默地看着美国与对岸愈走愈近。

(Original Caption) New York: US Secretary of State Henry Kissinger chats with Vice Premier Deng Xiaoping of China at a dinner here 4/14. Deng is the highest-ranking official of the People's Republic of China ever sent to the US. 4/15/1974 图片版权 Getty Images
Image caption 基辛格（左）在中美关系中扮演重要角色。
(Original Caption) 01/29/1979-Washington, DC: Chinese Vice-Premier Deng Xiaoping speaking during welcoming ceremony as President Jimmy Carter looks on. 图片版权 Getty Images
Image caption 邓小平访美。

时任台湾总统的蒋经国，在1978年12月16日的凌晨获告知华盛顿与北京建交，与中华民国断交，并且废止共同防御条约。翌日，蒋经国对美国提出抗议，台湾爆发反美示威浪潮，支持政府谴责美国。12月27日，卡特指派副国务卿克里斯托弗赴台湾说明，遭到示威群众攻击而受伤，台湾当时的反应，比退出联合国时更为激动。

“半夜两点多把蒋经国总统吵起来……这个宣布的方式，让人家很难接受，”担任台湾对美外交工作多年的前台湾驻美代表沈吕巡说。

沈吕巡在台美断交时，仍在美国攻读国际关系，他见证纽约唐人街万人上街示威的场面，其中很多是赴美念书的台湾留学生，在当地掀起“反共爱国运动”。

“那时在美国还没有大陆留学生。”他回忆说，“当时中国城很多人说要换旗子，原本挂中华民国国旗的侨团要换五星旗，但游行以后就没有人敢换，因为这个时期，中华民国的势力还是很大。”

“美国的存在很实在，联合国在台湾没有一个大使馆或甚么东西，但美国有一个大使馆，美国在台湾几乎无所不在，所以感受更深刻一点，”沈吕巡说。

(Original Caption) 2/1/1979-Atlanta, GA: Pro-Taiwan protesters are kept back as they demonstrate in front of the Georia Governor's mansion where chinese Vice Preemier Teng Hsiao-ping was having dinnerwith Gov. Busbee. Seeveral hundred of the demonstrators assembledoutside the mansion after marching there. 图片版权 Getty Images
Image caption 台美断交时，美国有不少支持台湾的声音。
02 February, 1979 Taiwan demonstrators are seen here protesting the visit of Chinese Vice Premier Teng Hsiao-ping. 图片版权 Getty Images
Image caption 邓小平访美时，触发大批挺台人士出来抗议。

断交以后

但事实上，过去40年台美关系并未出现恶化，在观察人士眼中，美国对台湾仍有实质性的支援，断交只是把关系“去官方化”。

断交后，驻台美军离开，原本的台北的驻美大使馆变成“美国在台协会”（AIT），该协会被美国称为民间机构，职责是促进美台贸易及金融发展。台湾当局则设立“北美事务协调委员会”（CCNAA）作为对等机构，属于台湾行政院特设单位。

1979年台美断交的同时，美国国会制定《台湾关系法》以规范美台关系，并承诺提供防御性武器给台湾，抗拒任何足以危及台湾人民安全，或社会、经济制度之强制活动。这则法案确保了两地维持实质关系，如经贸合作、免签证待遇等措施，促进了两地人民交流及合作。

《台湾关系法》也间接影响了台湾人民的身份认同，台湾前国安会副秘书长张旭成对BBC中文说，“《台湾关系法》区隔出我们和大陆的不同。”他解释，从台美断交、中美建交后，开始有人会觉得“我们不是中国人，又或是更认同台湾这块土地。”

断交之初，台美打交道凡事都必须经过AIT和CCNAA，当时AIT很在意各种礼节，并坚决不进台湾外交部，谈问题选择在餐厅或宾馆而不是政府机关。就连美国国会议员到访台湾乘坐的军机，降落台北后，就迅速飞至日本冲绳停泊，就是担心停留在台湾太久引发抗议。

有数十年外交工作经验的台湾前驻美代表沈吕巡说，台湾外交界流传一个笑话，“有人问美国外交官，AIT大小事情都先找CCNAA而不找台湾政府，那么发生火灾时，第一时间是找消防部门求助还是CCNAA，那名美国外交官回答说，还是会先找CCNAA。”

这笑话突显出台美之间的微妙关系，“很多正式外交礼节，有点无聊，”沈吕巡回忆说。

这些外交礼节不成文“规定”，40年间逐步松绑，AIT的领导层愿意进入总统府。今年AIT新馆落成，馆内悬挂了美国国旗以及一般只出现在官方机关的国徽，落成典礼举行时，美国甚至派出助理国务卿到场。

“象征意义很重要，代表你到底是甚么，”沈吕巡说。

2018年1月，美国通过《台湾旅行法》，为美台官员互访解禁，根据该法，美国所有层级的官员均可访台，与台湾官员会面，而台湾官员亦可以“受尊重”的形式访问美国，与包括国务院、国防部在内的华府各级官员会见。

台美“非官方”关系看似承接了双方的互动往来，但自从台美断交后，台湾国际空间持续受到持续打压，比如，参加国际组织及运动赛事，只能以“中华台北”或其他不含国家意涵的名义；大陆更要求各类跨国企业将台湾正名为“中国台湾”；台湾还被国际组织如世界卫生大会（WTA）拒之门外。

台湾对外关系更持续遭受重挫，并与邦交国发生“雪崩式断交”。对此，美国偶尔会作出立场上的声明，包括指责改名事件为“奥威尔式废话”，台湾失去邦交国时，美国也传召涉及国家的大使以示抗议。

张旭成说，“看得出来美国相当重视台湾。”他并相信，台湾的民主自由及对人权的重视，会使美国将台湾视为重要伙伴。

经济方面，台湾是美国第11大的贸易伙伴，中美2017年贸易总值是5837亿美元；两岸贸易总额则为1390亿美元，比台美同年贸易总额是868亿美元为高。沈吕巡表示，以台湾的人口和规模来说，代表台每断交多年后，台湾的体制和竞争力“还是很好”，这证明台美断交，没有真的把台湾排除在外。

28 February, 1975: Premier Chiang Ching-Kuo of Taiwan (1910 - 1988), son of Chiang Kai-Shek, visits troops in Kinmen Island during the Chinese lunar New Year to convey President Chiang Kai-Shek's warm regards to the garrison. 图片版权 Getty Images
Image caption 蒋经国在台美断交后一度暂停了试验中的民主选举。

台湾的民主化

断交牵连的不仅是中美台三地关系，还导致台湾内部的政治危机，当年，国民党的蒋经国以“台美断交”令国家陷入危机为由，取消即将到来的民意代表选举，引发党外人士不满。在党外人士眼中，当时国民党持续打压他们，民间杂志遭到查禁、运动领袖被捕，他们称那是一个白色恐怖、威权统治的年代。

当时也是党外人士之一的台湾前副总统、民进党籍的吕秀莲对BBC中文说，“如果台美没有断交，便不会发生美丽岛事件。”

“当时台湾是戒严统治，所以言论自由受到严厉打压，讲过头随时会‘被失踪’，只有选举的时候，可以把心里的话讲出来，”吕秀莲说，“因为（中美）建交，给蒋经国一个借口，宣布选举停止，这个奥妙的时间点，让党外的候选人没有机会当选，进入立法院，也就是体制内抗争，才会导致后来的美丽岛事件。”她解释，“台湾民主浪潮早已挡不住，本土意识也越来越兴盛。”

美丽岛杂志社成员为核心的党外运动人士，1979年12月10日组织群众进行游行及演讲，诉求民主自由，并终结党禁和戒严，后来引发成严重警民冲突，被称为“美丽岛事件”。隔年2月，警备总部军法处以叛乱罪起诉8人，吕秀莲就是其中一名。

吕秀莲在美丽岛事件被捕。（照片由受访者提供） 图片版权 Peace and Neutrality for Taiwan Alliance
Image caption 吕秀莲在美丽岛事件被捕，此为她被警方带往法庭的照片。

1970年代前，台湾流行一句话，“来来来，来台大；去去去，去美国。”许多台湾官员都在美国留学，也强化了他们对民主制度的响往与追求，美国国会通过的《台湾关系法》也写明，“维护及促进所有台湾人民的人权是美国的目标”，美丽岛事件后，美国国会议员时常对台湾的自由、人权问题提出关切，当时党外人士眼中，是精神上重要的支持。

吕秀莲说，以前国际根本不在乎台湾。美丽岛事件后，争取人权，关心人权的民主国家纷纷声援台湾，也增加台湾的能见度。“可说是相当程度巩固台湾的民主，有牺牲就有代价。”

1980年代，台湾发生“江南案”时，里根（Ronald Reagan）政府威胁停止对台售武，并要求国民党推动政治民主化。

迫于外交压力以及内部民主声浪，蒋经国1987年宣布解严，也促成1996年台湾第一次总统直选。

吕秀莲认为，总统直选是令台湾主权走向独立、受到国际认可的重要章节，“美国对台政策，1996年以后，应该要尊重台湾最新的提议，我们自己有权利选出自己的总统，我们治理我们的国家，我们有自己的宪法、土地，当然是一个主权独立的国家。”

台湾奉行民主制度的影响之一是，两岸关系逐渐由国共的历史矛盾，转变成两种体制的对抗。

This photo taken on December 8, 2009 shows a visitor (R) reading documents in front of images showing Taiwan dissidents on trial in 1979, at the Jinmei Human Rights Park in Hsintien in Taipei county. Thirty years ago a group of Taiwanese opposition activists staged what was meant to be a peaceful human rights protest, but it proved to be a turning point in ending one-party rule on the island. The Kaohsiung demonstration on December 10, 1979, which unofficial estimates said involved between 10,000 and 30,000 people, was intended as a peaceful call for human rights, but dozens were injured when protesters clashed with police 图片版权 AFP
Image caption 美丽岛事件成为台湾不能忘记的一页。

台海危机后

1989年北京天安门事件后，美国似乎对中国失去信任，重新检视美台关系，并认定台湾具备区内战略地位，于是加强支持台湾走向民主化，以此与北京抗衡。

台湾政治大学国际关系中心名誉教授丁树范曾对BBC中文分析，“天安门事件是美国重新审视华人民主政权正当性”的契机，在台湾走向民主化的同时，中国担心美国会改变中美台关系，所以在总统直选时，中国有很大反应。

1995年，台湾时任总统李登辉破例获得美国签证，到母校康奈尔大学（Cornell University）发表公开演说，翌年，台湾举行首次总统直选。北京强烈不满，以武力恫吓，引发一场“台海危机”，美军更一度派航空母舰协防台湾。

NY - JUNE 9 1995: Cornell University President Frank H.T. Rhodes (L) and Taiwan's President Lee Teng-Hui (2nd L) wave to members of the media as they enter a dinner in honor of the Taiwanese leader 09 June at Cornell University in Ithaca, New York. Lee's wife, Lee Tseng Wen-Fui (2nd R) and Rhodes wife, Rosa (L), joined their husbands at the celebration. Lee is currently on a five-day visit to Cornell, his alma mater. AFP PHOTO (Photo credit should read BOB STRONG/AFP/Getty Images) 图片版权 AFP
Image caption 李登辉破例获签证访问美国时，北京强烈不满。

事件触发美台加快军事交流，不仅美国派军事高层赴台，台湾军校毕业生到美军校就读，美国对台售武也创下两方断交以来的高峰。

另一方面， 中美两国关系则波折不断，1999年美军轰炸中国驻南斯拉夫使馆，触发中国民众反美浪潮，破坏美国使领馆及焚毁美国快餐店，美军称该事件为误炸，但中国指北约是蓄意行为；两年后，2001年中美军机在中国海南岛专属经济区上空相撞，中方飞行员王伟身亡，再次引发美中外交风波。

不过，随着全球生产业链转向中国，2001年中国又加入世界贸易组织，令其经济迅速发展，2011年超越日本成为全球第二大经济体，国际地位有所提升；相对地，美国2001年发生911事件后，便专注了中东局势，在经贸、反恐、朝鲜伊朗核问题等国际议题，也需要寻求与中国的合作。

在这段时期，美国除了保持“一中政策”立场以及有限度的“对台售武”外，台湾不再是一张大牌。

HOUSTON, UNITED STATES: Supporters of Taiwan's President Chen Shui-bian hold up posters and signs and wave the Taiwanese flag outside the Post Oak Doubletree Hotel in Houston, TX, 02 June 2001 while protesters were kept across six lanes of traffic. Chen Shui-bian arrived in Houston from Honduras, the final stop in a five-nation Latin American tour, for a weekend transit stop in the USA. 图片版权 Getty Images
Image caption 陈水扁曾经过境美国访问拉丁美洲。

台湾在这一时期实现了首次政党轮替，2000年，民进党的陈水扁当选总统，虽然他在就职时表明“四不一没有”，即“不会独立、不改国号、不推动两国论、不推统独公投”，但他2002年提出“一边一国”口号，独派色彩浓厚，引发大陆反弹。2008年，陈水扁推动“入联公投”时，美国表明反对。

不过，时任陈水扁副手的吕秀莲认为，美国虽然坚持一中政策，但不承认台湾主权属于中国，很关键。

她说，“台湾用民主的演变，选出民进党。而民进党的党纲拒绝接受台湾是中华人民共和国的一部分……1996年，台湾直选总统后，美国应该要尊重台湾最新的提议，我们自己有权利选出自己的总统，我们治理我们的国家，我们有自己的宪法，土地，当然是一个主权独立的国家。”

Chinese President Xi Jinping and Taiwan President Ma Ying-jeou wave to journalists before their meeting at Shangrila hotel in Singapore on November 7, 2015. The leaders of China and Taiwan hold a historic summit that will put a once unthinkable presidential seal on warming ties between the former Cold War rivals. 图片版权 AFP
Image caption 2015年，马英九与习近平会面，标志两岸关系的其中一个重要时刻。

中美台互相牵扯

台湾经过三次政党轮替，民进党再次执政。特朗普则在当选美国总统后迅速与台湾总统蔡英文通电话，打破美台数十年的外交惯例。

特朗普之后相继签署《台湾旅行法》及《国防授权法》，也被指触碰北京红线。《台湾旅行法》允许台美高官互访；《国防授权法》则要求美国国防部加强与台湾的防务关系，支持台湾发展现代化的国防军力，并帮助提升台湾的自卫能力，建议美军应适度参加台湾军事演习，及加强对台售武。

一些分析认为，这是特朗普有意把台湾纳入印太战略中，制衡中国的一步，对台湾应对大陆压力来说，有鼓舞作用。

张旭成举例，“美国2017年发表的《国家安全战略报告》，把中国视为最大威胁，这是很大的战略转变。”而报告中也明确提到，应该提供台湾正当防卫需求，他说，“我相信这是强调和台湾的合作，台美关系会加强。”

MAY 17: File photo dated 17 May 1997 of a double-seat F-16 fighter jet taking off from Chiayi airbase in central Taiwan in a public display shortly after its arrival from the USA. A Taiwanese F16 from Chiayi crashed in the Taiwan Strait 20 March, with the two crew aboard currently listed as missing. The incident was the third air crash involving Taiwan aircraft in the last four days. AFP PHOTO (Photo credit should read TAO-CHUAN YEH/AFP/Getty Images) 图片版权 AFP
Image caption 美国对台售武多次引发北京不满。

不过，前外交官沈吕巡却质疑，虽然美国近期通过多项有关台湾的法案，表面上“很光鲜亮丽”，却未能促进台美在经贸上的合作，美台自由贸易协定（FTA）谈判至今仍然毫无进展，地域性协议例如跨太平洋伙伴全面进展协定（CPTPP）或区域全面经济伙伴关系协定（RCEP），台湾均被排除在外。

沈吕巡认为，台美关系未来发展，大陆必然牵涉其中，“虽然我经常批评大陆，但大陆今天的发展，我们也要想办法去与大陆把很多问题讲开来。”

在超级大国与新兴大国夹缝中的台湾，该如何求存？吕秀莲向BBC中文说，“公投成为中立国”是选择之一，不过她坦承，要和别国寻求正常化关系，“路途遥远”。

中国大陆与民进党政府关系不佳，现在大陆倾向绕过民进党政府，在经济、民间上影响台湾，同时削弱台湾的国际地位。

蔡英文政府主张“新南向政策”，企图突破大陆在外交上边缘化台湾的现况，但实质效果仍有待观察。

台湾九合一选举中，经济民生停滞，被外界视为为民进党大败的因素之一，亦令国民党更勇于表达与大陆深化经济合作的倡议。像是甫上任的国民党籍高雄市长韩国瑜，就希望直接与大陆城市进行经贸交流，在两岸议题上挑战蔡英文政府。

台美断交、中美建交走过40个年头，在中美关系面临历史性挑战的局面下，台湾面临复杂国际形势，同时也迎来重新定位的契机。

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