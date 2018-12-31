2019年愿望清单列好了吗？五条建议帮你实现梦想

图片版权 Getty Images Image caption 大多数人的新年愿望都无法实现，但今年，你的愿望或许不同。

2019年来到了！送旧迎新，新年新气象，新年新希望。

当然对我们中的很多人来说，这也是迎接新年愿望清单的时间，通过立下今年想要达到目标，“从新出发”。

今年你是想要身体健康，储蓄多多，培养新兴趣，还是彻底放弃什么吗？

图片版权 Getty Images Image caption 模糊不清的愿望大多无法实现。

不管你的新年愿望是什么，有一样是你必不可少的——动力。

但所有人都明白，说到做到不是一件容易的事情。根据美国斯克兰顿大学（University of Scranton）与统计大脑研究所（Statistic Brain）进行的一项调查显示，只有8%的人可以实现他们的新年愿望。

但你可以做得不一样。

下面是5个让你一年后避免失败、实现愿望的简单方法。祝你好运！

1. 从小目标开始

图片版权 Getty Images Image caption 如果从小目标开始，你可以进阶到更高难度的愿望。

设定切实可行的目标可以提高成功几率。

心理治疗师瑞秋·韦恩斯坦（Rachel Weinstei）称，目标之所以难以实现，部分是因为我们的愿望常常太远大，“误以为新的一年我们就可以变了一个人”。

如果从小目标开始，你便可以逐渐提高标准和要求。比如在下定决心参加马拉松之前，先买好运动鞋，并进行一些近距离的跑步练习。如果你喜欢烹饪，也可以先从每周在厨房里帮忙一次开始，逐渐提高自己的烹饪技巧。

这并不是只让你指定短期目标，而是把你的目标作为实现长期目标的一部分。因为在现实生活中，“改变通常发生在日积月累中，”韦恩斯坦说。

2. 目标明确

图片版权 Getty Images Image caption 仔细想明白你会做什么，以及在什么时间，什么地点做这些事。

我们立下目标的时候，常常没有列出实现目标的具体执行计划。但其实，写明具体步骤非常重要。

牛津大学教授尼尔·利维（Neil Levy）表示，“我会每周二下午和周六早上去健身房”就比“我要多去健身房”更容易落实。

这种明确、可行的措施不仅可以提高你的意识，更是可以让你明确达成目标的具体步骤。

3. 获取帮助

图片版权 Getty Images Image caption 公开你的愿望清单可以帮助你更好地坚持下去。

在实现愿望的路途上，与别人一起前行可能是一个很好的动力来源。

这可以是与朋友一起报名参加课程，或者是把你的愿望公之于众。一旦我们将承诺公开，我们就更可能坚持下去。

英国华威大学的哲学家约翰·迈克（John Michael）博士专门研究制定和保持承诺所涉及的社会因素。他表示，如果我们认为自己的目标对别人也很重要，我们的失败“可能会影响他人的幸福”，我们就更倾向于坚持这些目标。

因此，不管是为了实现承诺还是为了获得他人帮助，让别人也参与到你的计划当中都是一个不错的主意。

4. 克服失败的阴影

图片版权 Getty Images Image caption 从生活的细节开始改变。

当进展不太顺利的时候，可以花些时间进行重新评估。

你遇到了哪些挫折？最有效的策略是什么？最无效的策略是什么？

不如立些更加现实的愿望，不要忘记庆祝最微小的成功。

如果你想要坚持同样的愿望，为何不尝试用可以增强意志力的方式去实现呢？日常生活中细小的改变都可以帮你转到正确的方向。

如果想要更健康的饮食，你可以降低碳水化合物摄入量，用更健康的全谷物食品代替白面包和普通面食。或者减少饱和脂肪摄入量，用营养素食棒和蔬果奶昔来代替蛋糕、薯片等零食。

5. 将新年愿望与长期目标结合

图片版权 Getty Images Image caption 单靠意志力远远不够。

行为心理学家安妮·斯威本（Anne Swinbourne）博士认为，最好的目标是与一系列长期计划结合在一起的，而不是那些模糊不清但又野心勃勃的。

如果你一直对体育都不感兴趣，那成为优秀运动员为目标显然不现实。斯威本说，“依靠意志力的人大部分都会失败”。

因此，如果你有一个让你特别兴奋的新年愿望，记得从第一天起就要列好详细计划，也不要忘记在遇到困难时求助他人。