图片版权 ANDREW SIMPSON Image caption 麦克和孩子在一起

中国女子傅薇薇刺死英国丈夫麦克·辛普森（Michael Simpson）留下一对儿女所引发的跨国抚养权争夺战，终于有了结果。

麦克父亲伊恩·辛普森（Ian Simpson） 和妻子琳达·辛普森(Linda Simpson)赢得对6岁的孙女爱丽丝的监护权，并把她带回英国。

但暂时确没能把爱丽丝的哥哥杰克一起接回英国。

辛普森夫妇对BBC表示他们将会尽其所能，争取未来取得对孙子杰克的监护权，不让这对兄妹分离。

目前，8岁的杰克不得不留在中国的外婆和外公家中。

争夺抚养权

图片版权 THE SIMPSON FAMILY Image caption 伊恩和杰克

2017年3月，34岁的英国男子麦克·辛普森在上海被中国籍妻子傅薇薇杀害后，他们的一对子女触发了一场跨国抚养权争夺战。

傅薇薇被判处终身监禁后，杰克和爱丽丝跟中国外公外婆住在湖北南漳县家中。

但麦克的父亲伊恩希望能把这对兄妹接回英国，希望他们在英国能接受更好的教育、过更好的生活。他们承诺将会与孩子的中国家人保持联络，让孩子学习普通话及每年探访。

但辛普森夫妇称傅薇薇的兄弟要求辛普森家支付超过6万英镑的费用，来换取一对孩子。

于是，两家就一对孩子的抚养权问题展开争夺。但傅家方面则否认利用孩子，向辛普森家索要金钱的说法。

在经过近2年的法律纠纷后，辛普森夫妇同意支付给傅薇薇家人约1万英镑，把孙女爱丽丝带回英国。

据辛普森夫妇透露，爱丽丝临行前每天都同在中国的哥哥和外婆外公通过即时通信软件微信通话。

图片版权 THE SIMPSON FAMILY Image caption 案发时，麦克正在与傅薇薇闹离婚。

他们还表示对所有帮助过他们的人，包括中国当局、律师、朋友等表示感谢，感谢他们能够使爱丽丝回到英国成为可能。

但他们也表示将会继续努力，希望未来能够把孙子杰克接来英国，让兄妹俩能够团圆。

麦克命案

2017年3月，麦克在上海寓所中被已分居的妻子傅薇薇用刀杀死。

当时据中国媒体报道，傅薇薇发现丈夫出轨，用刀刺向第三者时，麦克为其挡刀，导致其颈部、肺部被刺，导致其死亡。

麦克在英国时装品牌“Next”中国分部工作时，与傅薇薇相识、结婚。案发时，两人已经分居一年。

杰克和爱丽丝两人都出生在中国。杰克有英国籍，但爱丽丝没有。